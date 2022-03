Evan Rachel Wood äußert sich zu Mansons Verleumdungsklage

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Evan Rachel Wood bei der Met Gala in New York 2018.

Evan Rachel Wood hat sich in der Talkshow „The View“ erstmals zu dem Rechtsstreit mit ihrem Ex-Verlobten Marilyn Manson geäußert. Der hatte Klage gegen Wood wegen der von ihr hervorgebrachten Missbrauchsvorwürfe eingereicht.

„Ich kann natürlich nicht über die konkreten Anschuldigungen der Klage sprechen, aber ich habe keine Angst“, sagte Wood in der Show. „Ich bin traurig, weil es so funktioniert. Das ist jedoch so ziemlich jeder Überlebenden von sexuellem Missbrauch bekannt, die versucht, jemanden in einer Machtposition zu entlarven, und dies ist Teil der Vergeltung, die die Überlebenden ruhig hält. Deshalb wollen die Leute nicht nach vorne kommen. Das war zu erwarten.“

Die Schauspielerin und Aktivistin war in der Show um ihre zweiteilige Dokumentation „Phoenix Rising“, die in Kürze bei HBO erscheinen soll, zu promoten. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich die Wahrheit auf meiner Seite habe und dass die Wahrheit ans Licht kommen wird“, fuhr Wood fort. Zudem deutete sie an, dass Manson die Klage wegen der bevorstehenden Veröffentlichung der Dokumentation erhoben habe.

„Ich mache diesen Film nicht, um meinen Namen reinzuwaschen. Ich mache das, um Menschen zu schützen. Ich mache das, um Alarm zu schlagen, dass da draußen eine gefährliche Person ist, und ich möchte nicht, dass ihr jemand zu nahe kommt. Damit die Leute über mich denken können, was sie wollen. Ich muss dem Gerichtsverfahren seinen Lauf lassen und stehe fest wie ein Fels“, sagte Wood weiter.