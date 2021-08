Ex-MTV-Star Ray Cokes hat Nierentumor: „Es ist sehr wahrscheinlich der gefürchtete Krebs“

Nur wenige Pop-Moderatoren sind so legendär wie er: Ray Cokes wurde mit seinem breiten Grinsen auf MTV zum Star und hat bis heute eine treue Fan-Gemeinde hinter sich. Nun musste sich der Brite jedoch mit einer traurigen Nachricht an sie wenden – er wird sich am Montag (02.08.2021) einen Tumor entfernen lassen. Auf Facebook schrieb er jene Worte an seine Fans und Freunde:

Meine lieben Freunde, Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich seit einiger Zeit von der Bildfläche verschwunden bin – keine Beiträge, keine Live-Shows und nicht einmal eine Antwort auf eure lieben, besorgten Nachrichten. Der Grund für meine lange Abwesenheit hier und anderswo ist einfach, dass ich mit der Entdeckung eines Tumors an meiner Niere zu kämpfen habe, und es ist sehr wahrscheinlich der gefürchtete Krebs. Die gute Nachricht ist jedoch, dass der Tumor nicht gestreut hat und ich von einem brillanten Team von Urologen und Chirurgen an der legendären Charité hier in Berlin behandelt werde. Morgen, am Montagmorgen, werde ich operiert, um das Gift zu entfernen, und ich werde voraussichtlich fünf Tage im Krankenhaus bleiben. Obwohl ich ein wenig Angst habe, bleibe ich positiv und fröhlich. Ich vertraue darauf, dass das Universum auf mich aufpasst, und ich weiß, dass ich eure Liebe und Unterstützung habe, und das allein ist schon sehr beruhigend. Ich werde mich vollständig erholen und stärker als je zuvor zurückkehren – bereit, Liebe zu verbreiten und euch wieder zum Lachen zu bringen. In der Zwischenzeit: Passt auf euch auf und genießt jeden einzelnen gesunden Moment, den ihr auf diesem schönen Planeten habt. Wir sehen uns auf der anderen Seite!

Vor 30 Jahren setzte Ray Cokes bei MTV Europe neue Maßstäbe. In der Show „Ray’s Request“ sollte er eigentlich nur Clips ansagen – seinen Slot nutzte er aber immer wieder für spontane Stand-Up-Comedy – seitdem ist das Chaotisch-Lustige sein Markenzeichen. Mit „MTV’s Most Wanted“ hatte Cokes ein paar Jahre später eine der erfolgreichsten Fernsehshows Europas. Darin interviewte er prominente Gäste und hatte stets sinnlose Spiele wie „Bingo Wall Of Death“ oder „Underwear Everywhere“ im Programm. Zuletzt hatte der Moderator in seinem „CrapCast“ für Lacher während „dieser endlosen Pandemie“ gesorgt.