Exklusiv: Liam Payne sprang dem Tod zweimal von der Schippe

Der Drogenkonsum von Liam Payne brachte ihn mehrere Monate vor seinem tödlichen Sturz im Oktober „nahe an den Tod“, so sein Freund Roger Nores.

In einer 91-seitigen Akte, die ROLLING STONE am Donnerstag vorgelegt wurde, beschrieb Nores, dem unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge vorgeworfen wird, das mutmaßliche Ausmaß von Liam Paynes Drogenmissbrauch, der seiner Aussage nach in den letzten zwei Jahren zu mehreren Krankenhausaufenthalten, mehreren Besuchen in Reha-Zentren und zwei Wiederbelebungsmaßnahmen geführt habe.

Letzte Woche ordnete ein Richter eine „Indagatoria“ an, bei der Verdächtige im Rahmen der Ermittlungen befragt werden müssen. Die Verdächtigen sind nicht verpflichtet, auf die Befragung zu antworten. Und können schriftliche Antworten einreichen. Wie es Nores am Mittwoch getan hat. Es handelt sich nicht um eine eidesstattliche Aussage.

Das Dokument – das Nores‘ Version der Ereignisse und Screenshots von Gesprächen mit Personen aus dem Umfeld des ehemaligen One Direction-Mitglieds enthält – wurde von Nores eingereicht, um seine Verteidigung gegen den Vorwurf der Aussetzung einer Person mit Todesfolge zu untermauern.

„Ich war ein Freund, der ihn sehr liebte“

„Ich war ein Freund, der ihn sehr liebte. Der ihm selbstlos bei allem half, was ich konnte. Und der sein eigenes Geld ausgab, um ihm zu helfen. Und selbst dann war es nicht genug“, schreibt Nores in dem Dokument, das ROLLING STONE vorliegt, auf Spanisch. „Und bin nicht der Meinung, dass ich die Anklage, die gegen mich erhoben wird, verdient habe.“

In der Klage behauptet Nores, dass Payne in den Monaten vor seinem Tod in Europa und den USA immer wieder in Entzugskliniken ein- und ausging. Dass er Heroin konsumierte. Und dass sein Drogenkonsum ihn mehrmals fast umgebracht hätte.

In einem Fall, im September 2023, behauptet Nores, dass Liam Payne „an einer schweren Vergiftung litt, die ihn fast das Leben kostete“. Und dass er drei Tage lang in Mailand im Krankenhaus lag. Er behauptet, dass Payne zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Vorfalls und seines anschließenden Besuchs in einem Reha-Zentrum gezwungen war, eine Lateinamerika-Tournee abzusagen. Payne hatte die Tournee im August wegen einer „schweren Niereninfektion“ abgesagt.

Härtere Drogen wie Heroin

„Aufgrund seiner Sucht besuchte Payne weiterhin freiwillig Reha-Zentren, um sie zu überwinden“, heißt es in der Erklärung. “Leider waren diese Behandlungen nicht erfolgreich. Und seine Sucht verschlimmerte sich, als er anfing, härtere Drogen wie Heroin zu nehmen.“

Nores behauptet, dass Liam Payne Ende 2023 erneut zweimal in London ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und aufgrund seines „hohen Vergiftungsgrades“ mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo er wiederbelebt werden musste. „Fachleute mussten Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen, um sein Leben zu retten. Ohne dass seine Familie oder Freunde etwas tun konnten, um diese Situationen zu vermeiden. Oder ihm zu helfen“, behauptet Nores.

Reha-Einrichtung in Spanien

Nores behauptet, dass sich Paynes Drogenprobleme Anfang 2024 weiter verschlimmerten und dass Payne im März in eine Reha-Einrichtung in Spanien eingewiesen wurde. Payne habe die Reha-Einrichtung vor Abschluss der Behandlung verlassen und sei wieder zum Drogenkonsum zurückgekehrt, behauptet Nores. Im darauffolgenden Monat sei Payne dann nach einer Beinahe-Überdosis erneut wiederbelebt worden.

„Liam erlitt einen erneuten Rückfall in seiner Sucht, sodass er erneut in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde und die Fachkräfte Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen mussten, um sein Leben zu retten“, behauptet Nores. Er behauptet weiter, dass Paynes Vater nach diesem Vorfall versuchte, ihn in eine psychiatrische Einrichtung einzuweisen, Payne sich jedoch gegen diese Idee aussprach.

Hilfe für seine Drogenabhängigkeit

Da er nicht gesetzlich verpflichtet war, dort zu bleiben, ließ sich Payne aus dem Krankenhaus entlassen. Und kehrte in die Vereinigten Staaten zurück, um Hilfe für seine Drogenabhängigkeit zu suchen. Behauptet Nores. In der Klage wird behauptet, dass Paynes Familie und Freunde ihm am Tag vor seiner Abreise in die USA Drogen erlaubt hätten. Um „zu verhindern, dass er gewalttätig wird“. (Das Dokument gibt den genauen Zeitpunkt seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten nicht an.)

Nores behauptet, dass Payne in diesem Sommer keine Drogen konsumiert habe. Auch nicht während einer Reise nach Argentinien, als Payne eine Louis-Tomlinson-Show in Südamerika besuchte. Anfang August hätten er und Payne jedoch einen „heftigen Streit“ gehabt. Bei dem er Payne davon abhielt, nach Manchester, England, zurückzukehren. Weil Nores merkte, dass Payne wieder angefangen hatte, Drogen zu nehmen.

In einer E-Mail vom 23. August, die ROLLING STONE vorliegt, schreibt Nores an Paynes Anwalt und Vater Geoff, dass er „wirklich um sein Wohlergehen“ im Vereinigten Königreich besorgt sei. „Ich hoffe, Sie können so schnell wie möglich professionelle Ärzte dazu bringen, seinen Gesundheitszustand regelmäßig zu überprüfen. So wie ich es getan habe, als er in den USA war“, schrieb Nores. „Ich werde mich ab jetzt komplett heraushalten. Und mich nicht mehr melden. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Liams Gesundheit und Karriere.“

Vertreter von Paynes Familie in Argentinien und im Vereinigten Königreich reagierten nicht sofort auf die Bitte von ROLLING STONE um einen Kommentar zu Nores‘ Antrag. Nores äußerte sich nicht.

„Aussetzung mit Todesfolge“

Nores wird in der Anklage wegen „Aussetzung mit Todesfolge“ vorgeworfen, Payne verlassen zu haben. Obwohl er wusste, dass dieser nicht in der Lage war, für sich selbst zu sorgen. Und/oder nicht bei Verstand war. Für diese Anklage drohen Nores fünf bis 15 Jahre Gefängnis. In der am Mittwoch eingereichten Klage behauptet Nores, er sei nicht sein Arzt, Anwalt oder Vertreter gewesen. Und behauptet, als er Payne am Tag seines Todes im Hotel zurückließ, habe er „Fans begrüßt“. Es schien ihm gut zu gehen. (Er sagte gegenüber TMZ, er sei „verspielt“ und in „guter Stimmung“ gewesen.)

In dem Dokument schiebt Nores die Schuld auf das Hotelpersonal, das Paynes Leiche in sein Zimmer getragen habe. Wo ein höheres Risiko bestand, dass er stirbt. Laut einem Notruf behauptete der Empfangschef, der Musiker habe vor dem tödlichen Sturz „alles in seinem Zimmer kaputtgemacht“. „Wenn Liam nicht mit Gewalt in den Raum gebracht worden wäre, sondern in der Lobby zurückgelassen worden wäre und ein Arzt gerufen worden wäre, während sie ihn krampfhaft sahen, wäre nichts davon passiert“, heißt es in der Akte.

Neben Nores haben die anderen vier in diesem Fall angeklagten Personen auf die Vorwürfe reagiert. Als Nächstes muss der Richter entscheiden, ob die Angeklagten weiter verfolgt werden sollen. Ob das Verfahren gegen sie eingestellt werden soll. Oder ob es für keine der beiden Entscheidungen Beweise gibt.

Alkohol, Kokain und ein verschriebenes Antidepressivum

Liam Payne starb im Alter von 31 Jahren an mehreren Traumata und inneren Blutungen, nachdem er am 16. Oktober vom Balkon im dritten Stock des Hotels CasaSur Palermo gestürzt war. Im November stellten die Staatsanwälte laut einem toxikologischen Gutachten zum Zeitpunkt seines Todes Alkohol, Kokain und ein verschriebenes Antidepressivum in Paynes Körper fest. Es stellen sich immer noch viele Fragen darüber, was zu seinem Tod geführt hat.

Am Samstag veranstalteten Paynes Fans einen Marsch in Buenos Aires. Um bedeutende und zeitnahe Fortschritte bei den Ermittlungen zu fordern. Die Versammlung fand statt, nachdem ein Bild online durchgesickert war, das Payne zu zeigen schien, wie er von drei Hotelangestellten zurück in sein Zimmer getragen wurde. Angeblich nur wenige Minuten bevor er stürzte.