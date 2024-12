Liam Payne: Sind das seine letzten Textnachrichten?

Im Rahmen der Ermittlungen zum Tod von Liam Payne sind Textnachrichten aufgetaucht, die das One-Direction-Mitglied angeblich vor seinem Ableben verschickt haben soll. Den Chats zufolge hatte Payne vor seinem Balkonsturz womöglich Kontakt zu einer Sexarbeiterin.

5.000 US-Dollar für ein Treffen

Laut den von „Daily Mail“ veröffentlichten Nachrichten, die zuvor von dem argentinischen Journalisten Mauro Szeta auf seiner Website „VíaSzeta“ zugänglich gemacht worden waren, bot der Absender einer vermeintlichen Escort-Dame 5.000 US-Dollar für einen Besuch in seinem Hotelzimmer an. In den WhatsApp-Mitteilungen, die von einem in Südflorida registrierten Telefon stammen, teilte der Urheber das Instagram-Profil von Liam Payne. Anschließend wollte er wissen, ob die Frau daran interessiert sei, „zu spielen.“ Im Text hieß es weiter: „Ich habe den ganzen Tag Zeit… Ich gebe dir 5.000… US-Dollar… Du kommst ins Hotel, wir feiern, nur du und ich.“

Zudem fragte der Absender, der möglicherweise Payne sein könnte, ob sie nicht auch noch die Frau auf dem WhatsApp-Profilbild mitbringen wolle. Die Escort-Dame antwortete: „Okay, Noe [sic], bis 19 Uhr, 5000 Dollar für uns beide, wir sind den ganzen Tag zusammen.“ Daraufhin stimmte der Absender zu. Jedoch mit der Bedingung, dass die Zahlung per Banküberweisung erfolgen müsse.

War Payne vor seinem Tod auf Sex und Drogen aus?

Neben den Textnachrichten gebe es auch neue Aussagen von Hotelmitarbeitern, berichtet „Daily Mail“. Ein Rezeptionist des Hotels gab an, dass Payne „nachdrücklich“ speziell nach Kokain gefragt habe. Ein anderer Mitarbeiter erzählte von einer Begegnung mit dem Sänger, bei der dieser ebenfalls nach Drogen verlangte. Als der Angestellte seinen Wunsch verweigerte, habe der Popstar wütend reagiert und ihn als „nutzlos“ beschimpft. Ob Drogenmissbrauch oder andere Faktoren zu seinem Sturz und dem darauf folgenden Tod beigetragen haben, wird derzeit noch ermittelt.

Vorwürfe gegen Hotelmitarbeiter

Payne war am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz aus dem dritten Stock des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires verstorben. Der Vorfall hat zu einer umfassenden Untersuchung geführt, bei der fünf Personen angeklagt wurden. Darunter mehrere Hotelangestellte und der argentinische Geschäftsmann Roger Nores, der mit dem Musiker bekannt war. Letzterer bestreitet jede Beteiligung an dem Vorfall.