Zayn Malik spielt erstmals One-Direction-Song und weint fast

Das nennt man wohl wehmütig: Zayn Malik coverte am Dienstag (25. März) bei einer seiner Solo-Konzerte in Mexico City „Night CHanges“ seiner ehemaligen Band One Direction.

Der Zeitpunkt war sorgfältig gewählt, verließ der Sänger doch genau vor zehn Jahren – am 25. März 2015 – seine Kollegen, um sich von dem Trubel rund um die Band nicht einnehmen zu lassen.

„Das war f*cking amazing“, sagte Malick während des Gigs zu seinem Publikum. „An einer Stelle habe ich fast geweint.“ Das Lied findet sich auf dem Blockbuster-Album „Four“ und gehört zu den Hits der Platte.

Das Stück erlangte nach dem Tod von One-Direction-Mitglied Liam Payne im vergangenen Jahr noch einmal einen Popularitätsschub. Von einem Tag auf den anderen zogen die Streams des Lieds um über 400 Prozent an.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zayn Malik hat sich von One Direction emanzipiert

Nachdem Zayn Malik 2015 One Direction verließ, startete er eine erfolgreiche Solokarriere, die sich stilistisch deutlich von der Band unterscheidet. Sein Sound ist von R&B, Soul und elektronischer Musik geprägt, oft mit introspektiven und sinnlichen Themen.

Zayn Malick gibt selten Interviews und bleibt eher im Hintergrund. Im Gegensatz zu One Direction schreibt und produziert er viele Songs selbst. Im vergangenen Jahr erschien sein Album Room „Under The Stairs“.

Zu seinem Abschied von One Direction sagte er damals: „Ich möchte mich bei den Fans entschuldigen, falls ich jemanden enttäuscht habe, aber ich muss tun, was mein Herz mir sagt. Ich verlasse die Band, weil ich ein normaler 22-Jähriger sein möchte, der sich entspannen und eine private Zeit außerhalb des Rampenlichts verbringen kann. Louis, Liam, Harry und Niall werden mir Freunde fürs Leben bleiben.“