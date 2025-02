Investigativ-Report: Die letzten Tage von Liam Payne

Es hätte eine Party sein können. Am Mittwoch, dem 16. Oktober 2024, gegen 14 Uhr nachmittags, führte Doug Jones von seinem Zimmer im gehobenen CasaSur Palermo Hotel in Buenos Aires aus geschäftliche Telefonate, als auf der anderen Seite des Flurs klirrende, hämmernde und johlende Geräusche zu hören waren. „Ich hörte einige wirklich bizarre Geräusche, wie Schreie, und es klang, als würde jemand feiern“, sagt er. Jones, ein 36-jähriger Texaner, der wegen der Hochzeit seines Freundes Bret Watson in der Stadt war, verließ schließlich sein Zimmer. Als er einige Stunden später zurückkehrte, schien es, als würde die Tür seines Nachbarn nicht aufhören zu knallen. „Es klang, als würden die Leute ununterbrochen kommen und gehen“, sagt Jones. „Es passierte alle paar Minuten.“ Irgendwann versuchte sogar jemand, Jones‘ Tür zu öffnen, bis er ihn anschrie. Aber der Lärm ging weiter. „[Das Geschrei] klang einfach manisch, fast verrückt“, sagt er. „Ich hörte den lautesten um fünf Uhr, und dann hörte ich all die Sirenen.“

Einige Stunden später erfuhr Jones den Namen des Bewohners von Zimmer 310, als ein Freund ihm mitteilte, dass der Gast gestorben war. „Ich sage es nur ungern, aber ich hatte noch nie von Liam Payne gehört“, sagt Jones. „Aber ich habe ihn gegoogelt und dachte: ,Oh, wow. Das ist nicht irgendjemand.‘“ Payne war der gutaussehende und charmante Popstar, der 2010 als Teenager in der britischen Castingshow „The X Factor“ die Herzen Englands zum Schmelzen brachte. Die Jury wählte ihn als Mitglied von One Direction aus, die sich in diesem Jahr in der Show formierte und zur größten Boyband seit ‚NSync und den Backstreet Boys wurde.

Payne sang die zärtlichen ersten Zeilen der Breakout-Single der Gruppe, „What Makes You Beautiful“, und war Co-Autor von Hits wie „Story of My Life“, „Midnight Memories“ und „Steal My Girl“. Sein 2017er-Solotrack „Strip That Down“ wurde mit dreifachem Platin ausgezeichnet. Jones‘ Nachbar in der CasaSur war ein Teil der Popgeschichte, aber zu dieser Zeit schien er nur ein Ärgernis zu sein. Der Sänger hatte seit dem 13. Oktober im CasaSur gewohnt. Zwei Tage später war Jones mit Watson zusammen, als der Bräutigam versuchte, in Zimmer 310 einzuchecken – eine geräumige Suite mit Balkon und Blick auf das grüne Buenos Aires, die er sechs Monate zuvor für seine Eltern gebucht hatte. Aber Watson, 34, sagt, dass die Rezeption ihm mitteilte, dass das Zimmer nicht verfügbar sei, weil es einen anderen Gast gab, „den sie nicht zum Auschecken bewegen konnten“. Watson war auch One Direction weitgehend unbekannt, hatte aber von seinen Freunden Gerüchte über einen Promi-Gast gehört, der sich seltsam verhielt. Ein Freund erzählte ihm, Payne scheine verzweifelt danach zu streben, erkannt zu werden. Eine andere Hotelbesucherin, die der „Daily Mail“ ihren Namen unter dem Pseudonym Rebecca nannte, erinnerte sich daran, dass Payne sich unberechenbar verhielt und schrie: „Ich bin Liam. Ich war mal in einer Boyband. Deshalb bin ich so am Arsch.“

„Er war aggressiv und laut“, sagt eine Person, die sich in der Lobby aufhielt und anonym bleiben möchte. ‚Er hatte eine hektische Ausstrahlung. Es schien, als sei er in einer schlechten psychischen Verfassung.‘ Watson sagt, er habe Payne am Tag seines Todes gegen 16:30 Uhr auf einer Couch in der Lobby gesehen, wo er faulenzte, bis ihn etwas auf seinem Laptop in Rage brachte. ‚Scheiß drauf‘, schrie er. Er murmelte unverständliches Zeug und warf den Computer auf den Boden. „Das Hotelpersonal schaltete sich ein“, sagt Watson. „Mehrere Personen konnten ihn aus der Lobby begleiten.“ Watson sagt, das Personal habe Payne offenbar in sein Zimmer zurückgebracht, um „zu verhindern, dass er wieder herunterkommt oder weitere Szenen macht“. (Das Hotelmanagement reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.)

Aber 15 Minuten später war Payne wieder in der Lobby. Watson erinnert sich, dass er über einen Tisch fiel, auf dem Boden landete und „zitterte oder zuckte“. „Er sah aus, als wäre er in einem halbbewussten Zustand“, sagt Watson. „Da eilte das Hotelpersonal herbei, um zu versuchen, ihm zu helfen; ich glaube, sie versuchten, mit ihm zu sprechen oder ihn wieder vollständig zu Bewusstsein zu bringen.“ Als das Personal ihn wegtrug, warf sich Payne auf den Boden und bekam Schaum vor dem Mund, so Daniel Salinas, der an diesem Tag als Masseur im Hotel arbeitete. Durchgesickerte Screenshots von Überwachungsvideos zeigten mehrere Männer, die Paynes schlaffen Körper zum Aufzug hievten. „Er war völlig auf Drogen“, sagt Salinas, der half, Payne in sein Zimmer zu bringen. „Wir packten ihn, weil es keine Möglichkeit gab, ihn aufrecht zu tragen.“

Nach dem Tumult kehrte Watson mit seiner Hochzeitsplanerin in sein Zimmer zurück, das zwei Stockwerke unter 310 lag. Sie ließen die Balkontür angelehnt, da es ein schöner Tag war. „Gegen 17 Uhr“, so Watson, „sah ich aus dem Augenwinkel ein Objekt fallen. Unsere Hochzeitsplanerin sah es direkt und es sah aus, als würde sie einen Schock bekommen. Sie sagte: „Oh mein Gott. Das war ein Körper.“

Vom Höhepunkt des Ruhms in die Tiefen der Sucht

Payne stürzte aus einer Höhe von etwa zwölf Metern. Der 31-jährige Sänger starb gegen 17:07 Uhr an den Folgen eines Polytraumas und einer durch den Sturz verursachten Blutung. Ein vorläufiger toxikologischer Bericht ergab, dass Payne Alkohol, Kokain und ein verschreibungspflichtiges Antidepressivum im Körper hatte. Staatsanwälte in Buenos Aires sagten später, dass Payne in einem Zustand der teilweisen oder vollständigen Bewusstlosigkeit gewesen sein könnte. Obwohl die Nachricht weltweit für Schockwellen sorgte, hätte jeder, der aufmerksam war, die ausgefransten Fäden in Paynes Leben bemerkt.

Ein Jahrzehnt zuvor war Payne ein beliebtes Mitglied der größten Boyband der Welt. In den Jahren nach One Direction kämpfte er darum, seinen Ruhm aufrechtzuerhalten, während er mit seiner Sucht rang. Sein einziges Soloalbum, „LP1“ aus dem Jahr 2019, hielt nicht, was „Strip That Down“ versprach. Nach der Pandemie war er immer wieder in Rehab und erschien einmal betrunken zu einem Podcast-Auftritt. Seine Ex-Verlobte beschuldigte ihn der Belästigung und der Verbreitung von Nacktfotos von ihr als Rachepornos. Und Snapchat-Posts aus den letzten Wochen seines Lebens deuteten darauf hin, dass er in Florida lebte und sich anscheinend mit seiner Freundin, der Influencerin Kate Cassidy, isolierte.

Zu seiner letzten Abwärtsspirale gehörte, dass er in den frühen Morgenstunden mit einem Kellner, den er in einem örtlichen Restaurant kennengelernt hatte, Drogen nahm, zwei Sexarbeiterinnen für eine Orgie am Tag anheuerte und den Fernseher und die Möbel in seinem Zimmer zertrümmerte. Berichte über Paynes letzte Stunden zeigen, dass sich zwar den ganzen Tag über zahlreiche Menschen in seinem Umfeld aufhielten – Freunde, denen er SMS schrieb, die Sexarbeiterinnen, die Hochzeitsgäste, Passanten in der Lobby, Hotelmitarbeiter – aber niemand bei ihm war, als er starb.

In vielerlei Hinsicht haben Paynes Leben und Tod die vertrauten Züge einer Pop-Tragödie: ein junger Künstler, dessen Talente oft im Widerspruch zu seinen Dämonen standen, der sowohl den Höhepunkt des Ruhms als auch dessen Tiefen erlebte. Doch Interviews mit mehr als zwei Dutzend Quellen – darunter Freunde, Vertraute und Mitarbeiter von Payne, Gäste und Angestellte des Hotels CasaSur sowie Quellen aus dem Umfeld von Staatsanwälten und Verteidigern – und eine Durchsicht von Rechtsdokumenten zeigen, dass die Umstände, die Paynes letzte Jahre begleiteten, beunruhigend und undurchsichtig sind. Hätte irgendjemand diese Tragödie verhindern können? Diese Frage konnte bisher niemand beantworten, und die Schuldzuweisungen, die folgten, haben den Schmerz und die Trauer nur noch verschlimmert.

„Liams Stimme ist warm, solide, vertrauenswürdig“

Das Ziel war es, die ultimative Boyband zusammenzustellen. Es war die siebte Staffel von „The X Factor U.K.“ im Juli 2010, und die Juroren Simon Cowell, Nicole Scherzinger und Louis Walsh brüteten über den Bewerbungsfotos. Das Trio hatte Harry Styles, Niall Horan und Louis Tomlinson bereits in einen Topf geworfen (Zayn Malik sollte später dazukommen). Als sie zu Paynes Bild kamen, bemerkte Cowell: „Er war der herausragende Kandidat beim Vorsingen.“ „Ich glaube, er würde definitiv glänzen“, sagte Scherzinger. „Ich glaube, er könnte tatsächlich der Anführer sein.“ „Er denkt, er sei besser als alle anderen“, bemerkte Cowell bewundernd.

„LIAM WAR EIN SÜSSER JUNGE, DER NIE EINE CHANCE HATTE, ZU REIFEN.“

Payne wurde in vielerlei Hinsicht zum Anführer von One Direction. Der Songwriter und Produzent Carl Falk, der an den ersten drei Alben von 1D mitarbeitete, bezeichnete Payne als „den perfekten Songstarter“. Seine Stimme war selbstbewusst und sanft, mit viel Kraft, aber auch mit einer Leichtigkeit, die an ein Gespräch erinnerte. Payne teilte sich die Eröffnungsstrophe mit Styles in ihrem Signature-Song „Story of My Life“. Bei „History“, dem letzten Song auf dem letzten Album von One Direction, „Made in the A.M.“, führt Payne die Gruppe zur letzten Zeile und singt mit voller Inbrunst: „Baby, weißt du es nicht? Baby, weißt du es nicht? Wir können“ – und dann mit allen anderen – „für immer leben“. Liams Stimme, „wenn man sie hört, ist sie warm, solide, vertrauenswürdig“, sagt der ehemalige Keyboarder und Musikdirektor von One Direction, Jon Shone. „Es ist all das, was man braucht: Es ist vertraut, sicher und es ist da.“

Paynes Talent und Selbstbewusstsein waren angeboren, wurden aber trainiert. Er wurde am 29. August 1993 in Wolverhampton geboren, einer Stadt mit weniger als einer Viertelmillion Einwohnern in den industriellen Midlands Englands. Seine Eltern, Geoff und Karen Payne, waren ein Mechaniker und eine Kinderkrankenschwester; er hatte zwei ältere Schwestern, Nicola und Ruth. (Die Familie Payne lehnte es durch einen Vertreter ab, für diesen Artikel Stellung zu nehmen.) Payne kam mit nur einer funktionsfähigen Niere zur Welt. „Als ich geboren wurde, war ich praktisch tot“, sagte Payne 2013 in der Band-Autobiografie „One Direction: Our Story“. Er verbrachte seine ersten vier Lebensjahre in Krankenhäusern und außerhalb davon. Einmal, so sagte er, habe er „morgens und abends 32 Injektionen in den Arm bekommen, damit es mir besser geht.“

Chip Somers, ein Nüchternheitstrainer, der 2017 und 2018 mit Payne arbeitete, erinnert sich, dass er mit ihm über seinen Gesundheitszustand gesprochen hat. „Wenn man seinem Körper giftige Substanzen zuführt und nur eine Niere hat, muss man sehr vorsichtig sein“, sagt er. „Er war in den ersten Jahren seiner Kindheit krank, was sich wahrscheinlich auf die Beziehungen ausgewirkt hat, die er zu seiner Familie aufgebaut hat. Er war ziemlich oft im Krankenhaus.“ Als er aufwuchs, sagte Payne, hatte er nie „eine große Anzahl von Freunden“ und hing oft mit seinem Vater ab. Nachdem er in der Highschool gemobbt wurde, begann er zu boxen, um sich zu verteidigen. Er lernte auch, mit seinen gesundheitlichen Problemen so gut umzugehen, dass er ein erfolgreicher Langstreckenläufer wurde. Aber das Kind, das im Auto seiner Eltern Oasis hörte, Karaoke sang und mit sechs Jahren ein Ferienlager mit einer Darbietung von Robbie Williams‘ „Let Me Entertain You“ begeisterte, hatte immer die Musik im Blick.

Payne nahm 2008 zum ersten Mal an einem Vorsingen für „The X Factor“ teil. Der 14-Jährige mit dem Babygesicht sang „Fly Me to the Moon“, schnippte mit den Fingern und zwinkerte der Jurorin Cheryl Cole frech zu. Paynes Talent, Ehrgeiz und Charisma brachten ihn durch die ersten Runden, bevor er nach Hause geschickt wurde. Cowell war vorsichtig und sagte Payne bei seinem Vorsingen, dass er „Potenzial“ habe, aber seiner Stimme fehle es an „Biss“ oder „Emotion“. Entschlossen, es erneut zu versuchen, verbrachte Payne die nächsten zwei Jahre damit, sich auf die Musik zu konzentrieren. Er arbeitete mit Songwritern und Produzenten zusammen, trat in der ganzen Stadt auf – von örtlichen Pubs bis hin zur Halbzeit eines Premier-League-Fußballspiels – und studierte Musiktechnologie am Wolverhampton College.

Shone, der ebenfalls in den Midlands aufgewachsen ist, verweist auf die lange Geschichte der Region, in der namhafte Bands wie Black Sabbath oder Kasabian entstanden sind, und auf die ausgeprägte Kultur, überall aufzutreten, um sich weiterzuentwickeln. „[Payne] spielte in Altenheimen oder sang herum, genau wie ich“, sagt er. „In den Midlands herrscht eine Mentalität, die von ganz unten nach oben arbeitet. Viele unserer Eltern – ich weiß, dass es bei Liams Eltern genauso war – hatten kein Geld. Man lernt also, dass man rausgehen und sich seine Brötchen verdienen muss.„ 2010 kehrte Payne, inzwischen 16 Jahre alt, zu „The X Factor“ zurück, trug immer noch den gleichen jungenhaften Haarschnitt und sang einen amerikanischen Standard-Titel (“Cry Me a River“, nicht den von Justin Timberlake). Er überzeugte das Publikum und die Jury mit einer Gesangsdarbietung, die von neu gewonnener Überzeugung und Dynamik geprägt war. Als er es in die nächste Runde schaffte, sagte Payne, umgeben von seiner Familie: „Mein Gesicht tut weh, ich kann nicht aufhören zu lächeln.“

Payne hätte es, wie alle seine zukünftigen Bandkollegen, im Wettbewerb vielleicht nicht weiter geschafft, wenn Cowell und Scherzinger ihn nicht in One Direction aufgenommen hätten. Das Quintett fand schnell zusammen und konnte sich vor Cowell und den anderen Juroren beweisen. Mit einer Interpretation von Natalie Imbruglias „Torn“ schafften sie es ins Live-Finale, woraufhin Payne nach Worten rang und mit den Tränen kämpfte: „Ich habe lange auf diesen Moment gewartet“, sagte er. „[Ich bin] absolut begeistert, und mit diesen Jungs ist es noch mehr – es bedeutet viel mehr.“ Paynes Arbeitsmoral war bereits gut ausgeprägt, aber „The X Factor“ stellte eine neue Herausforderung dar. Katie Waissel, eine Sängerin, die es in dieser Staffel bis ins Viertelfinale schaffte, schloss sich mit Payne zusammen und sagt, dass sie „füreinander der Fels in der Brandung“ wurden. Waissel beschreibt lange Tage, die bei Sonnenaufgang begannen und nach Mitternacht endeten. Die Kandidaten, sagt sie, seien „darauf programmiert“ gewesen, den Refrain zu wiederholen, den ihnen die Produzenten eingebläut hatten: „Wir sind einfach so dankbar für diese Gelegenheit.“ (Ein Vertreter von Cowell sagte, er stehe für diesen Artikel nicht zur Verfügung; Vertreter von Styles, Horan und Malik lehnten eine Stellungnahme ab; Tomlinsons Vertreter reagierte nicht auf eine Bitte um ein Gespräch.)

Wenn man sich die X-Factor-Videotagebücher ansieht, die One Direction während des Wettbewerbs aufgenommen hat, so Waissel, kann man sehen, wie Payne „immer leerer“ wird. Sie argumentiert, dass die Show einen Traumjob in „eine leere Hülle und Routine“ verwandeln kann, und das ist nicht das, was sich jemand vorstellt, wenn er in die Musik einsteigt. Diese Intensität ließ auch nach „The X Factor“ nicht nach. One Direction belegte in dieser Staffel den dritten Platz, aber schon vor dem Finale wurde die Gruppe zu einem Phänomen. Cowell versicherte den Fans, dass das Ende der Show „erst der Anfang für diese Jungs“ sei.

„Es ist, als würde man ein Disney-Kostüm anziehen, bevor man auf die Bühne geht“

One Direction war von 2010 bis 2015 aktiv – sechs Jahre ununterbrochener Arbeit, in denen sie fünf mit Platin ausgezeichnete Alben veröffentlichten und vier Welttourneen absolvierten, bei denen sie mehr als 300 Shows in Arenen und Stadien auf der ganzen Welt spielten. Sie waren die prägende Boyband des Jahrzehnts und sind bis heute die einzige Gruppe, deren ersten vier Alben auf Platz eins der Billboard 200 debütierten. Bis 2020 hatte One Direction mehr als 200 Millionen Tonträger verkauft und über 21 Milliarden Streams angehäuft. All dies wurde durch eine Legion treuer Fans unterstützt. Die Songwriterin Savan Kotecha erinnerte sich daran, wie sie in Stockholm am zweiten Album von 1D arbeitete und beobachtete, wie die Polizei durch die Menge vor dem Studio watete, die Fotos von Mädchen in der Hand hielt, die als vermisst gemeldet worden waren, nachdem sie von zu Hause weggelaufen waren, um ihre Idole zu treffen. Auch online bildeten die Fans von 1D eng verbundene Gemeinschaften und trugen dazu bei, diese neue Ära des Social-Media-getriebenen Pop-Fandoms zu definieren.

Für Payne war One Direction die Chance, der Künstler zu werden, von dem er immer geträumt hatte. Shone erinnert sich an ihn als „Arbeitstier“. Sam Watters, ein Produzent, der an den ersten Alben von 1D und später an Paynes Soloalbum arbeitete, sagt: „Man merkte, dass er einfach nur lernen wollte, wie man ein besserer Sänger wird, wie man Songs schreibt.“ Beim dritten Album von One Direction, „Midnight Memories“ aus dem Jahr 2013, waren alle fünf Mitglieder stärker in das Songwriting involviert, aber Payne war besonders produktiv. Er entwickelte eine starke Partnerschaft mit Tomlinson und zusammen mit den Hauptmitarbeitern der Band schrieben sie große Teile der letzten drei Alben von 1D. „Lieder zu singen, ist eine Sache“, sagte Payne in „One Direction: Our Story“, „aber wenn man tatsächlich etwas geschrieben hat und die Leute in der Menge die Texte singen hört, ist das ein unglaubliches Gefühl.“ Paynes Hingabe zur Musik machte ihn zu einem zuverlässigen, verantwortungsbewussten Gruppenleiter – was ihm von seinen Bandkollegen den Spitznamen ‚Daddy Direction‘ einbrachte. „Er hat das so, so ernst genommen“, sagte Tomlinson über Payne in der Dokumentation „One Direction: This Is Us“ aus dem Jahr 2013. „Wann immer ich etwas auch nur im Geringsten Unfug machen wollte, war er der Daddy.“

Schließlich lernte Payne, sich in die lockere, freche, respektvoll-laute Aura zu begeben, die One Direction in ihren besten Jahren kultivierte. „Je mehr Spaß wir hatten, desto erfolgreicher wurden wir“, erinnerte sich Payne 2019. Aber der Spaß, der auf der Bühne, vor der Kamera und auf Platten festgehalten wurde, unterschied sich oft von der zermürbenden Realität des Lebens in einer großen Band.

„NIEMAND ERZÄHLT DIR, WIE ES AUSSEHEN KÖNNTE, WENN DU NACH RUHM STREBST.“

„Von außen sieht es immer so aus, als hättest du die Zeit deines Lebens, und oft ist das auch so“, sagt Shone. „Aber der Auftritt macht nur einen sehr kleinen Teil der tatsächlichen Erfahrung aus. Die meiste Zeit wird man von der Bühne zum Hotel und zurück gefahren. Man bekommt keine mentale Atempause. … Es ist das Gefühl, eingesperrt zu sein.“ Payne nahm 2012 seinen ersten Schluck Alkohol. Er war 19 und hatte von seinem Arzt die Erlaubnis zum Trinken erhalten, nachdem er sich wegen seiner Nierenprobleme jahrelang enthalten hatte. Nach eigenen Angaben „öffneten sich danach die Schleusen“. Innerhalb von vier Jahren nahm er nach eigenen Angaben Drogen zum Vergnügen. In Interviews führte Payne seine Sucht auf seine Erfahrungen auf Tourneen zurück. Es gab die Monotonie, Euphorie und Verwirrung, Nacht für Nacht vor 60.000 kreischenden Fans die gleiche Show zu spielen. „Es ist fast so, als würde man das Disney-Kostüm anziehen, bevor man auf die Bühne geht“, sagte er 2019, ‚und unter dem Disney-Kostüm war ich die meiste Zeit ziemlich betrunken, weil es keine andere Möglichkeit gab, sich klarzumachen, was da vor sich ging.“

Nach den Shows lebte er in der anstrengenden Enge von Flugzeugen, Bussen und Hotelzimmern. „Die beste Möglichkeit, uns zu sichern, war, uns in unseren Zimmern einzusperren, weil wir so groß geworden waren“, sagte Payne im Jahr 2021. ‚Was gibt es in einem Zimmer? Eine Minibar. Ab einem bestimmten Punkt dachte ich mir also: „Ich feiere einfach eine Party für eine Person“, und das schien sich über viele Jahre meines Lebens fortzusetzen. Dann schaut man zurück und stellt fest, wie lange man schon trinkt, und denkt sich: „Mein Gott, das ist eine lange Zeit.“ Shone erinnert sich an einen ruhigen Moment mit Payne in Südamerika zu Beginn der ersten Stadiontour von One Direction Anfang 2014. Er schaute im Hotelzimmer des Sängers vorbei, vielleicht um ein neues Songarrangement zu besprechen, und blieb auf ein Bier. Payne sprach darüber, „wie schwierig es war, isoliert zu sein“, und über den „Wahnsinn“, der die Gruppe umgab. „Niemand erzählt dir, wie es aussehen könnte, wenn du nach Ruhm strebst“, sagt Shone. „Wenn jemand zu dir sagt: ‚Hier ist ein Buch, schlag es auf, lies, wie Ruhm aussieht, sieh, wie es sich anfühlt … Willst du es immer noch tun?‘ Niemand tut das, weil niemand erwartet, berühmt zu werden. Sie tun es aus Liebe zur Kunst.“

One Direction veröffentlichte ihr letztes Album, „Made in the A.M.“, im November 2015, und bei Dick Clarks Rockin‘ New Year’s Eve trat das Quartett (Malik hatte die Band Monate zuvor verlassen, weil er „ein normaler 22-Jähriger sein wollte, der sich entspannen kann“) zum letzten Mal live auf. Für Payne war es eine Erleichterung. „An dem Tag, an dem die Band aufgelöst wurde, dachte ich: ‚Gott sei Dank‘“, sagte er 2021. „Ich musste aufhören, sonst hätte es mich umgebracht.“

Eine einst vielversprechende Solokarriere gerät ins Stocken

Als One Direction sich auflöste, begann Paynes Solokarriere – und sein Erwachsenenleben. 2016, als er 23 Jahre alt war, begann er eine Beziehung mit Cheryl Cole, 33, der X-Factor-Jurorin, der er Jahre zuvor zugezwinkert hatte. Ihr Sohn Bear wurde im März 2017 geboren, aber die Beziehung sollte nicht viel länger als ein Jahr halten. Zwei Monate nach Bears Geburt veröffentlichte Payne „Strip That Down“ mit dem Migos-Rapper Quavo. In dem Song fand Payne Gefallen an den R&B- und Hip-Hop-Klängen, die er schon immer geliebt hatte, die aber nicht immer zu den Pop- und Rock-orientierten Klängen passten, die Cowell und andere für 1D am besten geeignet hielten. „Strip That Down“ erreichte die Top 10 in den USA und Großbritannien. Es war ein vielversprechender Start.

Aber Payne stand auch vor neuen Herausforderungen, als er sich auf diese neue Phase einstellte. In einem Podcast-Interview im Jahr 2019 erinnerte er sich: „Ich hatte kein Privatleben [in One Direction]. Ich erinnere mich, dass ich einmal zur Therapie ging. Als der Typ fragte: ‚Was machst du gerne?‘, wusste ich es nicht. Ich saß einfach nur auf dem Stuhl und dachte: .Was mache ich eigentlich gerne?‘ Paynes nächsten beiden Singles waren erfolgreich, erreichten aber nicht die gleichen Höhen wie „Strip That Down“. Anstatt auf Tour zu gehen, gab er einzelne Promo-Auftritte und TV-Shows. Seine Sucht verschlimmerte sich. Somers, der Nüchternheits-Coach, erinnert sich, dass er Ende des Jahres einen Anruf von Paynes Management erhielt, mit der Nachricht: „Wir brauchen dich, um dir diesen Typen anzusehen. Er ist ziemlich am Ende.“

Während Paynes Reife seine frühen Tage in One Direction geprägt hatte, fand Somers einen jungen Mann vor, „der nie die Chance hatte, emotional vollständig erwachsen zu werden“. Er beschreibt Payne als einen „entzückenden, süßen, liebenswerten Jungen, der, wie viele Menschen mit Substanzproblemen, einfach nur geliebt werden wollte“.

„ER WAR VÖLLIG AUS DEM HUSCH. ES SCHIEN, ALS WÄRE ER IN EINER SCHLECHTEN GEISTIGEN VERFASSUNG.“

Somers half Payne, trocken zu werden, und begleitete ihn Ende 2017 auf der Jingle-Ball-Tour. Payne erreichte einen Punkt, an dem er gesellschaftliche Veranstaltungen genießen konnte – Golfen, Bowling, Dinge tun, „die jemand in seinem Alter tun sollte“, sagt Somers. Sie arbeiteten auch nach der Tour weiter zusammen, aber Somers sagt, dass die Anforderungen einer Popkarriere Paynes Genesung vor Herausforderungen stellten. „Wenn man ein Künstler wie Liam ist, der aus One Direction kommt, hat man keine Zeit, drei Jahre lang innezuhalten und die Art von therapeutischer Arbeit zu leisten, die man sich erhofft“, sagt Somers. ‚Man muss weitermachen.‘ Nachdem er clean geworden war, hellte sich Paynes Leben auf, als er 2018 bei einer Modenschau am Comer See in Italien das junge Model Maya Henry kennenlernte. Im darauffolgenden Sommer wurde ihre Beziehung ernst und im November 2019 machte er ihr einen Heiratsantrag. Außerdem machte er sich an die Arbeit an seinem Debütalbum und nahm in Studios auf der ganzen Welt auf, wobei er mit einer Reihe etablierter Hitmacher wie Stargate, Ryan Tedder, den Monsters and Strangerz und Steve Mac zusammenarbeitete.

Währenddessen, so Payne 2019, versuchte er, „zu lernen, ein Mensch zu sein“. „Liam war schon vor seinem Ruhm angeschlagen und hatte ein Kindheitstrauma, dann wurde er in eine gnadenlose, mörderische Branche geworfen, die dafür berüchtigt ist, Menschen zu zerstören“, sagt eine Quelle, die Henry nahe steht. „In so jungen Jahren Ruhm und Reichtum zu erlangen, trug zu seinen bestehenden Problemen bei. Als kleiner Junge sah er sich plötzlich mit einer großen Verantwortung konfrontiert und spürte die Last, die finanzielle Unterstützung für die Menschen in seiner Umgebung bedeutete.“ Payne ging eine kreative und persönliche Partnerschaft mit dem Songwriter Sam Preston ein, der als Frontmann der britischen Rockgruppe Ordinary Boys Banderfahrung hatte.

Auch er hatte mit Drogenmissbrauch zu kämpfen: 2017 erlitt Preston in Dänemark einen fast tödlichen Sturz von einem Balkon, der, wie er zugibt, „verdammt wahnsinnig, unheimlich ähnlich“ ist wie Paynes Tod. Preston sagt, er habe sich fast jeden Knochen in seinem Körper gebrochen, und während seiner langen Genesung schrieb er „Live Forever“ über Abstinenz und diese lebensverändernde Erfahrung. Er schlug Payne das Lied vor, der es für „LP1“ aufnahm und schließlich als Single veröffentlichte. Preston sagt, er und Payne hätten zusammen Musik gemacht und, wie er zugibt, manchmal auch zusammen getrunken. „Man konnte spüren, dass er eine echte Brillanz besaß, vor der er fast Angst hatte, sie den Menschen zu zeigen“, sagt Preston. „Er war ein so talentierter Musiker, und er konnte es sich erlauben, so ungeschliffen zu sein.“ Aber als „LP1“ im Dezember 2019 erschien, stieß es auf verhaltene Kritiken und mäßigen kommerziellen Erfolg. Aufgrund der Pandemie bewarb Payne das Album nie richtig auf Tour, sondern begnügte sich stattdessen mit einer Reihe von Livestream-Shows.

Preston vermutet, dass Payne den ständigen Druck spürte, der mit dem Erreichen von massivem Ruhm einhergeht, wenn man jung ist und für immer danach strebt, diesem Ruhm gerecht zu werden oder ihn zu übertreffen. „Er dachte: „Ich muss der erfolgreichste männliche Solokünstler sein, sonst bin ich ein Versager.‘“ Aber das ist eine fast unmögliche Aufgabe“, sagt Preston. Es gab noch einen weiteren Druck: Alle fünf Mitglieder von One Direction gingen nach der Trennung ihre eigenen Wege, standen aber weiterhin in unterschiedlichem Maße im Rampenlicht. Malik, Horan und Styles erreichten mit ihren Debütalben jeweils Platz eins der Charts. Styles‘ zweites Album, das mehrfach mit Platin ausgezeichnete und für einen Grammy nominierte „Fine Line“, erschien eine Woche nach „LP1“. „Seine Bandkollegen zu sehen und diesen direkten Vergleich zu haben – das ist für ihn unvermeidlich, das sieht er ständig“, fügt Preston hinzu. „Und wenn es jemanden gibt, der anfällig für süchtig machende, problematische Verhaltensweisen ist, dann ist das meiner Meinung nach eine sehr schwierige Situation.“

„Liam sagte, er habe sich verloren gefühlt, als 1D endete“, sagt die Quelle, die Henry nahe steht. „Als LP1 nicht gut ankam, wurde er depressiv und hatte das Gefühl, dass seine Fans ihn nicht mehr unterstützten. Er musste weiterarbeiten und Geld verdienen und äußerte seine Sorgen über seine Finanzen und den Druck, sich um die Menschen in seiner Umgebung zu kümmern, die sich an einen bestimmten Lebensstil gewöhnt hatten.“ In der Öffentlichkeit schien sich Payne der Unzulänglichkeiten seiner Karriere bewusst zu sein und machte keinen Hehl aus seinem Wunsch, als Künstler mehr zu erreichen. Im Jahr 2021 räumte er ein, dass Styles auf „Fine Line“ zu sich selbst gefunden habe, und fügte hinzu: „Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich diesen Moment in mir hatte. Ich habe in letzter Zeit einige Songs geschrieben, auf die ich wirklich stolz bin und mit denen ich zufrieden bin, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich diesen Moment hatte.“

Aber Paynes Output nach „LP1“ war ein Schuss ins Blaue: nur drei Singles, die 2020, 2021 und 2024 veröffentlicht wurden; die letzte war der potenzielle Comeback-Track „Teardrops“, der zusammen mit Jamie Scott und J.C. Chasez von ‚NSync geschrieben wurde. Er landete auf Platz 85 in Großbritannien und schaffte es nicht, die US-Charts zu erreichen. Zu Paynes schwächelnder Solokarriere kamen noch seine Alkoholsucht, sein Drogenkonsum und psychische Probleme hinzu. Eine Quelle aus Paynes Umfeld sagt, dass diese „eine solche Belastung“ darstellten, dass Payne „nicht richtig arbeiten konnte“.

Mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Payne auch mit seiner sexuellen Identität rang, was seine Probleme noch verstärkte und zu riskantem Verhalten führte. „Liam hatte mit seiner Sexualität zu kämpfen“, sagt eine Quelle aus dem Umfeld der Situation. „Während seiner Beziehung mit Maya hat er Männern Sexting-Nachrichten geschickt.“ Ihre Romanze erreichte während der Corona-Lockdowns einen Tiefpunkt, als eine Quelle angibt, dass Henry schließlich die Schwere von Paynes Süchten begriff, nachdem sie ihn beim Drogenkonsum und starken Alkoholkonsum ertappte. „[Liam] nahm nichts auf; er ging nicht auf Tour“, fügt die Quelle hinzu. „Es war, als hätte man jemandem, der psychische Probleme hatte, wahrscheinlich sexuelle Probleme hatte und bereits ein Drogenproblem hatte, alles weggenommen, was ihn beschäftigt hat – Aufnahmen, Tourneen, Interviews usw. – und ihm nur seine Probleme gelassen. Und dann wurde Maya irgendwie gefangen gehalten. Sie ist wie Ronnie Spector in Phil Spectors Haus: Sie kann nichts tun.“

Im Jahr 2020 erfuhr Henry, dass sie schwanger war. Laut einer Quelle, die Henry nahesteht, stellte Payne ihr ein Ultimatum. „Liam schickte Maya eine lange Nachricht, in der er sagte, dass sie entweder abtreiben und bei ihm bleiben oder das Kind alleine großziehen solle, und er werde keines von beiden anerkennen“, so die Quelle. „Das war eine Überraschung für Maya, denn Liam wollte eine Familie haben, und sie versuchten, ein Kind zu bekommen.“ Letztendlich stimmte sie zu, die Schwangerschaft abzubrechen. Nach mehreren weiteren beunruhigenden Vorfällen – von denen Henry einige später in einem Roman über ihre Beziehung beschreiben sollte – einschließlich Vorfällen, bei denen Payne Henry angeblich mit einer Axt verfolgte, sie eine Treppe hinunterstieß und ihr Sexting-Gespräche mit Fremden offenbarte, indem er sie versehentlich auf ihren Fernseher übertrug, trennte sich das Paar im Mai 2022. „Sie war einfach nur müde“, sagt die Quelle. „Liam zu babysitten war anstrengend. Maya hat jahrelang geholfen und war an Liams Seite, der im Gegenzug keine Hilfe annahm oder Hilfe für seinen Drogenkonsum, seine Gewaltausbrüche oder seine Sucht suchte.“

„DURCH DIE DROGEN WAR ER NICHT MEHR ZU ERKENNEN. ICH HABE WEITERHIN HOFFNUNG, DASS JEDER VORFALL EIN WECKRUFT SEIN WÜRDE.“

Als sie sich trennten, hatte Henry das volle Ausmaß von Paynes Drogenabhängigkeit erkannt. „Es war normal für Liam, Kokain, Ketamin, MDMA und pharmazeutische Pillen (Xanax und Schmerztabletten) zu nehmen“, sagt die Quelle, die Henry nahe steht, per E-Mail. „Dann fing er an, Heroin zu rauchen.“ Während Henry es ablehnte, spezifische Fragen zu Payne zu beantworten, äußerte sie sich in einer schriftlichen Erklärung gegenüber Rolling Stone zu ihrer Beziehung als Ganzes. „Das war jemand, den ich sehr geliebt habe“, schrieb sie. „Anfangs waren es der Drogenkonsum und die Sucht, die uns auseinander gebracht haben. Jeder, der mit einem Süchtigen zusammen war, weiß, wie schwierig das ist. Obwohl ich ihn sehr geliebt habe, hat er Dinge getan, die mich auf eine Weise verletzt haben, die ich nie ganz verstehen werde, und er hat mich auch Jahre nach unserer Trennung noch verletzt. Unter Drogen war er nicht wiederzuerkennen – so anders als sein nüchternes Selbst. Ich hoffte immer, dass jeder Vorfall ein Weckruf für ihn sein würde, sich Hilfe zu holen, aber das war nie der Fall. Ich versuchte, für ihn da zu sein. Ich liebte ihn so sehr, dass ich mir einredete, ich könnte die Dinge in Ordnung bringen.“

„Ich begab mich in unsichere und schädliche Situationen und ignorierte alle Warnsignale“, fährt Henry fort. „Ich wusste, dass es Teile seiner selbst gab, mit denen er zu kämpfen hatte – Teile seiner Identität, denen er sich nicht vollständig stellen wollte, nicht einmal in unserer Beziehung. Letztendlich waren es nicht nur der Verrat oder die Sucht, die uns zerbrachen – es war die Erkenntnis, dass ich Jahre in etwas verbracht hatte, das nie das war, was ich dachte. Ich mache ihm seine Kämpfe nicht zum Vorwurf.“ Die Quelle, die Henry nahe steht, sagt, dass sie Payne nie wegen seines Drogenkonsums oder seiner Wutausbrüche bei der Polizei angezeigt hat. „Liam hatte viele tiefgreifende persönliche Traumata, von denen Maya wusste, die lange vor seinem Beitritt zu [One Direction] auftraten“, sagt die Quelle. „Wenn er gewalttätig wurde, kam nie der Gedanke auf, dass er ins Gefängnis kommen sollte. Er brauchte Hilfe oder Unterstützung von einer Institution, damit er seine Probleme an der Wurzel packen konnte.“

Paynes private Frustrationen und Süchte wurden im Mai 2022 öffentlich, als er in Logan Pauls Podcast „Impulsive“ auftrat. Payne nippte an seinem Whiskey und ließ sich zu einigen unbedachten Bemerkungen hinreißen, was ihm den Zorn der One-Direction-Fans einbrachte, da er sich mehrfach kritisch über Malik äußerte und alte Band-Dramen zum Besten gab (er behauptete, einen namentlich nicht genannten Bandkollegen während einer Auseinandersetzung abgewiesen zu haben, indem er sagte: „Wenn du diese Hände nicht wegnimmst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du sie nie wieder benutzen wirst“). Am meisten Spott erntete Payne jedoch für seine Prahlereien über seine Solokarriere, wie die nachweislich falsche Behauptung, dass „Strip That Down“ „alle anderen in der Band überholt“ habe.

Danach bemerkte Payne: „Wie geht es danach weiter? Ich weiß immer noch nicht, wer ich bin … das ist das Schlimmste daran.“ Inmitten dieser großspurigen Prahlereien offenbarte sich Payne als junger Mann, der nach mehr als einem Jahrzehnt in der Pop-Maschinerie haltlos und auf der Suche nach einer Art Identität war. Zu seinem Mangel an neuer Musik sagte Payne, dass es ihm schwerfalle, Songs zu schreiben, die sich auf sein Leben stützten, das er als „äußerst verwirrend“ für einen „Jungen, der seit seinem 15. Lebensjahr in einem Hotelzimmer eingesperrt ist“ beschrieb.

In der Öffentlichkeit Glück vortäuschen, im Privaten kämpfen

Payne flog letzten Herbst aus einem Routinegrund nach Argentinien: Ausländer, die ihr US-Visum verlängern wollen, müssen die USA verlassen und für ihr Verlängerungsgespräch in einer US-Botschaft oder einem US-Konsulat im Ausland vorsprechen. Während die meisten Menschen dafür in ihr Heimatland zurückkehren, entschied sich Payne für Buenos Aires, wo er auch sein ehemaliges Bandmitglied Horan bei einem Konzert sehen konnte. Payne hatte einen guten Freund, Rogelio „Roger“ Nores, der ebenfalls in Argentinien lebte. Sie hatten sich 2020 auf einer Party kennengelernt und waren sich so nahe gekommen, dass Payne einmal auf Snapchat postete, um Gerüchte zu dementieren, er und der Finanzier seien ein Paar. Vor seiner Ankunft in CasaSur wohnte Payne auf einem argentinischen Anwesen, das einem Freund von Nores gehörte, einem Polobegeisterten namens Gonzalo Avendaño. Nores traf sich im Dezember in den belebten Cafés von Buenos Aires zu mehreren Interviews mit Rolling Stone. Zu diesem Zeitpunkt machte er sich noch Sorgen darüber, wie die Staatsanwaltschaft ihn im Zusammenhang mit Paynes Tod belangen könnte, und er sprach vorsichtig, wobei er zwischen offiziellen und inoffiziellen Gesprächen wechselte.

Er beschrieb, dass er eine enge persönliche Bindung zu Payne hatte, die trotz der vielen Zeit, die sie miteinander verbrachten, nie zu einer beruflichen wurde. Nores, der vier Jahre älter ist als Payne, beschreibt ihre Freundschaft als eine Art ungleiches Paar: Nores habe nie Drogen genommen und war entschlossen, mit Payne an Aktivitäten für Nüchterne teilzunehmen, darunter stundenlanges Bowling, als Payne in Florida lebte. „Wir haben uns beide viel emotionale Unterstützung gegeben“, sagt Nores. „Das war der Kern unserer Beziehung. Ich hatte mit meiner Freundin und meiner Familie viel durchgemacht. Wir sprachen viel über unsere Beziehungen und wie wir damit umgehen sollten und wie wir uns fühlten.“ Nores, der einst von Forbes als einer der 30 unter 30 ausgewählt wurde, hat keine Erfahrung in der Musikindustrie; zuvor stellte er Kapital für den Bau argentinischer Kraftwerke bereit. Der Rezeptionist des Hotels, in dem Payne starb, Esteban Grassi, gab gegenüber dem argentinischen Richter, der die Untersuchung von Paynes Tod beaufsichtigt, an, dass Nores sich als Paynes Manager ausgegeben habe. Nores behauptet jedoch, dass er weder diese Position innehatte noch für Paynes Finanzen verantwortlich war.

Nores hat in Interviews mit Rolling Stone und in Gerichtsakten bestritten, Paynes Manager gewesen zu sein. Dennoch war er in den letzten zwei Wochen des Lebens des Sängers regelmäßig an Paynes Seite. „Ich war sein Freund“, sagt Nores. „Ich war kein Arzt, ich war kein Psychiater, ich war nicht sein gesetzlicher Vormund. Ich hatte nie die Kontrolle darüber. Ich war nicht sein Manager, ich war nicht sein Vater. Man kann nicht viel tun.“ Als Payne am 30. September in Argentinien ankam, wirkte er äußerlich wie der fröhliche, gewinnende ehemalige One-Direction-Schwarm, den die Fans kannten. Er posierte für Fotos mit Fans und postete auf Snapchat, wie sehr er Cassidy verehrte, seine Freundin von zwei Jahren, die er 2022 in der Bar in Charleston, South Carolina, kennengelernt hatte, in der sie arbeitete.

Privat hatte er immer noch zu kämpfen. Er verbrachte einen Großteil des Jahres 2023 in und außerhalb von Entzugskliniken. Quellen zufolge war sein Verhalten unbeständig – er suchte nach Drogen, schrieb Sexting-Nachrichten an Fans und engagierte Sexarbeiterinnen. Nores behauptete in seiner eigenen schriftlichen Erklärung, die dem Richter vorgelegt wurde, dass Paynes Suchtprobleme im Jahr 2023 einen neuen Tiefpunkt erreichten, einschließlich einer „schweren Überdosis“, die ihn „dem Tod nahe“ brachte. Im selben Jahr trennten sich Payne und Cassidy kurzzeitig. Henry, mit dem er in Kontakt geblieben war, sah ihn während eines FaceTime-Anrufs eine Substanz rauchen, möglicherweise Crack, so eine Quelle. Im Dezember desselben Jahres, so die Quelle, schickte Payne Henry drastische Bilder von sich selbst und ein „intimes Foto“ von Henry, das während ihrer Verlobung aufgenommen worden war und von dem sie dachte, dass er es gelöscht hatte. „Sie schickte ihm eine E-Mail und teilte ihm mit, dass die Verbreitung von intimen Fotos ohne Erlaubnis strafbar sei und er die Bilder löschen solle“, so die Quelle.

Im Jahr 2024 war Payne in einem fragilen Zustand. Im März, im selben Monat, in dem er „Teardrops“ veröffentlichte, begab er sich in eine Reha-Klinik in Spanien, verließ diese jedoch, ohne das Programm abzuschließen. Im April, so schrieb Nores in seiner Erklärung, erlitt Payne einen Rückfall und wurde „in ernstem Zustand“ ins Krankenhaus eingeliefert, „wobei Fachleute Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen mussten, um sein Leben zu retten. Sein Vater versuchte, ihn in eine psychiatrische Klinik einzuweisen, was Payne ablehnte.“ Payne durchlief noch mehr Behandlungsprogramme, ohne sie abzuschließen. Mitten in all dem ließ ihn Paynes Plattenlabel Capitol Records U.K. fallen. Was für Payne ein Karriere-Comeback hätte werden können, scheiterte, als er es versäumte, „Teardrops“ zu promoten.

„Mehrere wichtige Promo-Gelegenheiten – große Interviews, Auftritte, Launch-Events, Content-Tage und Fan-Events – wurden abgesagt, Angebote ignoriert oder wichtige Partnerverpflichtungen nicht erfüllt“, so eine Quelle, die mit der Situation vertraut ist. Außerdem machten sich seine Label-Vertreter Sorgen um Paynes Wohlergehen. Als dem Label einige Monate später vorgeschlagen wurde, dass Payne durch Südamerika touren sollte, sprachen sich die Vertreter dagegen aus. Er war nicht in der Verfassung, auf Tour zu gehen. „Das Label entschied, dass es aufgrund dieser Faktoren in Kombination mit Bedenken hinsichtlich seiner Gesundheit besser sei, die Zusammenarbeit zu beenden, anstatt weitere Musik zu veröffentlichen“, so die Quelle. Die Trennung von Capitol Records U.K. wurde im September rechtlich formalisiert.

Aber es gab eine Zeit im letzten Jahr, in der das Chaos um Payne nachzulassen schien. Im Frühsommer verbrachte Payne mehrere Wochen auf einem anderen Anwesen, das Nores‘ Freund Avendaño gehörte, einem Poloclub in Wellington, Florida, außerhalb von Miami. Während seines Aufenthalts soll Payne nüchtern gewesen sein. Avendaño erinnert sich, wie Payne seine Tage mit Zeichnen und Songschreiben verbrachte. Er nahm ein Video auf, in dem Payne an einem Keyboard einen sanften R&B-Titel spielt, der an „Easy“ von den Commodores erinnert, und ein weiteres von einem etwas peppigeren Song. Avendaño schlug sogar Polo als positive Aktivität vor, um Paynes psychische Gesundheit zu fördern. Er hat Fotos von Payne auf dem Pferderücken mit einem Poloschläger und einem Helm. „Liam spielte Polo und sah gut aus“, erinnerte sich Paynes Vater Geoff in einer Zeugenaussage, die er der argentinischen Staatsanwaltschaft vorlegte. Aber Payne wurde immer noch von seinen Dämonen beherrscht.

Avendaño sagt, dass der Sänger davon sprach, an Auftrittsabenden mit One Direction eine Flasche Whiskey zu trinken, und wie die Band den Anstandsdamen aus dem Weg ging, indem sie Hotels über Balkone verließ, um zu feiern. „Wenn er ein Gefangener seiner Angst war, hielt er einen an und fragte: ‚Hast du hier in der Nähe die Telefonnummer eines Drogendealers?‘“ sagt Avendaño. „Und ich sagte: ‚Nein, Liam. Nein, nein, nein. Ich habe keine Ahnung.‘ Er sagte dann: ‚Okay, okay, okay.‘“ Avendaño sagt, dass Payne auch über seine romantischen Beziehungen nachdachte: Er wünschte, er könnte sich mit Cole versöhnen, und machte sich Sorgen, dass Cassidys Ausgaben außer Kontrolle geraten könnten. (Nores behauptet in Gerichtsakten auch, dass Payne Cassidy finanziell unterstützte. Sie konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.)

In dieser Zeit begann Geoff Payne, Nores zu vertrauen. „Roger bot in diesem Moment freiwillig an, sich um Liam zu kümmern“, sagte Geoff in seiner Zeugenaussage. Nores, so behauptete Geoff, war ein häufiger Vermittler zwischen Vater und Sohn. Als Liam starb, schrieb Geoff, war es Nores, der ihn informierte. Nores seinerseits hat immer behauptet, er sei immer nur Paynes Freund gewesen. In einer Verleumdungsklage, die er im Januar in Florida gegen Geoff einreichte, heißt es: „[Nores] hat nie zugestimmt, Liams Vormund zu sein, und war es auch nie. [Nores] hatte keine rechtliche Verpflichtung gegenüber Liam. Liam und [Nores] waren gute Freunde und unterstützten sich gegenseitig als Freunde.“ Die Quelle, die Henry nahe steht, sagt, dass Nores Anfang Mai 2024 Henry kontaktierte und um Rat bat, wie sie Payne bei seiner Sucht und seiner Karriere helfen könne. „Das Angebot schien aufrichtig zu sein, und sie wusste, dass Roger versuchte zu helfen, aber es war etwas Beunruhigendes daran“, sagt die Quelle. „Sie hatte jahrelang versucht – und war gescheitert –, Liam die Hilfe zu verschaffen, die er brauchte. Roger schien die Komplexität von Liams Problemen nicht zu verstehen. … Liam konnte monatelang clean bleiben, nur um dann rückfällig zu werden, und es ging nicht darum, clean zu bleiben. Er musste sich mit der eigentlichen Ursache auseinandersetzen, warum er überhaupt Drogen nahm.“ (Nores lehnte es ab, zu dieser Behauptung Stellung zu nehmen.)

Im Juli unterzeichnete Payne einen neuen Vertrag mit Talentagenten bei CAA ‚für alle Bereiche der Vertretung‘, wie Billboard berichtet. Im darauffolgenden Monat flog Payne nach Manchester, England, und war Gastjuror beim Netflix-Reality-TV-Musikwettbewerb „Building the Band“. Die Crewmitglieder sagen, Payne sei am Set freundlich und gut gelaunt gewesen und habe sogar an der Abschlussparty teilgenommen, was für einen Star ungewöhnlich sei. „Er erinnerte sich an die Namen der Leute und war gesprächig und zugänglich“, sagt Simon Hay, der ausführende Produzent und Regisseur der Show. Ein anderes Crewmitglied beschreibt Payne als „egalitär und charmant“ und sagte, er habe den ausgeschiedenen Kandidaten „wirklich helfen wollen“. „Das war der zusätzliche Schlag ins Gesicht, als ich die schreckliche Nachricht hörte“, sagt die Quelle. „Er konnte ihnen nicht mehr helfen.“

AJ McLean von den Backstreet Boys, ein Jurykollege, der selbst mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, erinnerte sich daran, dass Payne am Set nüchtern wirkte. „Er und ich haben uns sofort nicht nur auf musikalischer, sondern auch auf menschlicher Ebene verstanden“, sagt McLean, ‚als ob wir beide ein paralleles Leben führen würden. Wir haben uns oft gegenseitig mit lustigen Boyband-Witzen aufgezogen. Er hatte wirklich einen schnellen Verstand – diesen netten, trockenen britischen Humor.‘ Payne erzählte den Fans auf Snapchat, dass er seinen Buenos-Aires-Trip in den Tagen vor seinem Tod genoss. In einem Snapchat-Video im September, in dem er und Cassidy ihren Besuch in Argentinien ankündigten, sagte Payne, er freue sich darauf, am 2. Oktober Horans Konzert in Buenos Aires zu besuchen. „Es ist schon eine Weile her, dass ich und Niall miteinander gesprochen haben“, sagte er. „[Wir] haben viel zu besprechen, und ich würde gerne ein paar Dinge mit dem Jungen klären. Keine schlechte Stimmung oder so, aber wir müssen einfach reden.“ (Nores sagt: ‚Sie haben sich getroffen und Liam war glücklich.‘)

Am Tag nach Horans Konzert ging Payne zur US-Botschaft, um seinen Termin für das Visum wahrzunehmen. Was eine einfache Aufgabe hätte sein sollen, stieß auf ein Hindernis, so Nores in seiner Erklärung, als die Behörden darauf bestanden, dass ein argentinischer Psychiater Payne untersucht, weil er im Laufe der Jahre mehrere Reha-Zentren besucht hatte. Die Entscheidung war eine Frage der Politik, aber sie hatte einen Dominoeffekt, der Payne die nächsten zwei Wochen in Argentinien festhielt. Payne traf sich am 6. oder 7. Oktober mit einem Arzt, so Nores‘ Aussage, „für einen Klinikbesuch und eine Drogenanalyse (einschließlich Blutuntersuchungen und Röntgenaufnahmen)“. Nores schrieb, dass der Arzt „soweit ich weiß“ nichts darüber sagte, dass Payne medizinische Hilfe benötigte. (Rolling Stone konnte die Botschaft nicht erreichen, um Nores‘ Bericht zu bestätigen.)

Zur gleichen Zeit wurden Vorwürfe über Paynes verstörendes Verhalten öffentlich. Am 6. Oktober behauptete Henry in einem TikTok, der Sänger habe sie und ihre Familie belästigt. „Seit wir uns getrennt haben, schreibt er mir Nachrichten, die mein Telefon zum Absturz bringen“, sagte sie und behauptete, Payne habe mehrere Telefonnummern und iCloud-Konten verwendet, um ihr Nachrichten zu schicken. Paynes Verhalten war offenbar noch beängstigender, als Henry zugab. In einem Unterlassungsschreiben, das Henrys Anwälte am 9. Oktober an Payne und seine Agenten bei CAA schickten und das von Rolling Stone geprüft wurde, berichtete Henry, dass er besorgniserregende Nachrichten von einem Fremden über Paynes Verhalten erhalten habe. „[Liam] hat vor kurzem angefangen, mein Handy mit einer iCloud-E-Mail zu bombardieren, und als ich fragte, wer das sei, fragte er mich, ob ich Nacktbilder von dir/seiner aktuellen Freundin haben wolle“, informierte die Frau Henry, wie aus Screenshots von Nachrichten im Unterlassungsschreiben hervorgeht. “Ich sagte: ,absolut nicht‘.“

Andere Screenshots enthielten ein sexuelles Bild, angeblich von Payne, das Henrys Anwälte zensiert haben, sowie Nachrichten von einer E-Mail-Adresse, die bekanntermaßen Payne gehört, mit einer vulgären Aufforderung: „Schick mir Videos von Ficken und Blasen. Habe ich dir jemals welche von Maya geschickt? Oder von einer meiner Ex-Freundinnen?“ Damit nicht genug. In dem Brief wurde behauptet, Payne habe „unaufgefordert und beunruhigende Bilder und Videos“ an Henry und ihre Familie geschickt, darunter „Bilder seiner Genitalien und verschiedene Videos, in denen Herr Payne beunruhigende sexuelle Handlungen an sich selbst vornimmt“.

„ER IST IN EINEM ZIMMER MIT BALKON, UND WIR HABEN ETWAS ANGST.“

„[Henrys] Ziel war keine finanzielle Entschädigung – sie wollte kein Geld“, sagt die Quelle, die Henry nahe steht. “Stattdessen wollte sie Liam zu einem Rehabilitationsprogramm zwingen, das eine sechsmonatige Intensivbehandlung mit anschließender überwachter Nachsorge vorsah. … Es ging darum, Liam für seine kriminellen Handlungen zur Verantwortung zu ziehen und sicherzustellen, dass er die Hilfe erhielt, die er so dringend benötigte.“ Als Paynes Vater Geoff – der früher im Jahr nach Florida geflogen war, um sich zwischen den Reha-Einheiten nach seinem Sohn zu erkundigen – von der Unterlassungsaufforderung erfuhr, machte er sich Sorgen darüber, wie sein Sohn mit Henrys Anschuldigungen zurechtkam. „Ich verstehe, dass [die Anschuldigungen] ihn emotional sehr mitgenommen haben, auch wenn Roger und seine Freundin [Cassidy] mir sagten, dass es ihm gut ginge“, schrieb Geoff in seiner Zeugenaussage.

„Ich verstehe, dass sie nicht viel mit Liam darüber gesprochen haben, weil er sich in persönlichen Angelegenheiten sehr verschlossen zeigte.“ Ein Konflikt zwischen Henry und Payne hatte sich seit Monaten angebahnt. Im Mai veröffentlichte Henry Looking Forward, ihren Schlüsselroman über ihre Verlobung mit Payne. In dem Buch beschreibt sie eine missbräuchliche Beziehung zwischen einem naiven Model namens Mallory und einem Sänger namens Oliver Smith, einem ehemaligen Mitglied einer fiktiven Boyband namens 5Forward. „Das Buch ist im Grunde als Memoiren geschrieben“, sagt die Quelle, die Henry nahe steht. ‚Aber dann hat sie aus kreativen Gründen immer wieder kleine Änderungen vorgenommen. Einige der Dialoge sind erfunden.‘ In ‚Looking Forward‘ nimmt der Popstar Oliver Kokain, MDMA und Pillen, schickt anderen Frauen Sextnachrichten und droht mit Selbstmord, falls Mallory ihn verlassen sollte. „Einmal, als er unter dem Einfluss von Drogen stand, versuchte Liam, von der Spitze seines Penthouse-Balkons zu springen [und] Maya musste ihn aufhalten“, berichtet die Quelle über einen Vorfall im Buch, der offenbar auf einer realen Erfahrung beruht.

In einer anderen Szene stößt Oliver Mallory, zerbricht eine Leuchte und jagt sie mit einer Axt. Sie ruft seinen Manager an, der ihr sagt, sie solle ihn verlassen, aber sie tut es nicht. Nach einem Vorfall, bei dem der Popstar vor der Mutter und Großmutter des Mädchens Kokain schnupft (die Quelle bestätigt, dass dies tatsächlich passiert ist, und fügt hinzu, dass auch ein junger Cousin anwesend war), fasst sie den Mut, ihn zu verlassen. So schockierend die Anschuldigungen auch sind, Henry hat vielleicht das Schlimmste ausgelassen, denn die Quelle fügt hinzu, dass Payne „einfach einen Schalter umlegte, wenn er high von Drogen war“. „Es gibt bestimmte Dinge, die sie immer noch nicht verarbeitet hat“, sagt die Quelle. “Es ist eine Sache, darüber zu sprechen, dass dein Verlobter deiner Mutter ein Penisbild geschickt hat, was tatsächlich passiert ist; es ist eine andere Sache, mit einigen dieser Missbrauchssachen umzugehen und darüber öffentlich zu sprechen.“

„Ich stand ihm in seinen dunkelsten Momenten zur Seite, durch das Chaos, durch den Schmerz, durch Dinge, die mich auf eine Weise gebrochen haben, die ich nicht erklären kann“, sagte Henry in ihrer Aussage gegenüber Rolling Stone. “Und doch, als alles vorbei war, blieb mir nichts als Leere. Die Liebe, die ich gab, die Opfer, die ich brachte – sie waren nicht genug, weil sie es nie sein konnten. Ich war nicht nur untröstlich, ich fühlte mich betrogen, wie so viele Frauen in meiner Position. Aber eines weiß ich: Es ging nicht um mich oder irgendetwas, das ich getan habe. Es ging um Kämpfe, die außerhalb meiner Kontrolle lagen. Und am Ende musste ich mich für mich selbst entscheiden. Ich musste gehen, egal wie sehr es wehtat, denn in seiner Welt zu bleiben bedeutete, mich selbst zu verlieren.“

Obwohl der Roman schreckliche persönliche Details aus Paynes und Henrys Verlobungszeit schildert, behauptet Nores, dass Payne sich nicht daran gestört zu haben schien. „Er hat es einmal erwähnt, aber es hat ihn überhaupt nicht beunruhigt“, betont er. Ein paar Wochen nach Paynes Tod entdeckte Henry laut einer Quelle noch mehr angebliche Fälle, in denen er intime Fotos, die während ihrer gemeinsamen Zeit aufgenommen wurden, verbreitet haben soll. Einer von Paynes Freunden habe sich an sie gewandt und „offenbart, dass Liam die intimen Fotos schon seit langer Zeit mit ihnen und anderen geteilt hatte – weit über das hinaus, was Maya ursprünglich bemerkt hatte, sogar schon seit ihrer Verlobung“, so die Quelle. Die Quelle sagt, Henry betrachte Paynes Handlungen „nicht nur als Verrat, sondern als kriminelle Handlung“ und habe in Großbritannien Anwälte beauftragt, um Rechtsmittel einzulegen. „Nach allem schmerzt es am meisten, dass ich auch nach seinem Tod mit den Folgen seiner Handlungen konfrontiert bin, die sich immer weiter entfalten“, sagte Henry in ihrer Erklärung. “ „Als ich das Ausmaß seiner nicht einvernehmlichen Bildweitergabe aufgedeckt habe, bin ich mit der Komplexität der Trauer um jemanden konfrontiert, der mir so sehr am Herzen lag, trotz des Schmerzes, den er mir zugefügt hat.“

Paynes Muster setzten sich auch in seiner neuen Beziehung fort. Quellen zufolge entzog Cassidy Payne Anfang 2024 den Zugang zu seinem Handy, nachdem sie ihn beim Sexting mit anderen Frauen erwischt hatte, und zwang ihn, seinen Laptop als Kommunikationsmittel zu nutzen. „Ich bin mit Liam durch dick und dünn gegangen“, sagte Cassidy in einem Interview mit The Sun im Februar. „Und ich finde, dass Liebe so optimistisch ist. Man hofft einfach, dass am Ende alles gut wird.“ Am 12. Oktober, zwei Wochen nachdem Payne und Cassidy gemeinsam in Buenos Aires angekommen waren, reiste sie ab. In einem auf TikTok veröffentlichten Video, in dem Menschen ihre Koffer in ein Auto packen, sagte Cassidy, sie habe Heimweh bekommen: „Wir sollten eigentlich nur fünf Tage dort bleiben, aber es wurden zwei Wochen, und ich dachte nur: ‚Ich muss nach Hause.‘“ „Sie verabschiedeten sich glücklich voneinander“, sagt Nores. ‚Er wollte sie heiraten. Zwei Tage vor seinem Tod fragte er mich, ob ich sein Trauzeuge sein wolle.‘ ‚Wenn ich in die Zukunft sehen könnte, hätte ich Argentinien nie verlassen‘, sagte Cassidy der Zeitung „The Sun“. „Als ich Argentinien verließ, hatten wir einen so tollen Tag und er war in so guter Stimmung. Wir waren einfach voller Liebe und ich hätte nie erwartet, dass [sein Tod] eintreten würde.“

„Man konnte an seinem Gesicht erkennen, dass es Liam nicht gut ging“

Vor Jahren sprach der Stadtteil Palermo, in dem sich das CasaSur befindet, argentinische Filmproduzenten wegen seiner günstigen Studioflächen und großen Parkplätze an. Die Leute begannen, das Viertel Hollywood zu nennen. Es gibt kleine Parks, Boutiquen, Tante-Emma-Läden und viele Cafés. Lokale TV-Stars sind immer noch häufig in der Gegend anzutreffen, aber wenn man jemanden fragt, wird er einem sagen, dass es für internationale Berühmtheiten wie Payne ungewöhnlich ist, in dem Boutique-Hotel zu übernachten.

Kurz nach seiner Ankunft dort, so behaupten Staatsanwälte nun, habe Payne einen Mitarbeiter von CasaSur angeworben, um ihm Drogen zu besorgen. Payne traf sich auch mit Braian Paiz, einem Kellner in einem nahe gelegenen Restaurant, den er am 14. Oktober gegen 2 Uhr morgens per Nachricht kontaktierte, wie Screenshots zeigen, die Paiz auf Instagram gepostet hat. „Bist du in der Nähe? Wie ist deine Nummer?“, fragt Payne. „Wir haben zusammen Drogen genommen, aber ich habe ihm nie Drogen gebracht oder Geld angenommen“, sagte Paiz im November gegenüber dem argentinischen Nachrichtensender Telefe Noticias. Sie „verbrachten die Nacht zusammen“, sagte er. „Wir haben Drogen konsumiert, weil in Wahrheit etwas Intimes passiert ist.“ Später bestritt Paiz, Sex mit Payne gehabt zu haben. Am Morgen nach seinem Rendezvous mit Paiz weigerte sich Payne, Nores zu sehen. Stattdessen „wollte er allein sein“, so Nores‘ Aussage.

Später ging Nores mit Payne zu einem Fotografen, um ein Visumfoto zu machen. Als sie sich an diesem Abend sahen, schrieb Nores, dass Paynes Zimmer keine „Spuren von Drogenkonsum“ aufwies. Ein Mitarbeiter des Sushi-Restaurants, in dem Nores und Payne zu Abend aßen, sagte gegenüber Rolling Stone: „Man konnte an seinem Gesicht erkennen, dass es Liam nicht gut ging.“ Am 16. Oktober, dem Tag, an dem Payne starb, schrieb er um 9:45 Uhr morgens einer Sexarbeiterin, die er online gefunden hatte: „Lust auf Spaß? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich würde dir 5.000 US-Dollar schenken. Komm in mein Hotel.“ Dann fragte er, ob ihre Freundin mitkommen würde. Während er wartete, traf sich Payne mit Nores auf einen Happen im Sacro, dem Restaurant, das mit dem Hotel verbunden ist. Payne bestellte einen Whiskey. In seiner Aussage sagt Nores, dass er protestierte, aber Payne ihn trotzdem trank. Der Sänger hatte seinen Laptop dabei und sagte, er arbeite an Musik. Er schrieb auch Nachrichten an Freunde: Scherzinger, Avendaño und Jodie Richards, eine Performance-Trainerin aus Paynes Jugend, berichteten alle, dass sie an diesem Tag von ihm gehört hatten. Richards sagte, dass Payne optimistisch wirkte.

Nores und Payne gingen in das Zimmer des Sängers, wo Nores „persönlich keine Drogen oder Anzeichen von Drogenkonsum feststellen konnte“, wie er in seiner Erklärung vor dem Richter schrieb. Nores verließ das Zimmer kurz vor 11 Uhr, und die Frauen, die Payne eingeladen hatte, kamen eine halbe Stunde später mit Alkohol für ihn. Um 14 Uhr weigerte sich Payne, die Sexarbeiterinnen zu bezahlen. Die Frauen beschwerten sich beim Hotelpersonal und der Rezeptionist rief Nores an, der sagte, das sei nicht sein Problem. Dennoch begab er sich zum Hotel. Laut Staatsanwaltschaft kaufte Payne um 15:30 oder 16:00 Uhr Kokain von einem Hotelangestellten und die Sexarbeiterinnen gingen. Zu dieser Zeit sah Nores das Chaos in Paynes Zimmer. Fotos vom Tatort, die nach Paynes Tod aufgenommen wurden, zeigen einen zerbrochenen Fernseher und Drogenutensilien wie weißes Pulver, Aluminiumfolie und eine provisorische Pfeife. Nores „drückte seinen Unmut“ über Payne aus, weil dieser den Fernseher zerbrochen hatte, schrieb er in seiner Aussage. Sie verabschiedeten sich gegen 16:15 Uhr, nachdem Payne gesagt hatte, er würde sich mit einem Freund treffen, von dem Nores annahm, dass es sich um einen anderen Hotelgast handelte, den Payne in der Lobby getroffen hatte.

Stattdessen hatte Payne den Zusammenbruch, den Watson, der Bräutigam, der ein paar Stockwerke tiefer wohnte, miterlebte. Ein zerschlagener Fernseher in Paynes Zimmer. In den nächsten 45 qualvollen Minuten beunruhigte Paynes Verhalten das Hotelpersonal so sehr, dass fünf Mitarbeiter vor seiner Tür Wache hielten. Sie gingen laut Nores‘ Aussage gegen 17:03 Uhr, basierend auf Sicherheitsaufnahmen, die angeblich von seinem Anwaltsteam überprüft wurden. „Ich hätte nie gedacht, dass er sterben würde“, sagt Salinas, der Masseur, der half, Payne aus der Lobby zu bringen. „Wenn ich gewusst hätte, dass [Paynes] Zimmer zerstört war, hätte ich ihnen gesagt, sie sollen ihn in der Lobby festhalten und festbinden.“ Der Rezeptionist des CasaSur, Grassi, der sich weigerte, für diesen Artikel Stellung zu nehmen, rief gegen 17 Uhr zweimal den Notruf an. „Wir brauchen dringend jemanden, denn, nun ja, ich weiß nicht, ob sein Leben in Gefahr ist“, sagte er in seinem ersten Anruf und bat um medizinische Hilfe, drängte aber darauf, dass keine Polizei anwesend sein sollte. „Er ist in einem Zimmer mit Balkon, und nun, wir haben etwas Angst …“ Bei seinem zweiten Anruf bat er um medizinische Hilfe. Die Hilfe kam zu spät.

Schuldzuweisungen und die Suche nach der Wahrheit

Im Laufe des Dezembers bereiteten Staatsanwälte ein Strafverfahren vor, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die möglicherweise zu Paynes Tod beigetragen hatten. Am 27. Dezember erhoben sie Anklage gegen fünf Personen. Der Hotelangestellte Ezequiel Pereyra und Paiz wurden beschuldigt, Payne mit Drogen versorgt zu haben. Nores, Grassi und Gilda Martin, die Managerin von CasaSur Palermo, wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, was in den USA dem Begriff „unfreiwilliger Totschlag“ entspricht. Alle fünf beteuern ihre Unschuld. Ein Anwalt von Paiz wies die Vorwürfe zurück und sagte: „[Sie] suchen nach Schuldigen und beschuldigen Unschuldige, Verbrechen begangen zu haben.“ Pereyras Anwalt bestreitet, dass sein Mandant Payne jemals mit Drogen versorgt hat, und bezeichnet ihn als „völlig unschuldig“.

Während Martin, Grassi und Nores auf freiem Fuß bleiben, wurden Pereyra und Paiz in Gewahrsam genommen und wegen der Schwere der gegen sie erhobenen Anklagen in Untersuchungshaft genommen. (Beide müssen bei einer Verurteilung mit einer Haftstrafe von vier bis 15 Jahren rechnen; die Anklagen gegen Nores, Martin und Grassi können mit einer Haftstrafe von einem bis fünf Jahren geahndet werden.) Zum Zeitpunkt der Drucklegung war für den 11. Februar eine Berufungsverhandlung angesetzt, um zu entscheiden, ob die Anklage mit den vorgelegten Beweisen übereinstimmt. Richterin Laura Bruniard vom Strafgericht in Buenos Aires hat noch nicht entschieden, ob es genügend Beweise für eine Verhandlung in den Fällen gibt. Es könnte Monate dauern, bis es eine endgültige Entscheidung gibt. Richterin Bruniard entschied, dass Payne versuchte, „vom Balkon“ seines Hotelzimmers zu springen, als er stürzte. Obwohl die Richterin einräumte, dass Paynes betrunkener Zustand möglicherweise zu der Tragödie beigetragen hat, ließ sie sich nicht von Theorien beeinflussen, dass Payne ohnmächtig geworden sei, gesprungen sei oder vor seinem Sturz das Gleichgewicht verloren habe.

Sie deutete dennoch an, dass die Angeklagten eine gewisse strafrechtliche Schuld tragen. „Ich glaube nicht, dass [Martin, Grassi oder Nores] Paynes Tod geplant und gewollt haben … aber sie haben ein rechtlich missbilligtes Risiko geschaffen“, schrieb sie. Martin und Grassi, so der Richter weiter, seien „unklug“ gewesen, als sie zuließen, dass Payne in sein Zimmer gebracht und allein gelassen wurde. Eine Quelle aus dem Umfeld der Staatsanwaltschaft von Buenos Aires fügt hinzu: „[Martin und Grassi] wussten zwei oder drei Tage lang, dass er Sachen kaputt machte und [Drogen und Alkohol] konsumierte. Das war nicht verborgen.“ Grassi bestreitet seine Schuld. „Ich war weder rechtlich noch im Rahmen des von meinem Arbeitgeber erbrachten Hotelservice für Liam Paynes persönliche Betreuung verantwortlich“, schrieb er in seiner Erklärung an den Richter.

Grassi sagte auch, dass seiner Meinung nach Nores weitaus mehr Verantwortung für den Sänger trug: Er bezeichnete Nores als Paynes Manager und behauptete, dass Nores Paynes Zimmer im CasaSur mit seiner Kreditkarte reserviert habe. Eine Fläche in Paynes Hotelzimmer war mit offensichtlichen Drogenutensilien bedeckt. Die Richterin beschrieb Nores unterdessen als Paynes „Bürgen“. Sie schrieb, dass Nores, als er Payne zuletzt im Hotel sah, etwa 50 Minuten vor dessen Tod, hätte erkennen müssen, dass Payne betrunken und verletzlich war. Die Staatsanwaltschaft versuchte zunächst, Nores wegen der schwerwiegenderen Anklagepunkte „Aussetzung einer Person mit Todesfolge“ sowie „Bereitstellung und Vermittlung von Betäubungsmitteln“ anzuklagen. Der Anklagepunkt der Aussetzung wurde schließlich auf Fahrlässigkeit herabgestuft und die Anklage wegen Drogenbesitzes wurde fallengelassen. Nores bestreitet lautstark, Payne beim Erwerb von Drogen geholfen zu haben. „Natürlich habe ich ihm nie Geld für Drogen gegeben“, sagt er. „Ich habe ihm nie Drogen gegeben. Ich trinke keinen Alkohol und hatte in meinem ganzen Leben noch nie mit einem Dealer zu tun.“

Dennoch gibt Geoff Payne Nores die Schuld und behauptet in seiner Zeugenaussage, dass der Freund seines Sohnes ‚die Betreuungsform gebrochen‘ habe, als er Payne nach Cassidys Abreise sein eigenes Hotelzimmer gebucht habe. ‚So ist das alles passiert‘, erklärte Geoff. „Roger wusste, dass das Ziel der Gruppe darin bestand, Liam zu beschäftigen“, schrieb er und definierte ‚die Gruppe‘ als Nores, Cassidy und Paynes Leibwächter, den Payne Ende des Sommers gefeuert hatte. ‚Man konnte ihn nicht in einer verletzlichen Situation zurücklassen.‘ Anfang Januar reichte Nores bei einem Bundesgericht in Florida eine Zivilklage ein, in der er Geoff beschuldigte, gegenüber argentinischen Staatsanwälten falsche und verleumderische Aussagen gemacht zu haben. Paynes Nachlass wies die Anschuldigung im Namen von Geoff zurück. Letztendlich, so Nores, sei Payne für sich selbst verantwortlich gewesen. „Er war ein verdammt freier Mensch“, sagt Nores. „Er tat, was auch immer er verdammt noch mal wollte. Niemand konnte ihn aufhalten.“

„Ich bat ihn, mir zu versprechen, dass es uns beiden gut gehen würde“ Anfang Dezember, zwei Monate nach Paynes Tod, herrscht in der Lobby des CasaSur Palermo reges Treiben. Das Personal versammelt sich für ein Fotoshooting und trägt Weihnachtsmannmützen und -brillen, während Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“ gespielt wird. Im Obergeschoss ist die Stimmung gedämpfter. Die Flure des Hotels sind dunkel und spärlich beleuchtet – schwarze Wände, unterbrochen von schwarzen Türen, Zimmernummern in Goldprägung. Vor Zimmer 310 sitzt ein Sicherheitsbeamter auf einem Stuhl. Direkt vor dem Hotel befindet sich ein Denkmal für Payne, das einige engagierte Fans täglich pflegen. Nelken und Rosen in Weiß, Lila und Rosa sowie einige große Sonnenblumen stehen am Fuße eines Baumes. Den Stamm und den umliegenden Pflanzkübel bedecken Fotos, Schilder und handgeschriebene Notizen. „Wie kann ich jemanden vergessen, der mir so viel gegeben hat, woran ich mich erinnern kann?“, heißt es auf einer, die Paynes Lied „Remember“ zitiert. „Deine Erinnerung wird lebendig bleiben, bis mein Herz aufhört zu schlagen“, heißt es in einem anderen.

Am 11. Dezember versammelten sich einige der Fans, die sich um das Denkmal kümmern, vor der Staatsanwaltschaft in Buenos Aires, um den Beamten zu zeigen, dass ‚wir den Fall genau verfolgen‘, erklärt die Organisatorin Luana Bustamente, 26. Am darauffolgenden Wochenende, am 14. Dezember, zwei Tage vor dem zweimonatigen Todestag von Payne, versammelt sich eine Gruppe von 30 Personen auf der Plaza Libertad und marschiert zum nahe gelegenen Gerichtsgebäude, wobei sie „¡Justicia por Liam! ¡Justicia por Liam!“ skandiert. „Es ist wichtig, gegen diese Ungerechtigkeit zu kämpfen“, sagt die 20-jährige Karla Reyes. ‚Er hätte ein längeres, erfolgreicheres Leben verdient. Er hätte es verdient, seinen Sohn aufwachsen zu sehen.‘ Sie fügt hinzu: “Ich glaube, dass wir tatsächlich etwas bewirken können. Ich hoffe, dass sie uns wahrnehmen. Wenn es mehr [Kundgebungen] gibt, werde ich hier sein und sie unterstützen.“ Reyes sagt, sie habe Payne letzten Oktober vor einem anderen Hotel in Buenos Aires getroffen, wo er fast zwei Stunden darauf wartete, Hallo zu sagen, während der Sänger Autogramme gab und Fotos mit Fans machte. „Es war der beste Tag meines Lebens“, sagt sie lächelnd.

Sie war ein Gelegenheitsfan von One Direction gewesen, aber Payne zog sie während seiner Solokarriere an, unter anderem wegen seiner Bereitschaft, offen über seine Probleme mit Sucht und psychischer Gesundheit zu sprechen. Paynes Lied „Live Forever“ – das Lied, das Sam Preston über seine eigenen Probleme mit Drogenmissbrauch und seinen beinahe tödlichen Sturz schrieb – hatte eine besondere Wirkung, sagt Reyes, und linderte ihre eigenen Angst- und Depressionsanfälle. „Seine Musik hat mir geholfen, als ich ihn am meisten brauchte.“ Reyes sagt, sie sei nervös gewesen, einen ihrer Helden zu treffen, aber als sie mit Payne sprach, bot er ihr Mitgefühl und Trost. Auf einem Blatt Papier zeichnete er ihr einen Pfeil – wie die, die auf seinem rechten Arm tätowiert sind – und Reyes hat die Zeichnung seitdem auf ihr eigenes Handgelenk tätowiert. Sie trägt sein laminiertes Autogramm überall bei sich. „Ich bat ihn, mir zu versprechen, dass wir beide in Ordnung kommen würden“, erinnert sich Reyes. „Er hatte alle Geduld der Welt und sagte: ‚Ja, wir werden beide in Ordnung kommen. Alles wird gut.‘“

