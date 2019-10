Exklusive Videopremiere: Coma – „Spiracles“

Das wird Sie auch interessieren





Am Mittwoch (23. Oktober) erscheint mit „Spiracles“ eine neue Single von Coma, bevor das neuen Album „Voyage Voyage“ am 22. November in den Läden steht.

„Es gibt Leute, die denken der Song dreht sich um das Bienensterben, was ein sehr interessanter Ansatz für einen Songtext wäre. Die Lyrics scheinen einen Nerv zu treffen, scheinen ein Gefühl widerzuspiegeln, dass viele Leute gerade haben, in Bezug auf unsere Umwelt oder auch menschliches Verhalten im Allgemeinen, uns ging es ursprünglich um das Letztere.“

Das dazugehörige Video von Janosch Pugnaghi zeigt die Band in futuristischen Tarnkappen Anzügen in surrealen Vorstadtlandschaften. Pugnaghi:“Als Janosch mit der Idee zum Video kam, waren wir erstmal ziemlich verstört, weil wir offensichtlich in grünen Froschkostümen herumlaufen sollten. Als wir aber verstanden hatten, dass der Plan war uns quasi unsichtbar zu machen, waren wir sofort all in. Ich glaube jeder kennt das als naiven Kindertraum und auch heute noch wünscht man sich diesen Zustand hin und wieder mal herbei.“

„Voyage Voyage“ besticht durch eine heiter-melancholische Grundstimmung. Georg Conrad und Marius Bubat. „Wir haben diesmal einfach nur das gemacht, worauf wir Lust hatten”, erzählen Coma. Aber man kommt beim Hören nicht umhin zu denken, dass hinter den Melodien und Texten mehr steckt als reine Losgelöstheit.