Exklusive Videopremiere: Philip Bradatsch – „Radiator“

Eddie Vedder kam bei den diesjährigen, 90. Oscars die Ehre zuteil, in der traditionellen „In Memoriam“-Sektion das Lied für die 2017 verstorbenen Persönlichkeiten zu spielen. Zu einer Montage der von uns gegangenen intonierte der Pearl-Jam-Sänger „Room At The Top“ von Tom Petty. Der Musiker verstarb vergangenes Jahr. Sehen Sie hier das Video, in dem Vedder zu den Bildern von Roger Moore, Jerry Lewis und vielen mehr singt. Eddie Vedder – Room At The Top: https://www.youtube.com/watch?v=1ZfNGq75iFY