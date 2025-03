Experte diskutiert, wer zuerst starb: Gene Hackman oder Betsy Arakawa?

Gene Hackman: So würdigen ihn Clint Eastwood, Morgan Freeman & Co.

Noch immer wirft der Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa Fragen auf. Am Donnerstag vergangener Woche (27. Februar 2025) wurden die Leichen des Hollywoodstars und seiner Ehefrau im gemeinsamen Haus in Santa Fe, Bundesstaat New Mexiko, gefunden. Dazu der leblose Körper eines ihrer drei Hunde.

Die Polizei schließt ein Gasleck als Todesursache, also den Tod durch eine Kohlenmonoxidvergiftung, aus. Ebenso Gewalteinwirkung. Davon abgesehen ist die Gerichtsmedizin überfordert. Fest steht nur eines. Der Herzschrittmacher des 95-Jährigen Gene Hackman lief schon beim Auffinden beider Leichen seit einer Woche nicht mehr. Damit steht zumindest das Todesdatum Hackmans fest. Er starb sechs Tage vor Auffindung.

Es ist die Zeit der Theorien. Der Chefarzt einer Gerichtsmedizin im US-Bundesstaat Connecticut, James Gill, teilte seine Einschätzung dem „People“-Magazin mit. Seiner Theorie stellt Gill die Annahme voran, dass die Eheleute Gene Hackman und Betsy Arakawa eines natürlichen Todes gestorben sind.

Brach Gene Hackman zusammen?

„Gefundene verschreibungspflichtige Herzmedikamente sowie ein Herzschrittmacher deuten darauf hin, dass Hackman an Herzproblemen litt“, so der Forensiker. Er verweist auf den Ort, an dem Gene Hackmans Leiche gefunden wurde. Eine Abstellkammer. „Von den ersten Umständen her scheint es, als wäre er zusammengebrochen“. Ein nicht ungewöhnlicher Tod für einen älteren Herrn mit einer Herzerkrankung.

Dass die 63-jährige Betsy Arakawa tot ist, erschließt sich Gill den Umständen entsprechend auch. Als Folge von Stress. „Vorausgesetzt, sie hätte ihn gefunden. Dann fragt man sich: Es entsteht Stress, wenn man jemanden sterben sieht. Was bei ihr einen natürlichen Tod ausgelöst haben könnte.“

Laut des Gerichtsmediziners sei auch der umgekehrte Vorfall ein denkbares Szenario. Arakawa als erstes Todesopfer. Hackman, der sie fand „und rausging, um Hilfe zu holen oder sein Telefon zu holen, und dann auch vor lauter Stress zusammenbrach“.

Gebrochenes Herz, das zum sofortigen Tode des Lebenspartners führt

James Gill findet diese Theorie nicht abwegig. Gebrochenes Herz, das zum sofortigen Tode des Lebenspartners führt. „Wenn Sie Ihren geliebten Menschen plötzlich tot auf dem Boden finden, kann das Ihren Adrenalinspiegel erhöhen, Ihr Herz schneller schlagen lassen und zu einem unregelmäßigen Herzrhythmus führen.“ Denkbar sei, so der Forensiker, sogar ein Suizid nach dem Auffinden des plötzlich verstorbenen, geliebten Menschen.

Verschreibungspflichtige Medikamente sollen nahe Betsy Arakawas Leiche gefunden worden sein. Medikamente, die eigentlich Gene Hackman verschrieben wurden. Das gerichtsmedizinische Ergebnis einer toxikologischen Untersuchung steht noch aus.

Bleibt noch immer die Frage: Warum verstarb einer der Hunde?