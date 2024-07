Mallorca-Sänger Falko Ochsenknecht mit 39 Jahren gestorben

Falko Ochsenknecht, bekannt als Ole Peters in der Reality-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ (RTL II), ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Das bestätigte inzwischen seine Ex-Freundin.

Der Schauspieler war auch als Mallorca-Sänger mit seinem Serien-Spitznamen „Ole ohne Kohle“ bekannt und wurde nach Angaben von „Bild“ am vergangenen Montag (1. Juli) leblos in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Zunächst wurde als Todesursache ein Herzstillstand festgehalten. Am 30. Juli hätte Ochsenknecht seinen 40. Geburtstag gefeiert.

Wie in solchen Fällen üblich, untersuchten Polizei und Feuerwehr die Wohnung des Musikers.

„Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod unseres Kollegen Falko Ochsenknecht erfahren. Falko verkörperte viele Jahre die Rolle des Ole ohne Kohle bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘. Sein plötzlicher Tod hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen und seinen Freunden“, hieß es in einer Mitteilung von RTL II. Ochsenknecht war von 2011 bis 2018 und 2020 bis 2022 Teil des erfolgreichen Unterhaltungsformats.

Falko Ochsenknecht hatte wohl Probleme mit Alkohol

„Bild“ berichtet, dass der Schauspieler und Sänger für einen ausschweifenden Lebensstil bekannt war und zu viel Alkohol trank. In Interviews hatte Ochsenknecht, der aus Lüdenscheid stammt und eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht hat, angedeutet, dass er zwischenzeitlich ein geregeltes Leben vermisst habe.

Schon während seiner Zeit bei „Berlin – Tag & Nacht“ produzierte er erfolgreich Musik, schaffte es mit der Single „Ich bin kein Model und kein Superstar“ bereits 2012 in die Charts. Nach diesem Erfolg trat er auch als Moderator der Event-Show „The Dome“ auf. Zuletzt zeigte sich Ochsenknecht häufig bei TikTok, wo er ebenfalls ein großes Publikum um sich scharte.