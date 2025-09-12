Falls Israel teilnimmt: Niederlande will ESC 2026 boykottieren

Der niederländische Sender AVROTROS hat angekündigt, den Eurovision Song Contest (kurz ESC) 2026 zu boykottieren, falls Israel zur Teilnahme zugelassen wird. Der Sender gab am 12. September bekannt, dass die Niederlande im nächsten Jahr nur unter der Voraussetzung am ESC teilnehmen werde, dass die Europäische Rundfunkunion (EBU) Israel nicht zulässt.

In einer Erklärung erklärte AVROTROS, dass man in den letzten Monaten mit der EBU und anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Konsultationen über die Zukunft des Wettbewerbs und die Teilnahme Israels geführt habe. Das berichtete „NME“. Der Eurovision Song Contest wird 2026 in Wien stattfinden.

„Angesichts des Leids in Gaza“ nicht mehr zu rechtfertigen

„Der Eurovision Song Contest wurde 1956 ins Leben gerufen, um die Menschen nach einer Zeit tiefer Spaltung und Krieg zusammenzubringen. Seit seiner Gründung vor 70 Jahren steht die Musik als verbindende Kraft im Mittelpunkt des Wettbewerbs, dessen Kernwerte Frieden, Gleichheit und Respekt sind“, hieß es in einer Mitteilung. Der Sender könne „die Teilnahme Israels in der aktuellen Situation angesichts des anhaltenden und schweren menschlichen Leids in Gaza nicht länger rechtfertigen“, heiße es in einer Mitteilung.

Seit dem Angriff der Hamas auf israelische Bürger beim Nova Music Festival am 7. Oktober 2023, bei dem über 1.100 Menschen getötet und 250 als Geiseln genommen wurden, sprechen mehrere UN-Menschenrechtsexperten und UN-Gremien von einem Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza. Auch der Internationale Gerichtshof hat die Vorwürfe des Völkermords für plausibel befunden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind seit Oktober 2023 über 61.000 Palästinenser ums Leben gekommen. Israel weist die Vorwürfe des Völkermords zurück und bestreitet, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Es behauptet, seine Operationen seien rechtmäßige Akte der Selbstverteidigung.