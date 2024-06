Großer Superstar-Aufmarsch am Wochenende in London. Während Taylor Swift ihre drei Konzerte im ehrwürdigen Wembley Stadion spielte (im August kommt sie für fünf weitere zurück), ging einige Meilen weiter östlich Dave Grohl im Olympic Stadium mit seinen Foo Fighters auf die Bühne.

Offenbar etwas auf Krawall gebügelt, verwies Grohl auf das am gleichen Abend (22. Juni) stattfindende Swift-Konzert. Nach diversen Buhrufen aus den Reihen seiner Fans scherzte Grohl in Richtung Publikum, dass er keinen Ärger mit Swift haben wollte. „Und deshalb nennen wir unsere Tour die ‚Errors Tour‘.“

Mit dem Schalk im Nacken fügte er hinzu: „Wir hatten mehr als nur ein paar ‚Eras‘, und auch mehr als nur ein paar verdammte Fehler („Errors“). Nur ein paar. Das liegt daran, dass wir tatsächlich live spielen. Wie jetzt? Ich meine ja nur. Ihr mögt rohe, live gespielte Rock ’n‘ Roll Musik, richtig? Dann seid ihr bei uns genau richtig.“

In einer Art Call-and-Response-Spielchen reagierte Taylor Swift ihrerseits. Nachdem sie zum Auftakt ihres Wembley-Konzerts am Sonntag (23. Juni) lange, stehende Ovationen erhalten hatte, bedankte sich Swift mit einer Huldigung an ihre gesamte Mannschaft:

„Jedes einzelne Mitglied meiner Band, jedes einzelne Mitglied unserer Crew, meine Band, die heute Abend 3,5 Stunden lang live für euch spielen wird, sie haben das so sehr verdient. Und jeder einzelne meiner anderen Mitstreiter auch. Und ihr habt das gerade so dermaßen groß gewürdigt. DAS werden wir nie vergessen.“

Man kann nur spekulieren, was Grohl zu seinen Londoner Spitzen getrieben hat.

In der Vergangenheit hatten sich die beiden stets gut verstanden. Englische Medien erinnern an eine Episode aus dem Jahr 2018, als Swift ihn auf einer Party von Paul McCartney „gerettet“ hatte. Laut Grohl spielte McCartney gerade einen Song auf dem Klavier, woraufhin „sich alle zu mir umdrehten und sagten: ‚Na gut, Dave, jetzt spiel du einen Song!'“

Dieser war erstmal verblüfft: „Ich kann nicht Klavier spielen und war zu diesem Zeitpunkt auch ein wenig durcheinander. Und alle Gitarren waren linkshändig und ich dachte: ‚Oh mein Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun?‘. In diesem Moment erhob sich die ebenfalls anwesende Taylor Swift und sagte: ‚Ich singe einen Song‘. Sie hat mir also den Arsch gerettet“, so Grohl.

Violet Grohl erhielt angeblich Morddrohungen

Auch sonst hatte er Swift stets lobend erwähnt und ihr beim BBC „Radio Big 1 Weekend 2015“ sogar einmal den Foo Fighters-Song „Congregation“ gewidmet.

Diverse Social Media-Beiträge spekulieren, dass es eine Soli-Aktion für Grohls Tochter gewesen ist, die Anfang 2024 von Dutzenden Swifties im Netz gemobbt wurde. Die 17-jährige hatte sich darüber mokiert, dass die Swift ihren Privatjet inflationär nutzen würde. Darauf erhielt Violet Grohl angeblich Morddrohungen. Swift wiederum hatte keinerlei Stellung gegen die Aktionen ihrer Fans bezogen.

Origineller erscheint dabei folgender Kommentar auf „X“: „Nach Dave Albarn, nun Grohl: Ältere Rockstars fühlen sich von einer Frau bedroht. Wer hat Angst vor der kleinen alten Taylor Swift? Offenbar diese Männer …“

Zu den acht Shows von Taylor Swift in London werden rund 700.00 Fans erwartet. Bei der ersten Show am Freitagabend war viel Prominenz vor Ort. Prinz William feierte dort sogar seinen 42. Geburtstag mit den Kindern George und Charlotte. Adels-Expertin Swift schoss sogleich ein Selfie mit den Windsors. Beim Sonntags-Konzert wiederum hatte ihr Football-Freund Travis Kelce einen Überraschungsauftritt auf der Bühne, während des Intros zu „I Can Do with a Broken Heart“.