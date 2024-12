Taylor Swift hat ein völlig neues Level an Bedeutung erreicht

Taylor Swift spürte, wie sich am Ende ihrer Tour im Jahr 1989 die Müdigkeit einstellte. „Ich glaube, ich sollte mir eine Auszeit nehmen“, sagte die Singer-Songwriterin ein paar Wochen vor dem Abschluss der 53 Shows umfassenden internationalen Tour im Dezember 2015.

„Ich glaube, die Leute brauchen vielleicht eine Pause von mir.“ Zu Beginn dieser Tour im Mai war 1989 bereits seit sieben Monaten auf dem Markt. Swift hatte drei Nummer-eins-Singles, die zusammen 12 Wochen auf Platz eins der Billboard Hot 100 standen. Sie war so berühmt wie nie zuvor. Ihre Popsongs waren unbestreitbar großartig. Letztes Jahr bezeichnete Swift die Ära 1989 als „imperiale Phase“. Eine Zeit, die damals wie ein unmöglicher Höhepunkt des Erfolgs schien.

Mehr als nur eine Imperialphase

Sie sagte dies in einem seltenen Interview, als sie 2023, fast ein Jahr vor der letzten Show der „Eras Tour“, zur Person des Jahres von „Time“ ernannt wurde. „Eras“ erstreckte sich über fast zwei Jahre. Und umfasste 149 Shows, die von mehr als 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt besucht wurden. Es war nicht nur Swifts größte Live-Tournee aller Zeiten. Es war die größte Live-Tour aller Zeiten, die mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Ticketverkäufen einbrachte. Im Mittelpunkt stand nicht ein einzelnes Album. Sondern Swifts gesamter Musikkatalog, der seit Beginn der Tour im März 2023 um 80 Original- und neu aufgenommene Songs erweitert wurde. Dies war ihre endgültige Imperialphase. Aber der Begriff fühlt sich nach der „Eras Tour“ unbedeutend an.

Kann man etwas so Weitreichendes als Phase bezeichnen?

„Nichts ist von Dauer“, sagte Swift der „Time“. „Deshalb bin ich sehr vorsichtig. Dankbar für jede Sekunde, in der ich das auf diesem Niveau tun kann. Denn es wurde mir schon einmal weggenommen.‘ Die Pause, von der sie dachte, dass die Leute sie nach „1989“ von ihr brauchen könnten, kam nie vollständig zustande. Swift verschwand zwar für eine Weile. Aber nicht ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie tauchte im Grunde genommen nach einem Streit mit Kanye West und Kim Kardashian unter, der die öffentliche Meinung manipulierte. Und die Fangemeinde auf beiden Seiten aufhetzte. „Ich dachte, dieser Moment der Gegenreaktion würde mich für den Rest meines Lebens negativ definieren“, sagte Swift. Später fügte sie hinzu: „Täuschen Sie sich nicht. Meine Karriere wurde mir genommen.“

Selbst „Don’t Blame Me“ ist ein Hit

Nach einem Jahr, in dem sie weitgehend abgeschieden in einem gemieteten Haus im Ausland lebte, kehrte Swift 2017 zurück. Aber es war kein zaghaftes Comeback. Sie gab den Ton an mit „Look What You Made Me Do“, der Lead-Single von „Reputation“, die innerhalb weniger Stunden nach ihrer Veröffentlichung Rekorde bei Streaming-Diensten und YouTube brach. Das Album selbst stand vier Wochen lang auf Platz eins. Fast drei Millionen Menschen besuchten die 53 Termine umfassende „Reputation Tour“, bei der die Musikerin zum ersten Mal Stadien ausverkaufte. Dennoch fühlte sich diese besondere Ära eher eingeschränkt an. Im Nachhinein betrachtet hat es dem Album einen Bärendienst erwiesen, es als vernichtendes Rachealbum zu bezeichnen.

Die Songs waren kulturell nicht so allgegenwärtig und Swift war besonders enttäuscht, als „Reputation“ aus den wichtigsten Kategorien der Grammy Awards ausgeschlossen wurde. Es schien, als ob die „Eras Tour“ nötig war, damit die Leute es verstanden. Der hingebungsvolle Deep Cut „Don’t Blame Me“ zum Beispiel erschien nie in den Hot 100, hat aber derzeit mehr als eine Milliarde Streams auf Spotify – doppelt so viele wie zu Beginn der Tour.

„Lover Fest“

Die Neuausrichtung von Swifts Katalog war vielleicht der größte Triumph der „Eras Tour“. Die Gelegenheitsfans, die Swift zwischen „1989“ und „Reputation“ verloren hatte, wurden auf die Greatest-Hits-Tour aufmerksam, die alle Greatest-Hits-Touren in den Schatten stellt, und strömten sofort zurück. Während der Tour stieg die Zahl der Follower von Swift auf Instagram um mehr als 30 Millionen Nutzer. Jetzt steigt die Vorfreude auf die Veröffentlichung von „Reputation (Taylor’s Version)“, dem fünften Album in ihrer Reihe von Neuaufnahmen, noch mehr.

Es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass die Resonanz auf diese Platte so verhalten ausfallen wird wie beim Original. Wie bei ihren Neuaufnahmen nahm „Eras“ etwas, das auf dem Papier in erster Linie jemanden ansprechen würde, der bereits mit ihr vertraut ist, und machte daraus ein glänzendes neues Ding für ein ganz neues Publikum.

Vor „Eras“ hatte Swift andere Pläne, um Zuhörer zu erreichen, die entweder mit ihrer Kunst nicht vertraut waren oder aufgrund der außermusikalischen Erzählung, die ihr folgte, eine komplizierte Beziehung zu ihr hatten. Mit dem Dokumentarfilm „Miss Americana“ aus dem Jahr 2020, in dem sie ihren politischen Standpunkt betonte, setzte sie neue soziale Maßstäbe. Einige Monate später sollte sie das „Lover Fest“ beginnen, eine Tour mit 16 Terminen, die letztendlich aufgrund der Pandemie abgesagt wurde. Die Tour bestand fast ausschließlich aus Festival-Sets bei Großveranstaltungen wie Glastonbury und BST Hyde Park. Vier davon waren Headliner-Stadion-Shows, ihre ersten seit „Reputation“. Die anderen zwölf hätten sie vor Gelegenheits-Festivalbesuchern platziert, die sie sonst vielleicht nicht live gesehen hätten.

Arme voller Freundschaftsbänder

Mit der „Eras Tour“ brachte Swift sie stattdessen dazu, zu ihr zu kommen. Allein die Nachfrage vor dem Verkauf machte die Live-Show zu einem Event des Lebens. Es gab ahnungslose Besucher, die die Hits kannten und mit Armen voller Freundschaftsbänder und dem Überraschungslied, das sie auf „Repeat“ hatten, wieder gingen. Sie veröffentlichte einen begleitenden Konzertfilm in Spielfilmlänge, der zuerst in den Kinos und später auf Disney+ lief. Noch nie war es so einfach, allein aufgrund ihrer Kunstfertigkeit Zugang zu Swift zu erhalten. Das Ausmaß der Tournee ließ jegliche Kritik, mit der sie während der Tournee konfrontiert war, in den Schatten treten, einschließlich der Gegenreaktion ihrer eigenen Fans auf ihre umstrittene Verbindung zu Matty Healy aus den 1975er Jahren. Nichts davon war laut genug, um die Lautstärke der Menge zu durchdringen.

Jetzt ist Taylor Swift zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren nirgends in den Charts zu finden

Auf diesem Niveau hat Swift noch nie zuvor agiert. Es ist eine Ebene der Berühmtheit, die ein Gefühl der Beständigkeit vermittelt, von der sie nicht mehr zurückkehren kann. Ihre Position dort kristallisierte sich heraus, als sie mitten in der „Eras“-Tour „The Tortured Poets Department“ veröffentlichte und es in die Setlist integrierte, einschließlich eines erstklassigen Platzes für den Hit, der nie einer war: „I Can Do It With a Broken Heart“. Es war der am längsten laufende Song des Albums und verbrachte 31 Wochen in den Hot 100, davon zwei Wochen in den Top 10.

Jetzt ist Swift zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren nirgends in den Charts zu finden. Keiner ihrer Songs, ob Single oder nicht, war so beliebt wie ihr „Midnights Run“. Und dennoch war die gesamte 31 Songs umfassende Sammlung mindestens eine Woche lang in den Charts vertreten und das Album selbst stand 17 Wochen lang an der Spitze der Billboard 200. Sie muss sich nicht mehr durchsetzen, um die dominierende Kraft im Pop zu sein.

Es ist eine Parallele zu ihrem Übergang von „1989“ zu „Reputation“, nur dass sie diesmal vor nichts und niemandem davonläuft. Als Swift zuvor die Idee zurückwies, dass so etwas ewig anhalten könnte, geschah dies auf der Grundlage, dass sie zuvor alles verloren hatte – vor allem den falschen und an Bedingungen geknüpften Preis der Verehrung durch die breite Öffentlichkeit. Dennoch schwankte ihre Kernbasis an Fans nie. Die Stadien füllten sich immer noch, die Alben verkauften sich immer noch. Aber es blieb das Gefühl, dass sie sich nach größerer Anerkennung sehnte. Mit der „Eras Tour“ nutzte sie die Kraft ihrer eigenen Fangemeinde. Das Ausmaß ihrer Unterstützung reichte aus, um alle zu überzeugen, die noch nicht überzeugt waren.

Für sie ist es keine Phase

Die Menschen außerhalb, die sich von Swifts überwältigender Präsenz vielleicht erschöpft fühlen oder ihr gegenüber völlig gleichgültig sind, sind nicht in der Lage, ihr alles zu nehmen. Diese Macht liegt in den Händen der Swifties und sie sind ihr zu sehr verpflichtet, um jemals in Betracht zu ziehen, so etwas zu tun. Die Musik ist zu tief in ihr Wesen verwoben. Und ehrlich gesagt gibt es jetzt zu viele von ihnen – die OG Swifties haben das „Eras“-Erlebnis zu gut verkauft und neue kommen in Rekordgeschwindigkeit hinzu. „Alles, was passiert, ist ein direktes Spiegelbild der Leidenschaft, die man zeigt“, sagte sie letzten Monat in Toronto zu ihrem Publikum, kurz nachdem sie sechs Grammy-Nominierungen erhalten hatte. Sie haben gemeinsam wenig mit den Wahlgewohnheiten der Recording Academy zu tun, aber in der Masse liegt Stärke (und Einfluss).

Ihre Siege sind zu ihren Siegen geworden und die „Eras Tour“ ist ihre bisher größte. Für sie ist es keine Phase.