Josh Freese zieht Fazit nach einem Jahr bei den Foo Fighters

Bereits ein Jahr spielt Josh Freese bei den Foo Fighters. Anstatt dies zu feiern, nutzte der Schlagzeuger den Augenblick, um an seinen Vorgänger, den 2022 verstorbenen Taylor Hawkins, zu erinnern.

Am 21. Mai 2023 stellten Dave Grohl und Co. im Rahmen des Livestream-Events „Foo Fighters: Preparing Music For Concerts“ ihren neuen Drummer vor. Josh Freese war davor bereits Teil der Tributkonzerte für Taylor Hawkins gewesen. Sein erstes Jahr als festes Mitglied der Foo Fighters reflektierte er nun in den Sozialen Medien – und griff dabei wieder Hawkins’ Erbe auf.

Josh Freese: „Ich vermisse Taylor weiterhin“

„Vor einem Jahr wurde das hier ausgestrahlt“, schrieb Josh Freese in Bezug auf den Livestream, von dem er Ausschnitte teilte. „Und ich konnte aufhören, über das zu schweigen, was als damals als ’schlechtestgehütetes Geheimnis der Musikbranche‘ galt (auch wenn wir letztlich einen ganz guten Job gemacht haben). Ich liebe, was dabei herauskam, und ich bin stolz darauf.“

Josh Freese weiter: „Ich vermisse Taylor weiterhin, und ebenso tut es die Band, seine Familie, Freunde und der Rest der Welt. Wir versuchen weiterhin, das Beste aus der Situation herauszuholen, indem wir in die Zukunft blicken und mit dem weitermachen, was wir lieben … Musikmachen, Taylor ehren und positiv bleiben.“

So geht es bei den Foo Fighters weiter

In seinem ersten Jahr mit den Foo Fighters spielte Josh Freese knapp siebzig Konzerte mit der Band. Für den Frühsommer sind zahlreiche Gigs in Europa – wenn auch nicht in Deutschland – geplant, bevor es ab Juli in den Staaten weitergeht.

Die Band spielt dabei auch Songs vom aktuellen Album „But Here We Are“, dem ersten ohne Beteiligung von Taylor Hawkins seit 1997 („The Colour And The Shape“). Das Schlagzeug nahm bei dem im Juni 2023 veröffentlichten Werk Sänger Dave Grohl auf, der ursprünglich als Drummer von Nirvana bekannt geworden war.