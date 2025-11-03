Faszination Ferrari – Der Mythos auf Rädern

Seit 1947 steht Ferrari für eine Verbindung aus Ingenieurskunst, Design und, wenn auch mit starken Schwankungen bis Schumi, für Wettbewerbserfolg. So oder so entwickelte sich das von Enzo Ferrari gegründete Unternehmen aus Maranello in sieben Jahrzehnten zu einer der bekanntesten (Auto-)Marken der Welt. Rot? Ferrari! Ferrari widerspricht auch dem weitverbreiteten Klischee, dass italienische Ingenieurskunst nicht sehr gründlich sei und derjenigen aus dem Vereinten Königreich und Deutschland unterlegen.

Der Bildband „Faszination Ferrari“ von Pino Allievi will diese Entwicklung aus historischer Perspektive dokumentieren. Er basiert auf Materialien aus den Ferrari-Archiven und internationalen Privatsammlungen. Fotos und Dokumente zeigen, nahe an der Hagiografie, aber eben auch schön anzusehen, die Unternehmensgeschichte – von den frühen Rennwagen der Nachkriegszeit bis zu den modernen Modellen von Heute. Natürlich mit „Cavallino Rampante“, dem Logo, das ein tanzendes schwarzes Pferd zeigt.

Motorsportjournalist Pino Allievi war mit Enzo Ferrari befreundet und erhielt Zugang zu Ferraris Tagebüchern, die Einblick in die Denkweise des Gründers geben. Sie offenbaren, wie wichtig dem Mogul neben funktionierender Technik auch die Ästhetik seiner Boliden war, bis hin zum „Cavallino Rampante“. Ferrari galt als skrupellos, er regierte in einer Ära, in der unter seiner Ägide mehr als 50 Testpiloten und Rennfahrer starben; dazu der Unfall bei der Mille Miglia 1957 mit elf getöteten Zuschauern. Der Faszination für Ferrari hat das langfristig nicht geschadet.

Tatsächlich formte Enzo Ferrari die italienische Industrieästhetik, in einer Tradition, die von Designern wie Pininfarina, Architekten des „Made in Italy“, und der industriellen Moderne geprägt wurde. Heute verkörpert Ferrari eine Art kulturelle Form von Exzellenz. Die Fahrzeuge sind Statussymbole. Und Designobjekte, die Sammler, Museen und Designer gleichermaßen interessieren.

TASCHEN

Ferrari

Hardcover, 28 x 37.4 cm, 5.08 kg, 688 Seiten

taschen.com

EUR 125