Michael Mann kündigt „Heat 2“ als seinen nächsten Film an

Bei der Contenders-Veranstaltung in London gab Regisseur Michael Mann gekannt, dass sein nächster Film die Romanverfilmung von „Heat 2“ werden soll. Er sagte: „Ja. Meg Gardiner und ich haben den Roman ‚Heat 2‘ geschrieben, der herauskam, als wir gerade „Ferrari“ drehten. Es lief sehr gut. Ich plane, ihn als nächstes zu drehen.“

Anfang 2023 gab es bereits Spekulationen, ob Adam Driver in einer Verfilmung von „Heat 2“ den jungen Neil McCauley spielen würde. Im ersten „Heat“-Film wurde die Rolle von Robert DeNiro gespielt. Driver hat bereits in Manns „Ferrari“, der dieses Jahr in den Kinos anlaufen wird, die Hauptrolle gespielt.

Auf Nachfragen bezüglich der Besetzung reagierte Michael Mann lachend und erklärte: „Vielleicht. Wir sprechen noch nicht darüber. […] Wir haben die gleiche Arbeitsmoral – und die ist ziemlich intensiv. Wir mögen einander, und wir hatten eine großartige Zeit, um künstlerisch zusammenzuarbeiten“.

„Heat 2“ wird ebenso eine Fortsetzung wie auch ein Prequel des ersten Teils sein. Er spielt in den Jahren vor der großen Verbrechenssaga in L.A. und thematisiert, was mit den Überlebenden nach der Krise passiert. Die Handlung führt die Leser:innen und bald wohl auch Zuschauer zurück ins Chicago des Jahres 1988. McCauley, Shiherlis und ihre Crew treiben an der Westküste, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko und in Chicago ihr Unwesen. Zur gleichen Zeit macht Hanna seine ersten Erfahrungen als Star der Chicagoer Polizei bei der Verfolgung einer extrem gewalttätigen Bande von Einbrechern.

Michael Manns aktuelles Werk „Ferrari“ wurde bereits in Venedig beim Filmfestival vorgestellt und wird am ersten Weihnachtsfeiertag in die US-Kinos kommen. Er erzählt die Geschichte von Enzo Ferraris Besessenheit, die Mille Miglia zu gewinnen, ein tückisches 1.000-Meilen-Rennen quer durch Italien, berichtet aber auch von seinem komplizierten Privatleben mit zwei Frauen.

