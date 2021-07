Festivals 2022: Termine, Headliner und wichtige Infos im Überblick

LEIPZIG, GERMANY - AUGUST 18: Howlin' Pelle of the swedish rock band The Hives performs live on stage during day 2 of the Highfield Festival at Stoermthaler See on August 18, 2018 in Leipzig, Germany. (Photo by Robert Schlesinger/Redferns)

Die Hoffnungen auf eine unbeschwerte Festivalsaison 2022 sind groß – lange mussten wir auf Open-Air-Erlebnisse verzichten, aber kulturelle Großveranstaltungen werden uns nach jetzigem Stand wohl den kommenden Sommer versüßen können.

Für alle hier genannten Festivaltermine gilt: Alle Infos ohne Gewähr, da Terminverschiebungen, Headliner-Änderungen und Absagen zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen sind.

Festivals im März

Metal Diver Festival 2022

Wann: 11.03. – 12.03.2022

Wo: Marsberg

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Internationale Jazzwoche 2022

Wann: 22.03. – 27.03.2022

Wo: Burghausen

Festivals im April

Sundowner Festival 2022

Wann: 01.04. – 02.04.2022

Wo: Rothenburg

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Husum Harbour 2022

Wann: 02.04. – 03.04.2022

Wo: Husum

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Dark Easter Metal Meeting 2022

Wann: 16.04. – 17.04.2022

Wo: München

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Jazztage Ilmenau 2022

Wann: 21.04. – 24.04.2022

Wo: Ilmenau

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

A Cappella Festival 2022

Wann: 22.04. – 30.04.2022

Wo: Leipzig

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Mosh ’n‘ May-Festival 2022

Wann: 22.04. – 23.04.

Wo: Schapen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Keep It True 2022

Wann: 27.04. – 30.04.2022

Wo: Lauda-Königshofen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Rock ’n‘ Roll Butterfahrt 2022

Wann: 28.04. – 30.04.2022

Wo: Helgoland

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Hexentanz Festival 2022

Wann: 29.04. – 01.05.2022

Wo: Losheim am See

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Mosh in den Mai 2022

Wann: 29.04. – 30.04.2022

Wo: Kiel

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Aethercircus Steampunkfestival 2022

Wann: 30.04. – 01.05.2022

Wo: Buxtehude

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Jazzfest Gronau 2022

Wann: 30.04. – 07.05.2022

Wo: Gronau

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Rhythm Against Racism 2022

Wann: 30.04.2022

Wo: Potsdam

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Festivals im Mai

Myfest 2022

Wann: 01.05.2022

Wo: Berlin

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Out Of Line Weekender Dark’n’Electro 2022

Wann: 12.05. – 15.05.2022

Wo: Berlin

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Psychedelic Circus Festival 2022

Wann: 19.05. – 23.05.2022

Wo: Göhlen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Punk & Disorderly Festival 2022

Wann: 20.05. – 22.05.2022

Wo: Berlin

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Fuck The Commerce 2022

Wann: 25.05. – 28.05.2022

Wo: Röbel/Müritz

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Desertfest 2022

Wann: 26.05. – 29.05.2022

Wo: Berlin

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Immergut Festival 2022

Termin, Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

KulturPur 2022

Wann: 31.05. – 06.06.2022

Wo: Hilchenbach

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Festivals im Juni

SpreewaldRock Festival 2022

Wann: 02.06. – 06.06.2022

Wo: Drachhausen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Wave Gotik Treffen 2022

Wann: 03.06. – 06.06.2022

Wo: Leipzig

Headliner und weitere Acts: Blacklist, By The Spirits, Cabaret Nocturne, Collection D’Arnell-Andrea, Cut Hands, Death In Rome, Diodati u.v.m.

Rock am Ring 2022

Wann: 03.06. – 05.06.2022

Wo: Nürburg

Headliner und weitere Acts: Green Day, Muse, Volbeat, Danko Jones, Donots, Casper, Baroness, Korn, Beatsteaks u.v.m.

Rock im Park 2022

Wann: 03.06. – 05.06.2022

Wo: Nürnberg

Headliner und weitere Acts: Green Day, Muse, Volbeat, Danko Jones, Donots, Casper, Baroness, Korn, Beatsteaks u.v.m.

Rock Hard Festival 2022

Wann: 03.06. – 05.06.2022

Wo: Gelsenkirchen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Melt Festival 2022

Wann: 10.06. – 12.06.2022

Wo: Ferropolis, Gräfenhainichen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Splash! Festival 2022

Wann: 30.06 – 02.07 und 07.- 09.07.2022

Wo: Ferropolis, Gräfenhainichen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Hurricane Festival 2022

Wann: 17.06. – 19.06.2022

Wo: Scheeßel

Headliner und weitere Acts: Kings of Leon, Rise Against, Seeed, The Killers, Deichkind, Twenty One Pilots, Kontra K, Mando Diao, The Hives, Antilopen Gang, Nura, Thees Uhlmann & Band u.v.m.

Southside Festival 2022

Wann: 17.06. – 19.06. 2022

Wo: Neuhausen ob Eck

Headliner und weitere Acts: Kings of Leon, Rise Against, Seeed, The Killers, Deichkind, Twenty One Pilots, Kontra K, Mando Diao, The Hives, Antilopen Gang, Nura, Thees Uhlmann & Band u.v.m.

With Full Force 2022

Wann: 24.06. – 26.06. 2022

Wo: Ferropolis, Gräfenhainichen

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Fusion Festival 2022

Wann: 29.06. – 03.07.2022

Wo: Lärz

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Festivals im Juli

Maifeld Derby 2022

Termin, Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Deichbrand Rockfestival 2022

Wann: 21.07. – 24.07.2022

Wo: Nordholz

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Parookaville 2022

Wann: 22.07. – 24.07.2022

Wo: Weeze

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Festivals im August

Wacken Open Air 2022

Wann: 04.08. – 06.08.2022

Wo: Wacken

Headliner und weitere Acts: Slipknot, Till Lindemann, Judas Priest, Limp Bizkit, In Extremo, As I Lay Dying, New Model Army u.v.m.

M’era Luna Festival 2022

Wann: 06.08. – 07.08.2022

Wo: Hildesheim

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

Taubertal Festival 2022

Wann: 11.08. – 14.08.2022

Wo: Rothenburg ob der Tauber

Headliner und weitere Acts werden zeitnah bekanntgegeben

SonneMondSterne 2022

Wann: 12.08. – 14.08.2022

Wo: Saalburg-Ebersdorf

Headliner und weitere Acts: Martin Garrix, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Alan Walker, Eric Prydz, Fritz Kalkbrenner , Charlotte de Witte, Amelie Lens, Nina Kraviz, Sven Väth u.v.m.

MS Dockville 2022

Wann: 19.08. – 21.08.2022

Wo: Hamburg

Headliner und weitere Acts stehen noch nicht fest

Highfield Festival 2022

Wann: 19.08. – 21.08.2022

Wo: Großpösna/Leipzig

Headliner und weitere Acts: Deichkind, Limp Bizkit, Kraftklub, Casper, Bring Me The Horizon, Kontra K, Clueso, Sido, Kummer u.v.m.

Summer Breeze 2022

Termin und Headliner stehen noch nicht fest

Festivals im Herbst

Rolling Stone Beach 2022

Termin und Headliner stehen noch nicht fest

Rolling Stone Park 2022

Termin und Headliner stehen noch nicht fest