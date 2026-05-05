Bearstone Festival 2026 mit Altin Gün vor Traum-Kulisse in Kroatien

So anmutig schön ist es, auf Festivals zu schlafen

Das Bear Stone Festival in Kroatien, eines der atmosphärischsten im Festival-Kalender, findet vom 02. bis zum 05. Juli 2026 statt. Die Location ist ein echtes Naturparadies. Das Gelände bietet die perfekte Mischung aus Musikunterhaltung und Abkühlung im kristallklaren Wasser.

Die Veranstalter versprechen eine einzigartige Erfahrung: „Hier gibt es fast kein Handynetz – ein seltener Luxus, der das Festival zu einem Ort macht, an dem Musik, Natur und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Das Festival lebt von der Idee, die unberührte Landschaft mit den von fuzzgetriebenen Gitarren und hypnotischen Rhythmen geprägten Genres zu verbinden und durch psychedelische Kunstinstallationen, Projektionen und Lichtkunst ein Erlebnis zu schaffen, das weit über ein klassisches Musikfestival hinausgeht.“

Bear Stone Festival 2026: Line-up

Das bärenstarke Line-Up besticht durch Top-Acts wie Altın Gün, Elder, My Sleeping Karma, Uncle Acid & The Deadbeats, Austin TV, Nightstalker, Planet of Zeus, Daevar und einigen mehr. Die Musiker und Bands spielen auf insgesamt drei Bühnen.

Ein Highlight des Bear Stone Festivals ist auch das Afterparty-Programm. Mit Smag På Dig Selv, Skier and Yeti, TLLOA und ELEVEN (CRO) und einigen mehr gibt es Live-Elektronik, improvisationsbasierte Performances und intensive, hypnotische Klangwelten zu erleben.

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Tickets und Anfahrt

Tickets für das Live-Event in Kroatien sind direkt auf deren Homepage erhältlich. Neben Standard-Festival-Tickets gibt es als Option Early Arrival, Transport-Packages sowie Pre-Pitched Tents für Besucher, die nach mehr Komfort suchen. Derzeit gibt es im regulären Vorverkauf das Full Festival Ticket zum Preis von 104 Euro zzgl. Gebühren.

Erstmals wird es eine direkte Shuttle-Verbindung zwischen Zagreb und dem Festivalgelände geben. Am 1., 2. und 3. Juli verkehren Festivalbusse mehrmals täglich vom Parkplatz des Zagreber Hipodroms direkt zum Akkreditierungsbereich und Festival-Eingang. Rückfahrten vom Festival werden am 5. und 6. Juli angeboten. Alle Shuttle-Optionen können über die Website des Bear Stone Festivals gebucht werden. Der Veranstalter verspricht damit die einfachste Anreiseoption zum Festivalgelände.