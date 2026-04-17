Tallinn Music Week: Das Punk-Erbe führt in eine radikale Gegenwart

Die Tallinn Music Week (TMW) ist nun erwachsen. Bei der Eröffnung im imposanten Kunstmuseum KUMU bestätigt die 18. Ausgabe des baltischen Showcase-Festivals seine Aura als eines der spannendsten in Europa; wie immer beflügelt vom charmanten Selbstbewusstsein des komplett weiblichen Orga-Teams.

In Estlands Hauptstadt verschränkt sich die Mittelalter-Kulisse der Hanse mit dem derben Erbe der Sowjet-Ära, seit der Unabhängigkeit 1991 befeuert von skandinavischem Hi-Tech-Chic. Die nahe Grenze zur Russland als beständige Drohung im Hintergrund.

Die TMW-Indoor-Konzerte steigen in den ex-Industriequartieren „Telliskivi“ und „Noblessner“. Das ermöglicht einen fußläufig konzentrierten Blick auf die Sounds jenseits der britisch-amerikanischen Rockpop-Dominanz. Mit 22.200 Konzertbesuchern und Branchenmenschen sowie 203 Acts aus 37 Ländern,wird die TMW erneut zu einem Knotenpunkt zwischen Showcase-Festival und kulturpolitischem Forum.

Dabei verschränken sich Musikgenres, Stadtentwicklung und gesellschaftliche Fragen. Etwa die Rolle von Kultur für urbane Transformations-Prozesse. Oder auch gängige Trendthemen wie „mentale Gesundheit im Kreativsektor“.

Von Folk bis Metal ist alles dabei

Sichtbar wurde das in der Debatte um die Zukunft der ikonischen Linnahall in einem monströsen Betonklotz an der Wasserkante, erbaut zu den Olympischen Sommerspielen in Moskau 1980. Tallinn übernahm damals die Segel-Wettbewerbe. Ein Schlüsselort der Retro-Architekturmoderne, der exemplarisch für den Umgang mit dem kulturellen Erbe der sozialistischen Ära steht.

Die Kulturministerin Estlands umreißt bei der Eröffnung ein weitreichendes Credo. TMW sei „eine wichtige Plattform für die internationale Sichtbarkeit unserer Künstler und Künstlerinnen“ und bringe zugleich „gesellschaftlich relevante Themen in die öffentliche Diskussion“. „Ein zentraler Partner für eine nachhaltige Kulturpolitik“. Auch international wird diese Doppelrolle wahrgenommen. Robert Fitzpatrick betont die außergewöhnliche Bündelung von Vision und Umsetzung: „Wenn eine Stadt Entschlossenheit zeigt und Menschen an ihre Ideen glauben, kann Großes entstehen – TMW ist der Beweis dafür.“

Das Konferenz-Segment führt ein prominentes Feld zwischen Branche und Kulturpolitik zusammen. Das Musikprogramm reicht von Folk über Club-Formate bis hin zu Metal und zeitgenössischer Klassik. Gerade diese kursorische Breite schafft den Kontext, in dem estnische Bands wie Duo Ruut und Sadu ihre Wirkung entfalten; als präzise gesetzte Gegenpole zu Taylor-Swift oder Rihanna-Epigonen. Hier ein Mix aus Reduktion, Tradition und experimenteller Öffnung.

Für Magne Furuholmen, der im ausführlichen Bühnen-Talk auf vier Jahrzehnte der norwegischen Erfolgsband A-Ha Revue blickt, liegt darin die besondere Qualität des Festivals. Leidenschaftlicher Optimismus, Ausdauer trotz Krisen und Pandemie. Eine Professionalität; „ohne den eigentlichen Kern zu vergessen: einen inspirierenden Raum für die Freude und den unermesslichen Wert künstlerischer Arbeit zu schaffen“. Zusammen mit Festivalgründerin Helen Sildna begibt sich der Pop-Veteran später auf Club-Safari durch die Nacht.

Im Gespräch mit ROLLING STONE betont Sildna, das die TMW nach all den Jahren ein offenes Projekt bleibe. In einer Zeit, wo sich die drei Majorlabels Universal, Sony und Warner Music komplett aus den drei baltischen Staaten zurückgezogen haben, sei der langfristige Aufbau tragfähiger Indie-Strukturen im Musikbereich immens wichtig. Das bestätigen die örtlichen Erfolgslabels „Funk Embassy“ und „Kurvad Uuised Records“. Die TMW als Adresse, die weit über die Konzertwoche hinaus wirkt.

Highlight: Skoone

Ein Schwerpunkt liegt im Newcomer- und Talent-Segment. Dazu die bewusste Pflege musikalischer Geschichte. Die estnischen Punk-Ikonen J.M.K.E um Boss Villu Tamme zeigen eindrucksvoll, wie lebendig dieses Erbe geblieben ist: Vier Jahrzehnte nach „Tere perestroika“ wirkt ihr Auftritt im „Telliskivi“-Club Von Krahl weder nostalgisch noch museal. Stattdessen Voll-auf-die-Zwölf-Energie. Eine Traditionslinie, die sich bei jüngeren Bands wie Skoone fortsetzt, die vor wild tanzenden Fans Neo-Hardcore-Punk irgendwo zwischen US-Ikonen wie Black Flag und Hüsker Dü rausbolzen. Sicher einer der eindrucksvollsten Acts des Wochenendes.

Die eigentliche Stärke ist die weitreichende Stil-Offenheit. Hier überzeugen zwei estnische Frauen-Duos, die auf sehr unterschiedliche Weise Tradition und Experiment verbinden. Duo Ruut bespielen gemeinsam eine baltische Zither, genannt Kannel, und entfalten einen sphärischen Klangraum. Ein archaischer wie hochmoderner Ansatz. Minimalistisch in der Instrumentierung, komplex in der rhythmischen und harmonischen Verzahnung. Die regionale Volksmusik ist hier eher Grundierung, wie im amerikanischen Country. Es entsteht eine moderne Form, die Baltic-Folk im Sinne von Worldmusic bewusst unterläuft. Das Abendkarten-Publikum im 1500er-Bereich zeigt, wie ausbaufähig und auch international anschlussfähig diese Szenen heute sind.

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Ähnlich faszinierend ist das Duo Sadu, deren reduzierte, oft fragile Klangsprache eine andere Perspektive auf das baltische Musikverständnis eröffnet. Wo Duo Ruut organisch und erdig wirken, arbeitet Sadu stärker mit Leerräumen, Intimität und subtilen elektronischen oder vokalen Texturen. Der estnische Dudelsack, kompakter als das schottische „Bagpipe“-Pendant, erweist sich als erstaunliches Klangding. Pop zwischen Avantgarde und Effekt.

Beide Duos markieren dabe zentrale künstlerische TMW-Pole: Radikale Reduktion und imaginative Erweiterung musikalischer Tradition. Somit mehr als ein Schaufenster für neue Acts. Ein Resonanzraum, in dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des baltischen Sounds überlagern.

Die nächste Ausgabe ist für den 8. bis 11. April 2027 angesetzt.