Fettes „Wish You Were Here“-Boxset von Pink Floyd

Vor genau fünfzig Jahren erschien Pink Floyds Album „Wish You Were Here“. Zum Jubiläum veröffentlicht Sony nun das Boxset „Wish You Were Here 50“, erhältlich als 3LP, 2CD, Deluxe-Box und digital. Enthalten sind ein neuer Dolby-Atmos-Mix, neun Studio-Raritäten sowie ein vollständiges Konzert vom 26. April 1975 im Los Angeles Sports Arena, aufgenommen vom legendären Bootlegger Mike „The Mic“ Millard. Zudem gibt es ein Hardcover-Buch mit unveröffentlichten Fotos, ein Comic-Tourprogramm und ein Knebworth-Poster. Als Vorgeschmack steht „The Machine Song (Demo #2, Revisited)“ bereit – eine frühe Version von „Welcome to the Machine“.

Millards legendäre Aufnahmen

Weitere Raritäten sind ein neuer Stereomix aller neun Teile von „Shine On You Crazy Diamond“ in einem Stück, eine alternative Fassung von „Have a Cigar“, eine Version von „Wish You Were Here“ mit Jazz-Violinist Stéphane Grappelli sowie ein Take mit David Gilmour an der Pedal-Steel-Gitarre.

Der Konzertmitschnitt stammt von Mike Millard, der in den Siebzigern mit verstecktem Nakamichi-Recorder in einer Tarn-Rollstuhl-Konstruktion brillante Bootlegs von Genesis, Rush, Led Zeppelin, Eric Clapton, Yes und anderen aufnahm. Pink Floyd selbst hatten damals keine professionellen Live-Mitschnitte angefertigt. Schlagzeuger Nick Mason erklärte 2018: „Wir waren paranoid wegen Bootlegs und haben unsere Shows nicht aufgenommen. Schade, dass es keine vollständigen Aufnahmen von ‚Dark Side‘, ‚Animals‘ oder nun diesem Album gibt.“

David Gilmour ergänzte kürzlich, dass viele Kassettenschnitte existierten, die heute wohl bei Sony lagern. Offensichtlich hielt man Millards Aufnahme für überlegen. Der Mitschnitt wurde von Steven Wilson restauriert und remastert. Millard, der 1994 starb, erlebte die offizielle Veröffentlichung seiner Aufnahmen nicht mehr.

Formate und Inhalte

Das Boxset erscheint in folgenden Konfigurationen:

Digital / CD / Vinyl

Originalalbum: „Shine On You Crazy Diamond (1-5)“, „Welcome to the Machine“, „Have a Cigar“, „Wish You Were Here“, „Shine On You Crazy Diamond (6-9)“

Bonus-Tracks: „Wine Glasses“, „Have a Cigar (Alternate Version)“, „Wish You Were Here“ mit Stéphane Grappelli, „The Machine Song (Roger’s Demo)“, „The Machine Song (Demo #2, Revisited)“, „Wish You Were Here (Take 1)“, „Wish You Were Here (Pedal Steel Instrumental Mix)“, „Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9, New Stereo Mix)“

Live-Bootleg (L.A. Sports Arena 1975): u.a. „Raving and Drooling“, „You’ve Got To Be Crazy“, „Shine On You Crazy Diamond (1-9)“, „Time“, „Money“, „Us and Them“, „Echoes“

Blu-Ray

Originalalbum in verschiedenen Mixen: Dolby Atmos 2025, 5.1 (2011), Stereo 1975, Quad 4.0 (1975)

Bonus-Audio und kompletter L.A.-Bootleg in Stereo

Konzertfilme („Shine On You Crazy Diamond“, „Welcome To The Machine“) sowie Kurzfilm von Storm Thorgerson (2000)

Deluxe-Box