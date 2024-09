Diese 3 Pink-Floyd-Songs will David Gilmour nicht mehr singen

David Gilmour hat bekannt gegeben, dass er sich beim Singen von drei Songs von Pink Floyd „nicht mehr wohlfühlt“. Man sollte also nicht darauf hoffen, dass er diese Stücke bei seiner kommenden Tournee berücksichtigt.

Das gibt es immer wieder: Musiker, die keine Lust mehr auf die Live-Darbietung ihrer Riesenhits verspüren. Kurt Cobain hatte irgendwann keine Lust mehr auf den Nirvana-Schlager „Smells Like Teen Spirit“. Thom Yorke und Kollegen strichen ihren ersten Klassiker, „Creep“, schnell von der Setliste ihrer Konzerte.

„Run Like Hell “ – „furchteinflößend“

Nun auch Gilmour. Der 78-Jährige verwies darauf, dass es Pink-Floyd-Songs gebe, die er bei der „Luck and Strange“-Tour zur gleichnamigen, neuen Platte wohl nicht aufführen werde. Zu „Mojo“ sagte der Gitarrist:

„Es gibt Songs aus der Vergangenheit, die ich nicht mehr gerne singe“, sagte er. ‚Ich liebe ‘Run Like Hell“. Ich liebte die Musik, die ich dafür kreiert habe, aber all das „You’d better run, run, run …“ finde ich jetzt eher, ich weiß nicht … ein bisschen furchteinflößend und gewalttätig.“ Das Lied erschien 1979 auf „The Wall“.

Das Album erfährt von ihm keine Gnade: „’Another Brick In The Wall‘ ist ein weiteres Lied, das ich nicht spielen werde. Ich glaube auch nicht, dass ich es mit meiner eigenen Band bislang gespielt habe. Aber ich habe es sicherlich in der Zeit nach Roger Waters‘ Ausstieg bei Pink Floyd wider mein besseres Wissen getan.“

„Dasselbe gilt für ‚Money’“

Harter Treffer, zählt „Another Brick in the Wall“, dessen häufig performte Single-Version streng genommen „Another Brick in the Wall (Part 2)“ heißt, doch zu den größten Klassikern im Katalog der britischen Band.

Und David Gilmour hat noch einen Tiefschlag parat: „Dasselbe gilt für ‚Money‘. Das werde ich nicht spielen.“ „Money“ ist ein Hit aus dem 1973er-Werk „The Dark Side of the Moon“.

Gilmour fügte jedoch hinzu, dass er auf der Tour dennoch einige Pink-Floyd-Fanfavoriten spielen werde. „Ich werde mich an diejenigen halten, die im Wesentlichen meine Musik sind und an denen ich mich ein Stück weit als Eigentümer fühle. ‚Comfortably Numb‘, ‚Wish You Were Here‘, ‚Shine On You Crazy Diamond‘, vielleicht“.

Kleiner Trost: David Gilmour betourt mit „Luck and Strange“ zwar die Welt. Konzerte in Deutschland aber sind bislang nicht geplant.