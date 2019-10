Wie beschreiben Berliner ihren Style? Wer beeinflusst ihre Outfits? In dieser Reihe geht es um die Streetstyles, Trends und Fashion-No-Gos aus der Hauptstadt.

Nicht nur in der Popkultur ist Style ein Statement, eine Möglichkeit, die innere Größe nach außen zu tragen. Auch auf den Straßen Berlins spielt Mode eine entscheidende Rolle. Bevor wir wissen, wer auf den ersten IMAs in Berlin den Preis in der Kategorie STYLE gewinnen wird, haben wir uns auf den Straßen Berlins umgesehen und für euch die besten Streetstyles und Fashiontipps 2019 zusammengefasst. Sara, 31 Was trägst du heute? Die Jacke habe ich aus Los Angeles, die Marke heißt „Pink+Dolphin“. Das Kleid hab ich aus Kaunas in Litauen und die Schuhe aus Malta. Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben? Mein…