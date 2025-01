FKA Twigs ist auf dem Dancefloor unantastbar

Wie fühlt es sich an, sich auf der Tanzfläche zu verlieren? So oft ist es mit Jubel, Schweiß und anderen Menschen verbunden. Und wenn man die Frage FKA Twigs stellt, der britischen Universalgelehrten, die als Experimental-Künstlerin Karriere gemacht hat, dann gibt es auch das Gefühl der völligen körperlichen Hingabe – ein vollständiges, freudiges Auslöschen des Selbst, das sich in der Dunkelheit hingibt.

Auf ihrem unvorhersehbaren neuen Album „Eusexua“, verschwindet Twigs in den tiefsten Ecken der Clubwelt. Sie vermischt Techno-Beats, House-Produktionen und gnadenlose Industrial-Klänge und schafft so einen Raum, den sie als „so euphorisch“ beschreibt, dass man „die menschliche Form transzendieren“ könnte. Twigs erscheint als eine Art amorphe, außerirdische Kreatur, die zwischen den Tracks hin- und hergleitet und jedes Mal eine neue Version von sich selbst findet.

„Eusexua“ ist für Clubs gedacht

Der Titeltrack erzeugt die Underground-Stimmung, während Twigs ihr Falsett mit einem trillernden Beat mischt, der sich langsam aufbaut und aufbaut, bevor er in einen Sprint übergeht. Ihre hauchzarte Stimme wirkt in den nächsten Songs Wunder, während Twigs die Zuhörer in ihren Bann zieht. Dies ist eine offene Einladung, sich zu verlieren. Twigs weiß, dass sie einen Raum geschaffen hat, in dem man alles ausblenden kann. „Turn your love up loud to keep the devil down“, lautet die direkte Anweisung in „Girl Feels Good“.

Das Interesse an Club-Sounds war 2024 allgegenwärtig, angeführt von Charli XCX und ihrem „Brat Summer“. Dass es bei anderen Künstlern funktioniert hat, liegt zum großen Teil daran, dass es sich leicht in Pop übersetzen lässt. Aber „Eusexua“ ist in seinen seltsameren Wendungen am überzeugendsten und wirkt eher so, als würde es darauf abzielen, in Sets in der Panorama Bar im Berghain gemischt zu werden, als Streaming-Hits zu finden.

Der dröhnende, unnachgiebige Klang von „Drums of Death“, einem der härtesten und dichtesten Instrumentalstücke des Albums, wurde tatsächlich vom Glasgower DJ Koreless auf einem Flug kreiert, bevor er letztes Jahr im Berghain auflegte. Twigs hat auch keine Angst davor, etwas Skurriles hinzuzufügen. „Room of Fools“ ist voller astraler Synthesizer, während das atemberaubende ‚Sticky‘ ein Björk-artiger Trip ist, der zeigt, warum Twigs in der Vergangenheit mit der isländischen Sängerin (sowie mit Kate Bush) verglichen wurde.

Die Metamorphose von Eusexua passt zu Twigs, einer natürlichen Gestaltwandlerin, die nie ganz das tut, was man von ihr erwartet – und dies ist die neueste in einer Reihe faszinierender Entwicklungen. Nachdem sie zunächst als Backgroundtänzerin für andere Musikerinnen und Musiker tätig war, begann sie, ihre eigenen trippigen R&B-Projekte zu veröffentlichen, darunter ihr Debütalbum „LP1“.

FKA Twigs hat ihre Schmerzen zu Musik gemacht

„Magdalene“, aus dem Jahr 2019, war ein atemberaubender Durchbruch, der sich mit Schmerz und Herzschmerz befasste, während „Caprisongs“ eine fröhliche Selbstfürsorge-Reise mit Freunden und mehr poporientierten Beats war. Es ist erwähnenswert, dass Twigs im Laufe ihrer Karriere über ihre Traumata gesprochen und ihre heikelsten Erfahrungen in Musik umgewandelt hat. (Im Jahr 2021 berichtete sie über Missbrauch durch einen berühmten Schauspieler, mit dem sie sich verabredet hatte, und reichte eine Klage gegen ihn ein.)

Auf „Eusexua“ liegt der Fokus jedoch auf völliger Freiheit und Impulsivität. Sie lädt sich auf und verwandelt sich, wird stärker und ist manchmal sogar nicht wiederzuerkennen. Eine solche Verwandlung zu hören, ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, wie verletzlich sie in der Vergangenheit war. Sie endet mit „Wanderlust“, einem verträumten, atmosphärischen Stück, in dem sie sich auf die Suche nach dem nächsten Ort macht, den sie erkunden kann. Dennoch verweilt sie noch ein wenig auf der Tanzfläche. Hier ist sie unantastbar.