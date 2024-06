FKA Twigs fordert eine Entschädigung für „Lohnausfall, verlorene berufliche Chancen und emotionale Belastung“ von ihrem Ex-Freund Shia LaBeouf. Insgesamt belaufen sich die Forderungen der Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt, auf zehn Millionen Dollar (umgerechnet 9,34 Millionen Euro).

FKA Twigs hatte bereits im Jahr 2020 Klage gegen den Schauspieler eingereicht, in der sie LaBeouf „unerbittlichen Missbrauch“ vorgeworfen hatte. Neben körperlicher und seelischer Misshandlung behauptete die Singer-Songwriterin auch, dass LaBeouf sie wissentlich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt und ihr den Schlaf geraubt hätte. Seine Anwälte erklärten damals, dass er ihr keinen Schaden zugefügt habe, und der Schauspieler wies „jede einzelne Anschuldigung“ gegen ihn als haltlos zurück.

Am 14. Oktober wird es nun zur Verhandlung kommen. Laut den Dokumenten, die dem Magazin „In Touch“ vorliegen, sei FKA Twigs durch die Misshandlungen auch ein finanzieller Schaden entstanden. Zudem streiten sich beide Parteien um den Zugang zu den privaten Unterlagen des jeweils anderen. FKA Twigs hat behauptet, dass Shia LaBeouf ihr nicht nur relevante Texte vorenthalten habe, die er an andere Personen geschickt haben soll, sondern auch, dass er zu Unrecht „private finanzielle und medizinische Informationen einfordert, die nichts mit dem Fall zu tun haben“. Laut FKA Twigs Anwälten verlangt LaBeouf „die gesamte Krankengeschichte der Klägerin, die weit über die Verletzungen hinausgeht, um die es eigentlich geht“, ohne zu erklären, warum dies notwendig sei.

LaBeoufs Anwalt konterte hierzu: „Im Gegensatz zu dem, was [FKA Twigs] behauptet, scheint sie in den Jahren nach ihrer Beziehung mit Shia an Profil gewonnen zu haben und ihre Karriere scheint zu florieren. Insbesondere behauptet sie, dass sich die Veröffentlichung ihres Albums aufgrund von psychischen Problemen verzögert hat und sie dadurch über eine Million Dollar verlor, weil sie ihr Album nicht fertiggestellt hat, bevor sie auf Tour ging. Sie hat keine Belege für diese angebliche Verzögerung oder dafür geliefert, dass sie bei einer früheren Veröffentlichung des Albums eine zusätzliche Million Dollar verdient hätte. LaBeoufs Anwalt fügt auch hinzu, dass der Schauspieler finanziell ruiniert wäre, wenn der Sängerin zehn Millionen Dollar zugesprochen würden.

FKA Twigs: „Tatsache ist, dass der Missbrauch dein gesamtes Nervensystem verändert“

Gegenüber der britischen „Vogue“ erklärte FKA Twigs kürzlich, dass die Beziehung dazu geführt habe, dass sie mit Belastungen mittlerweile schlechter umgehen kann. „Mein Körper zeigt Stress auf ziemlich extreme Weise – er zeigt mir wirklich, wenn er verärgert ist.“ Ihr Nervensystem habe sich durch den angeblichen Missbrauch verändert, so die Sängerin.