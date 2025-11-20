„Flake feiert wieder Weihnachten“ gibt es signiert nur hier

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Mit „Flake feiert wieder Weihnachten“. Veröffentlicht Christian Lorenz alias Flake sein zweites Weihnachtslieder-Album mit mehr oder weniger lustigen Coverversionen. Ob der Rammstein-Keyboarder sich des Anlasses zuliebe „Flake“ (und zwar Englisch ausgesprochen, wie „snowflake“) nennt, ist allerdings unklar.

In einem Instagram-Video zeigt Flake sich dazu mit Regenschirm (nutzt man den nicht nur bei Regen?) und mit einem Gummi-Schneemann an der Hand.

„Der Vorverkauf von 500 signierten Exemplaren von ‚Flake feiert wieder Weihnachten‘ startet jetzt exklusiv für die nächsten 24 Stunden für LIFAD-Mitglieder im @rammsteinshop!“, schreibt der selbsternannte „Tastenficker“ dazu. Das beweist Treue zu seiner eigentlichen Band, könnte man doch vermuten, Flake würde signierte Platten vor allem über seine eigene Homepage vertreiben.

Auf seiner eigenen Website wiederum gibt es auch ein Angebot: „Das Album ist ebenfalls ab sofort als weiße 10″-Vinyl auf flake-feiert-weihnachten.de vorbestellbar!“

Flake weist außerdem darauf hin, dass der Gewinn aus den Albumverkäufen komplett an die Arche Kinderstiftung gehe.

Flakes Fans auf Instagram nehmen die Aktion mit Freude auf – überwiegend. Ein Fan bemängelt das Tonträgerformat. „Juhu freue mich total❤️Aber: Warum diesmal nicht auf CD?“. Ein anderer schreibt, dass es schwer sei, überhaupt eine Langspielplatte mit dem Autogramm des Rammsteiners zu ergattern: „Ich hab auf bezahlen geklickt und Zack nicht mehr verfügbar 😢“

Die Spendenaktion kriegt Thumbs up: „Das Album hat einem letztes Jahr die Weihnachtszeit versüßt. 🎄 Ich hoffe, dass es zu dieser Platte auch so geniale Videos geben wird. 🔥🤘 Außerdem ist es schön, dass die Gewinne wieder an die Arche gespendet werden. Danke ♥️ “

