Zuletzt waren vor allem Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ („Liebe ist für alle da“) schwer genervt, weil sie beim Pre-Sale Probleme hatten, Tickets für ihre Lieblingsband zu erwerben. Am heutigen Mittwoch (18. Oktober 2023) hat der reguläre Vorverkauf für die mittlerweile auf neun Deutschland-Konzerte angewachsene „Europe Stadium Tour“ begonnen.

Schon wieder stöhnt das Netz, aber auch einige Medien: „Alle Dresden-Konzerte nach zwei Stunden ausverkauft“, heißt es mancherorts. Das stimmt so nicht, denn am Mittwochnachmittag waren z.B. für die Dresden-Auftritte Tickets im Innenraum zu ergattern. Das hängt mit Rückläufen zusammen: „Zur Zeit nicht verfügbar“ kann bedeuten, dass etliche Konzertkarten im Warenkorb liegen, ohne gekauft zu werden. Auch kommt es vor, dass bestimmte Ticketkontingente nachträglich zur Verfügung gestellt werden. Auch für Gelsenkirchen und Frankfurt gab es am Mittwochnachmittag noch Tickets.

Die Tour im Überblick: