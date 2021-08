„Flash Gordon“-Reboot von Regisseur Taika Waititi geplant

Die Erfolgs- und Skandalgeschichte der beiden Tänzer Rob und Fab wird für die große Leinwand adaptiert.

Gemeinsam mit dem findigen Musikproduzent Frank Farian schaffen es Milli Vanilli in kürzester Zeit zu Weltruhm. Die beiden Tänzer Rob und Fab schafften allein in den USA drei Chart-Hits und etablierten sich als einflussreiches Pop-Duo. Ihr Geheimnis kennt heute jeder, damals wussten aber nur Eingeweihte davon: Die beiden konnten gar nicht singen. Nach dem Gewinn eines Grammys eskaliert die Lage und alles droht aufzufliegen. Dafür sorgte dann ein Auftritt, bei dem das Playbackband streikte. All das klingt fast zu spektakulär, und so verwundert es nicht, dass es den perfekten Stoff für einen Spielfilm abgibt. Simon Verhoeven führt Regie Die Produzenten…