Michael J. Fox über „Zurück in die Zukunft“-Reboots und sein neues Biopic „Still“

Schauspieler Michael J. Fox hat kürzlich in einem Interview über Zukunftspläne für die Filmtrilogie „Zurück in die Zukunft“ gesprochen. Darauf angesprochen, ob er mit einem Reboot der Filme einverstanden sei, in denen er in den Jahren 1985, 1989 und 1990 mitspielte, sagte er, er sei damit im Reinen: „Ich bin nicht fanatisch. Macht, was ihr wollt. Es ist euer Film. Ich wurde bereits bezahlt.“

Aber: Fox halte es nicht für eine gute Idee, wie er in seinem Gespräch mit „Variety“ verdeutlicht, und glaubt, dass Robert Zemeckis (Regisseur und Drehbuchautor der Trilogie), und sein Co-Autor Bob Gale nicht damit einverstanden wären.

„Zurück in die Zukunft“: Wäre ein Reboot eine gute Idee?

„Ich glaube nicht, dass es sein muss“, erklärt Fox in dem Interview. „Ich denke, Bob und Bob haben das sehr klug gemacht. Ich glaube nicht, dass es einen Neustart braucht, denn werdet ihr etwas Neues erzählen und klären? Werdet ihr einen besseren Weg finden, die Geschichte zu erzählen? Ich bezweifle es.“

Auf die Frage, ob Fox jemals gefragt worden sei, als zeitreisender Marty McFly nach Hill Valley zurückzukehren, sagt Fox gegenüber „Variety“: „Ich bin mir sicher, dass jemand daran gedacht hat. Aber ich war zu diesem Zeitpunkt im Frühstadium von Parkinson, also weiß ich nicht, ob ich das hätte übernehmen hätte wollen. Gleich nachdem ‚Teil Drei‘ gut gelaufen war, gab es vielleicht Gespräche darüber, aber ich habe mich nie darauf eingelassen.“

Über eine mögliche Fortsetzung ergänzt Fox: „Ich würde liebend gerne eine Fortsetzung machen, aber ich glaube, Bob Zemeckis und [Produzent Steven] Spielberg waren der Meinung, dass sie die Geschichte in den drei Episoden erzählt haben. Aber wenn jemand eine brillante Idee hat, die einen vierten Film rechtfertigen würde, könnte es passieren.“

Michael J. Fox: Neue Doku über sein Leben und Schaffen

In „Still“, einem neuen Dokumentarfilm von Davis Guggenheim, der unlängst auf Apple TV+ Premiere feierte, lässt Fox „Zurück in die Zukunft“, seine Film- und Fernsehkarriere und seinen Einsatz für die Parkinson-Forschung Revue passieren. Für die Coverstory des „Variety“-Magazins erzählt der 61-jährige Schauspieler von seinen Schicksalsschlägen der letzten Jahre: seine Mutter, sein Schwiegervater und sein geliebter Hund starben, er musste gegen eine Reihe von gesundheitlichen Problemen kämpfen, von denen viele indirekt mit seiner Parkinson-Krankheit zusammenhingen.

Fox erzählt in dem Gespräch auch, er habe sich die Schulter gebrochen und musste sie ersetzen lassen; brach sich den Ellbogen, die Hand, das Gesicht, den Oberarmknochen. Dann soll es noch eine Wirbelsäulenoperation gegeben haben, der er sich im Jahr 2018 unterziehen musste, um einen Tumor zu entfernen. Seine Parkinson-Krankheit wurde bei ihm im Jahr 1991 diagnostiziert, als Fox 29 Jahre alt war.

