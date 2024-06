Tamayo Perry ist tot. Der US-Mime und Profi-Surfer verstarb im Alter von 49 Jahren. Die Todesursache: ein Hai-Angriff.

Medienberichten zufolge war Perry am Sonntag, den 23. Juni, zum Surfen auf Hawaiis Insel Oahu, als ihn ein Hai attackiert haben muss. Leute an der Küste der Insel riefen per Handy Hilfe, doch diese kam schließlich zu spät – als der Schauspieler und Sportler aus dem Wasser gezogen wurde, war nur noch der Tod festzustellen. Sein Körper soll deutliche Bissspuren des Hais aufgezeigt haben.

Durch seine Rollen in „Fluch der Karibik – Fremde Gezeiten“ oder auch in „Lost“ und „Hawaii Five-O“ hatte sich Tamayo Perry in der Filmbranche einen Namen gemacht. Zudem war er aber auch als Rettungsschwimmer auf Oahu bekannt.