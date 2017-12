Abonnent von Netflix schaute 365 Tage am Stück „Fluch der Karibik“

Netflix hat seinen Report „2017 on Netflix – A Year in Bingeing“ veröffentlicht. Darin werden Fernsehgewohnheiten der Kunden gelistet. Ein Nutzer ist dabei besonders aufgefallen. Irgendwo auf der Welt scheint es einen Menschen zu geben, der von „Fluch der Karibik“ – wohlgemerkt ausschließlich dem ersten Teil – nicht genug bekommen kann. Gleich an 365 aufeinander folgenden Tagen hat dieser Nutzer den Piratenfilm gestreamt.

Das beeindruckt sogar die Betreiber des Streaming-Dienstes. Im Report schreiben sie dazu: „Eine beeindruckende Heldentat, insbesondere wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Nutzer im vergangenen Jahr 60 Filme gestreamt hat.“

Außerdem offenbart der Bericht, wie sehr unser Sehverhalten inzwischen durch sogenanntes „Binge-Watching“ beeinflusst ist. Netflix zählt demnach alles, was über zwei Stunden am Stück angeschaut wurde, in seiner Statistik.

Diese Serien wurden 2017 am Stück verschlungen:

„American Vandal“

„3%“

„13 Reasons Why“

„Anne with an E“

„Riverdale“

„Ingobernable“

„Travelers“

„The Keepers“

„The OA“

„The Confession Tapes“

Kritik an Netflix

Erst am Montag (11.12.)kurzem hatte Netflix für das Sammeln von Nutzerdaten harsche Kritik einstecken müssen.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) December 11, 2017

Viele Nutzer zeigten sich ob der Sammlung von Daten durch den Streaminganbieter empört. Sie äußerten ihr Unverständnis darüber, dass Netflix diese nutzt, um sich auf Twitter über seine User lustig zu machen.