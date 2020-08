Berichte: Frank Oceans Bruder stirbt bei Autounfall

Am Sonntag (02. August) soll Ryan Breaux, der jüngere Bruder von Sänger Frank Ocean, bei einem Autounfall im kalifornischen Thousand Oaks verstorben sein. Der 18-Jährige soll mit einem weiteren Mann zusammen gewesen sein, als gegen 01:30 Ortszeit der Zusammenstoß mit einem Auto geschah. Unklar ist bislang, wer gefahren ist, wer im Auto saß, und ob Breaux und Begleitung zu Fuß unterwegs waren.

Bei den beiden Männern handelt es sich mutmaßlich um Ryan Breaux und seinen Freund Zeek Bishop. Die Feuerwehr von Ventura County erklärte die Männer noch am Unfallort für tot.

Musiker gedenken – Statement von Ocean bleibt aus

Wie „ABC 7“ berichtet, werden die Behörden die Untersuchung der Unfallursache fortsetzen. Bisher seien die Opfer noch nicht offiziell vom Gerichtsmediziner benannt worden. Frank Ocean und seine Familie haben sich bisher noch nicht geäußert.

Verschiedene Künstler, die sowohl den Musiker als auch seinen Bruder kannten, haben in den sozialen Netzwerken an Breaux erinnert. So schrieb DJ und Produzent Sango, bekannt für seine Remixe von Oceans Songs, wie beispielsweise „Nights oder „Cayendo: „Ruhe in Frieden Ryan Breaux.“

Auch Rapper MadeinTYO äußerte sein Beileid. „Ryan Breaux, du warst ein guter Junge & hast mir immer Liebe gezeigt“, schrieb er. „Wir sehen uns oben! Bete für Frank und seine Familie. Mit gebrochenem Herzen.“

Frank Ocean pflegte eine enge Beziehung zu seinem Bruder, schrieb den Song „Orion“ für ihn. Darin ermutigt er seinen jüngeren Bruder, das Leben zu schätzen und seine Jugend nicht verschwenden. Das 2016 erschienene Album „Blonde“ enthält den Track „Futura Free“ , der mit einem Gespräch zwischen den beiden Brüdern endet.