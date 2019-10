SOUND: Neue Musik von Frank Ocean

Frank Ocean performs at the Oya music festival in Oslo, on August 9, 2012. AFP PHOTO / SCANPIX NORWAY / Vegard Grott ***NORWAY OUT*** (Photo credit should read Grott, Vegard/AFP/GettyImages)

Letztes Jahr hat Frank Ocean nur ein Cover des Stücks „Moon River“ veröffentlicht – jetzt ist er mit eigener neuer Musik zurück. Den Song „DHL“ wurde von Boys Noize produziert und ist der erste Original-Track seit „Provider“ im August 2017. Weitere Songs wie „Cayendo“ und „Dear April“ stehen auch schon in den Startlöchern.

Die neue Musik von Frank Ocean ist von Club-Musik beeinflusst und spielt, wie der Musiker selbst sagt, mit Stärke und Verletzlichkeit.

Erste Clubnacht „PrEP+“ im New Yoker Cityclub

Außerdem startete Frank Ocean vor kurzem eine queere Partyreihe, die den Namen PrEP+ (Name eines Safer-Sex-Medikaments) trägt. Ocean will dabei die Aufmerksamkeit auf HIV und Aids lenken, die Party soll an die 80er-Jahre erinnern und zeigen, was möglich gewesen wäre, hätte es damals schon Medikamente und Aufklärungsarbeit zum HIV-Virus gegeben.

