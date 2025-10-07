Frank Popp Ensemble veröffentlicht Single mit Paul Weller

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Frank Popp ist bereits seit den 80er-Jahren ein großer Fan von Paul Weller. Der Musiker begleitete ihn praktisch durch die Jugend und ins Erwachsenenalter, von ersten Singles von The Jam über Disco-Tanzen mit Songs von Style Council bis hin zur Bewunderung für Alben wie „Wild Wood“.

Die Begeisterung für Wellers Hit „You Do Something To Me“ inspirierte Popp nun, gemeinsam mit seinem Ensemble und dem Kollegen von der Insel einen Song aufzunehmen. Eine Premiere, denn bisher arbeitete Weller noch nie mit einem Künstler aus Good Ol‘ Germany zusammen.

Das Ergebnis, „Right Before My Eyes“, erscheint am 21. November. „Es ist mir eine unglaubliche Ehre, mit dieser Ikone der Musikgeschichte, mit dem „Modfather“, zusammenarbeiten zu dürfen“, schwärmt der Musiker aus Düsseldorf.

Das Stück stammt natürlich aus der Feder von Paul Weller und vereint dessen unverwechselbare Stimme und ein herrliches Gitarrensolo mit der fetten Produktion des Frank Popp Ensembles, das 2003 mit „Hip Teens Don’t Wear Blue Jeans“ einen Hit landete und bereits 2001 mit der Single „High Voltage“ auf sich aufmerksam machte.

Nachdem es lange ruhig um das Frank Popp Ensemble war, veröffentlichte die Band 2021 zunächst Cover-Songs und dann 2022 das erste neue Material seit 17 Jahren. 2023 folgte das Album „Shifting“, im März erschien dann mit „Waves“ eine experimentelle und sehr bunte Sixties-Soul-Psychedelia-Platte.