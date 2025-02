Paul Weller trauert um Jam-Kollege Rick Buckler

Rick Buckler, der Schlagzeuger der Mod-Punk-Band The Jam, ist am 17. Februar in Woking, Großbritannien, im Alter von 69 Jahren verstorben.

Der Tod von Rick Buckler wurde von seinen ehemaligen Bandkollegen Paul Weller und Bruce Foxton über soziale Medien bestätigt. Erst vor wenigen Wochen hatte Buckler aus gesundheitlichen Gründen eine geplante Spoken-Word-Tour absagen müssen.

Paul Weller äußerte sich auf X tief betroffen:

„Ich bin schockiert und traurig über Ricks Tod. Ich erinnere mich daran, wie wir in meinem Schlafzimmer in der Stanley Road in Woking zusammen geprobt haben – an all die Kneipen und Clubs, in denen wir als Jugendliche spielten, bis hin zur ersten eigenen Platte. Was für eine Reise! Wir haben unsere Träume übertroffen, und das, was wir gemeinsam geschaffen haben, hat die Zeit überdauert. Mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden.“

Eine prägende Figur der britischen Musikszene

The Jam wurde 1972 gegründet, als die Mitglieder noch zur Schule gingen. Anfangs spielten sie Cover-Songs, entwickelten aber bald ihren eigenen, modernen Mod-Sound. Ihr Debütalbum „In the City“ erschien 1977, gefolgt von dem einflussreichen „All Mod Cons“ ein Jahr später. Mit ihrem energiegeladenen, melodischen Stil, der Punk, New Wave und Soul verband, landeten sie 18 aufeinanderfolgende Singles in den britischen Top 40. Einer ihrer bekanntesten Songs, „That’s Entertainment“, zählt zu größten Hits. Weitere Hits waren „A Town Called Malice“ und „Down in the Tube Station at Midnight“. Die Band löste sich 1982 auf.

Nach dem Erfolg von The Jam gründete Buckler die Band Time UK, in der unter anderem Jimmy Edwards, Ray Simone, Danny Kustow und Martin Gordon mitwirkten. Später spielte er mit Foxton in der Band Sharp. In den 1990er-Jahren zog er sich aus der Musikindustrie zurück, kehrte jedoch 2005 mit der Band The Gift zurück und übernahm 2011 erneut das Schlagzeug.

Bruce Foxton würdigte seinen ehemaligen Bandkollegen ebenfalls:

„Ich bin erschüttert und zutiefst traurig über diese Nachricht. Rick war ein großartiger Kerl und ein herausragender Schlagzeuger, dessen innovative Rhythmen unsere Songs geprägt haben. Ich bin dankbar, dass wir so viel Zeit zusammen verbringen und zusammenarbeiten konnten.“

2015 veröffentlichte Rick Buckler seine Autobiografie „That’s Entertainment: My Life in the Jam“. Er hinterlässt seine Frau Lesley und zwei Kinder.