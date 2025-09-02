„Frankenstein“: Jacob Elordi bricht in Tränen aus

Mädchen sind nicht die Einzigen, die wegen Jacob Elordi weinen. Der australische Schauspieler konnte seine Tränen nicht zurückhalten, nachdem sein neuer Film „Frankenstein“ am Samstag bei den Filmfestspielen von Venedig mit einer 14-minütigen Standing Ovation gefeiert wurde.

Elordi und Del Toro überwältigt von der Premiere

Sowohl Elordi als auch Regisseur Guillermo del Toro waren so bewegt von der begeisterten Reaktion auf den Netflix-Film, dass sie Tränen vergossen. Elordi wurde zudem dabei gefilmt, wie er seine Co-Stars Oscar Isaac und Mia Goth umarmte.

Der Film, eine Adaption des klassischen Romans von Mary Shelley aus dem Jahr 1818, zeigt Elordi als das berühmte Monster, zusammengenäht und von Dr. Victor Frankenstein (Isaac) zum Leben erweckt. Goth spielt Elizabeth, Victors tragische Jugendliebe, und Christoph Waltz verkörpert Harlander, einen Waffenhändler.

Während einer Pressekonferenz am Wochenende erklärte Elordi, er habe sich der Rolle mit ganzer Hingabe gewidmet. „Es war ein Gefäß, in das ich jede Facette meiner selbst hineingeben konnte“, sagte er (via „Deadline“). „Von dem Moment an, als ich geboren wurde, bis zu dem, wo ich heute mit Ihnen hier sitze – alles steckt in dieser Figur. Und in vielerlei Hinsicht ist das Wesen auf der Leinwand die reinste Form meiner selbst. Er ist mehr ich als ich selbst.“

Del Toros Kindheitstraum wird Realität

Del Toro sprach über seinen Wunsch, die ikonische Geschichte neu zu verfilmen: „Es war für mich eine Religion. Seit meiner Kindheit – ich bin streng katholisch erzogen worden – habe ich die Heiligen nie richtig verstanden. Aber als ich Boris Karloff auf der Leinwand sah, habe ich begriffen, wie ein Heiliger oder Messias aussehen könnte. Seitdem verfolge ich diese Kreatur, und ich habe immer darauf gewartet, dass der Film unter den richtigen Bedingungen entsteht – sowohl kreativ als auch in Bezug auf den Umfang, den es brauchte, um etwas Neues und Eigenes daraus zu machen, um eine ganze Welt zu rekonstruieren.“

Im August erzählte Elordi dem „Variety“-Magazin, er habe bis zu zehn Stunden täglich in der Maske verbracht, um Frankenstein zu spielen. „Es gibt so viele Schichten am Kostüm“, sagte er. „Wenn er geboren wird, trägt er fast nichts. Seine Brust ist offen, sein Kopf erhoben. Dann, wenn er Schmerz erfährt, wie wir in der Pubertät, beginnt er, die Schultern hängen zu lassen. Und als Erwachsener verschließt er sich völlig.“

„Frankenstein“ startet am 17. Oktober in den US-Kinos und ist ab dem 7. November bei Netflix zu sehen.