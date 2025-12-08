Golden Globes 2026: Alle Nominierungen auf einen Blick

„Star Trek“: Alle Filme im Ranking, von Top bis Flop

Paul Thomas Andersons gefeierter Action-Thriller „One Battle After Another“ führte mit neun Nominierungen die Liste der Filmnominierten bei den Golden Globes 2026 an, darunter „Bester Film – Musical oder Komödie“ sowie „Bester Regisseur“ und „Bestes Drehbuch“ für Anderson.

Fünf Mitglieder der Filmbesetzung erhielten Nominierungen – Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Sean Penn und Benicio Del Toro –, während Jonny Greenwood von Radiohead ebenfalls eine Nominierung für die beste Originalmusik erhielt.

In der Kategorie „Bester Film – Musical oder Komödie“ tritt „One Battle“ gegen „Bugonia“, „Marty Supreme“, „No Other Choice“ und Richard Linklaters zwei aktuelle Filme „Blue Moon“ und „Nouvelle Vague“ an. Die anderen großen Filmnominierten in diesem Jahr waren Joachim Triers „Sentimental Value“ (acht), Ryan Cooglers „Sinners“ (sieben) und Chloé Zhaos „Hamnet“ (sechs). Alle drei werden in der Kategorie „Bester Film – Drama“ gegen „Frankenstein“, „Ein einfacher Unfall“ und „The Secret Agent“ antreten.

Alle vier Hauptdarsteller von „Sentimental Value“ wurden nominiert: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas. Michael B. Jordan erhielt eine Nominierung als bester Schauspieler in einem Kinofilm – Drama für seine Rolle in „Sinners“, und die beiden Hauptdarsteller von „Hamnet“, Paul Mescal und Jessie Buckley, wurden ebenfalls für ihre Leistungen nominiert.

Weitere Nominierungen gingen an Timothée Chalamet für „Marty Supreme“, Cynthia Erivo und Ariana Grande für „Wicked: Teil 2“, Adam Sandler und George Clooney für „Jay Kelly“, Emma Stone und Jesse Plemons für „Bugonia“, Amy Madigan für „Weapons“ sowie Oscar Isaac und Jacob Elordi für „Frankenstein“.

Golden Globes 2026: Nominierungen Serien

Im Bereich Fernsehen führt „The White Lotus“ mit sechs Nominierungen, darunter „Beste Fernsehserie – Drama“ und Nominierungen für die Darsteller der dritten Staffel Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs, Parker Posey und Aimee Lou Wood.

„Severance“ ist ebenfalls für „Beste Fernsehserie – Drama“ nominiert, während seine Darsteller Adam Scott, Britt Lower und Trammel Tillman für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden. „The White Lotus“ und „Severance“ treten gegen „The Diplomat“, „The Pitt“, „Pluribus – Glück ist ansteckend“ und „Slow Horses“ um den Preis für die beste Fernsehserie – Drama an.

In den Comedy-Kategorien erzielte „Only Murders In The Building“ mit vier Nominierungen die meisten Nominierungen, wobei Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short alle Nominierungen für ihre schauspielerischen Leistungen erhielten. In der Kategorie „Beste TV-Serie – Musical oder Comedy“ tritt die Serie gegen „The Bear“, „Hacks“, „Nobody Wants This“ und „The Studio“ an.

Nachdem sie bei den Emmys Anfang des Jahres abgeräumt hatte, dominierte „Adolescence“ mit fünf Nominierungen die Kategorien für Miniserien bei den Golden Globes. Die Stars Stephen Graham, Erin Doherty, Owen Cooper und Ashley Walters wurden alle nominiert, während die Serie in der Kategorie „Beste Miniserie“ gegen „All Her Fault“, „The Beast in Me“, „Black Mirror“, „Dying For Sex“ und „The Girlfriend“ antritt.

Die 83. Golden Globes werden am 11. Januar ausgestrahlt, Nikki Glaser wird moderieren. In diesem Jahr werden erstmals auch Podcasts ausgezeichnet. Die Liste der wichtigsten Nominierten gibt es hier:

Bester Film – Drama

Frankenstein

Hamnet

Ein einfacher Unfall

The Secret Agent

Sentimental Value

Blood & Sinners

Bester Film – Musical oder Komödie

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Beste Darstellerin – Drama

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Julia Roberts (After the Hunt)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

Bester Darsteller – Drama

Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Blood & Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

Beste Darstellerin – Musical oder Komödie

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Cynthia Erivo (Wicked: Teil 2)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

Bester Darsteller – Musical oder Komödie

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-hun (No Other Choice)

Jesse Plemons (Bugonia)

Beste Nebendarstellerin

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: Teil 2)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

Bester Nebendarsteller

Benicio del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (One Battle After Another)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Bester Film – Nicht-englischsprachig

Ein einfacher Unfall

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirat

Die Stimme von Hind Rajab

Beste Regie

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Blood & Sinners)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (Ein einfacher Unfall)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

Bestes Drehbuch

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ronald Bronstein und Joshua Safdie (Marty Supreme)

Ryan Coogler (Blood & Sinners)

Jafar Panahi (Ein einfacher Unfall)

Eskil Vogt und Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao und Maggie O’Farrell (Hamnet)

Bester Film – Animiert

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zoomania 2

Beste Musik

Frankenstein

Blood & Sinners

One Battle After Another

Hamnet

F1: Der Film

Sirat

Bester Song

„Dream as One“ (Avatar 3: Fire and Ash)

„Golde“ (KPop Demon Hunters)

„I Lied to You“ (Blood & Sinners)

„No Place Like Home“ (Wicked: Teil 2)

„The Girl in the Bubble“ (Wicked: Teil 2)

„Train Dreams“ (Train Dreams)

Serien

Beste Serie – Drama

Severance

The White Lotus

The Pitt

Diplomatische Beziehungen

Pluribus – Glück ist ansteckend

Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb

Beste Serie – Musical oder Komödie

Abbott Elementary

The Bear: King of the Kitchen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Adolescence

All Her Fault

Dying for Sex

Black Mirror

The Beast In Me

Das Gift der Seele

Beste Schauspielerin – Drama-Serie

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (MobLand – Familie bis aufs Blut)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (Diplomatische Beziehungen)

Rhea Seehorn (Pluribus – Glück ist ansteckend)

Bester Schauspieler – Drama-Serie

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Beste Schauspielerin – Musical- oder Comedy-Serie

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Selena Gomez (Only Murders In The Building)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Ayo Edebiri (The Bear)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Bester Schauspieler – Musical- der Comedy-Serie

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders In The Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders In The Building)

Jeremy Allen White (The Bear: King of the Kitchen)

Beste Schauspielerin – Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Claire Danes (The Beast In Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying For Sex)

Robin Wright (Das Gift der Seele)

Bester Schauspieler – Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film

Jacob Elordi (The Narrow Road To The Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast In Me)