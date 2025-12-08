Golden Globes 2026: Alle Nominierungen auf einen Blick
„One Battle After Another“, „The White Lotus“ und „Severance“ dominieren die Golden-Globe-Nominierungen 2026.
Paul Thomas Andersons gefeierter Action-Thriller „One Battle After Another“ führte mit neun Nominierungen die Liste der Filmnominierten bei den Golden Globes 2026 an, darunter „Bester Film – Musical oder Komödie“ sowie „Bester Regisseur“ und „Bestes Drehbuch“ für Anderson.
Fünf Mitglieder der Filmbesetzung erhielten Nominierungen – Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Sean Penn und Benicio Del Toro –, während Jonny Greenwood von Radiohead ebenfalls eine Nominierung für die beste Originalmusik erhielt.
In der Kategorie „Bester Film – Musical oder Komödie“ tritt „One Battle“ gegen „Bugonia“, „Marty Supreme“, „No Other Choice“ und Richard Linklaters zwei aktuelle Filme „Blue Moon“ und „Nouvelle Vague“ an. Die anderen großen Filmnominierten in diesem Jahr waren Joachim Triers „Sentimental Value“ (acht), Ryan Cooglers „Sinners“ (sieben) und Chloé Zhaos „Hamnet“ (sechs). Alle drei werden in der Kategorie „Bester Film – Drama“ gegen „Frankenstein“, „Ein einfacher Unfall“ und „The Secret Agent“ antreten.
Alle vier Hauptdarsteller von „Sentimental Value“ wurden nominiert: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas. Michael B. Jordan erhielt eine Nominierung als bester Schauspieler in einem Kinofilm – Drama für seine Rolle in „Sinners“, und die beiden Hauptdarsteller von „Hamnet“, Paul Mescal und Jessie Buckley, wurden ebenfalls für ihre Leistungen nominiert.
Weitere Nominierungen gingen an Timothée Chalamet für „Marty Supreme“, Cynthia Erivo und Ariana Grande für „Wicked: Teil 2“, Adam Sandler und George Clooney für „Jay Kelly“, Emma Stone und Jesse Plemons für „Bugonia“, Amy Madigan für „Weapons“ sowie Oscar Isaac und Jacob Elordi für „Frankenstein“.
Golden Globes 2026: Nominierungen Serien
Im Bereich Fernsehen führt „The White Lotus“ mit sechs Nominierungen, darunter „Beste Fernsehserie – Drama“ und Nominierungen für die Darsteller der dritten Staffel Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs, Parker Posey und Aimee Lou Wood.
„Severance“ ist ebenfalls für „Beste Fernsehserie – Drama“ nominiert, während seine Darsteller Adam Scott, Britt Lower und Trammel Tillman für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden. „The White Lotus“ und „Severance“ treten gegen „The Diplomat“, „The Pitt“, „Pluribus – Glück ist ansteckend“ und „Slow Horses“ um den Preis für die beste Fernsehserie – Drama an.
In den Comedy-Kategorien erzielte „Only Murders In The Building“ mit vier Nominierungen die meisten Nominierungen, wobei Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short alle Nominierungen für ihre schauspielerischen Leistungen erhielten. In der Kategorie „Beste TV-Serie – Musical oder Comedy“ tritt die Serie gegen „The Bear“, „Hacks“, „Nobody Wants This“ und „The Studio“ an.
Nachdem sie bei den Emmys Anfang des Jahres abgeräumt hatte, dominierte „Adolescence“ mit fünf Nominierungen die Kategorien für Miniserien bei den Golden Globes. Die Stars Stephen Graham, Erin Doherty, Owen Cooper und Ashley Walters wurden alle nominiert, während die Serie in der Kategorie „Beste Miniserie“ gegen „All Her Fault“, „The Beast in Me“, „Black Mirror“, „Dying For Sex“ und „The Girlfriend“ antritt.
Die 83. Golden Globes werden am 11. Januar ausgestrahlt, Nikki Glaser wird moderieren. In diesem Jahr werden erstmals auch Podcasts ausgezeichnet. Die Liste der wichtigsten Nominierten gibt es hier:
Bester Film – Drama
Frankenstein
Hamnet
Ein einfacher Unfall
The Secret Agent
Sentimental Value
Blood & Sinners
Bester Film – Musical oder Komödie
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Beste Darstellerin – Drama
Jessie Buckley (Hamnet)
Jennifer Lawrence (Die My Love)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Julia Roberts (After the Hunt)
Tessa Thompson (Hedda)
Eva Victor (Sorry, Baby)
Bester Darsteller – Drama
Joel Edgerton (Train Dreams)
Oscar Isaac (Frankenstein)
Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
Michael B. Jordan (Blood & Sinners)
Wagner Moura (The Secret Agent)
Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)
Beste Darstellerin – Musical oder Komödie
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Cynthia Erivo (Wicked: Teil 2)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (One Battle After Another)
Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
Emma Stone (Bugonia)
Bester Darsteller – Musical oder Komödie
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
George Clooney (Jay Kelly)
Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Lee Byung-hun (No Other Choice)
Jesse Plemons (Bugonia)
Beste Nebendarstellerin
Emily Blunt (The Smashing Machine)
Elle Fanning (Sentimental Value)
Ariana Grande (Wicked: Teil 2)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (Weapons)
Teyana Taylor (One Battle After Another)
Bester Nebendarsteller
Benicio del Toro (One Battle After Another)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (One Battle After Another)
Adam Sandler (Jay Kelly)
Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
Bester Film – Nicht-englischsprachig
Ein einfacher Unfall
No Other Choice
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirat
Die Stimme von Hind Rajab
Beste Regie
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Ryan Coogler (Blood & Sinners)
Guillermo del Toro (Frankenstein)
Jafar Panahi (Ein einfacher Unfall)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Chloé Zhao (Hamnet)
Bestes Drehbuch
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Ronald Bronstein und Joshua Safdie (Marty Supreme)
Ryan Coogler (Blood & Sinners)
Jafar Panahi (Ein einfacher Unfall)
Eskil Vogt und Joachim Trier (Sentimental Value)
Chloé Zhao und Maggie O’Farrell (Hamnet)
Bester Film – Animiert
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zoomania 2
Beste Musik
Frankenstein
Blood & Sinners
One Battle After Another
Hamnet
F1: Der Film
Sirat
Bester Song
„Dream as One“ (Avatar 3: Fire and Ash)
„Golde“ (KPop Demon Hunters)
„I Lied to You“ (Blood & Sinners)
„No Place Like Home“ (Wicked: Teil 2)
„The Girl in the Bubble“ (Wicked: Teil 2)
„Train Dreams“ (Train Dreams)
Serien
Beste Serie – Drama
Severance
The White Lotus
The Pitt
Diplomatische Beziehungen
Pluribus – Glück ist ansteckend
Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb
Beste Serie – Musical oder Komödie
Abbott Elementary
The Bear: King of the Kitchen
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Beste Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
Adolescence
All Her Fault
Dying for Sex
Black Mirror
The Beast In Me
Das Gift der Seele
Beste Schauspielerin – Drama-Serie
Kathy Bates (Matlock)
Britt Lower (Severance)
Helen Mirren (MobLand – Familie bis aufs Blut)
Bella Ramsey (The Last of Us)
Keri Russell (Diplomatische Beziehungen)
Rhea Seehorn (Pluribus – Glück ist ansteckend)
Bester Schauspieler – Drama-Serie
Sterling K. Brown (Paradise)
Diego Luna (Andor)
Gary Oldman (Slow Horses)
Adam Scott (Severance)
Noah Wyle (The Pitt)
Beste Schauspielerin – Musical- oder Comedy-Serie
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Selena Gomez (Only Murders In The Building)
Jenna Ortega (Wednesday)
Jean Smart (Hacks)
Ayo Edebiri (The Bear)
Natasha Lyonne (Poker Face)
Bester Schauspieler – Musical- der Comedy-Serie
Adam Brody (Nobody Wants This)
Steve Martin (Only Murders In The Building)
Glen Powell (Chad Powers)
Seth Rogen (The Studio)
Martin Short (Only Murders In The Building)
Jeremy Allen White (The Bear: King of the Kitchen)
Beste Schauspielerin – Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
Claire Danes (The Beast In Me)
Rashida Jones (Black Mirror)
Amanda Seyfried (Long Bright River)
Sarah Snook (All Her Fault)
Michelle Williams (Dying For Sex)
Robin Wright (Das Gift der Seele)
Bester Schauspieler – Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Film
Jacob Elordi (The Narrow Road To The Deep North)
Paul Giamatti (Black Mirror)
Stephen Graham (Adolescence)
Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
Jude Law (Black Rabbit)
Matthew Rhys (The Beast In Me)