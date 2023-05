Frankie Goes To Hollywood: Schaut Euch hier ihren ersten Live-Auftritt seit 36 Jahren an

Foto: Getty Images for The National Lo, Stuart C. Wilson. All rights reserved.

Frankie Goes To Hollywood treten während der Veranstaltung „The National Lottery's Big Eurovision Welcome“ am 07. Mai 2023 in Liverpool, England, auf.

Am Sonntagabend (07. Mai 2023) traten Frankie Goes To Hollywood bei einem Eröffnungsevent des diesjährigen Eurovision Song Contest auf – und hatten damit ihren ersten Live-Auftritt in Originalbesetzung seit 36 Jahren. Die britische Popband spielte in kompletter Besetzung – Holly Johnson, Brian Nash, Paul Rutherford, Mark O’Toole und Peter Gill – ihren Song „Welcome To The Pleasuredome“ in der St. George’s Hall in ihrer Heimatstadt Liverpool.

Empfehlung der Redaktion Frankie Goes to Hollywood: erstes Konzert seit 36 Jahren

Die Eröffnungsveranstaltung trug den Titel „The National Lottery’s Big Eurovision Welcome“ und wurde von Joel Dommett und AJ Ododu moderiert. Bei dem Event, das 25.000 Zuschauer:innen verzeichnen konnte, gab es neben dem Auftritt von Frankie Goes To Hollywood auch weitere Sets, von Conchita Wurst, Zara Larsson, The Lightning Seeds, Atomic Kitten und vielen Künstler:innen mehr. Zudem fanden Luftdarbietungen, Projektionsmapping, Drohnenflüge, sowie ein Feuerwerk statt.

Der Eurovision Song Contest wird dieses Jahr aus Sicherheitsgründen in Liverpool ausgetragen, da die Gewinner aus dem vergangenen Jahr – das Kalush Orchestra – aus der Ukraine kommen. Eigentlich ist es beim ESC Tradition, dass das Siegerland aus dem vergangenen Jahr die Veranstaltung im darauffolgenden Jahr ausrichtet.

Empfehlung der Redaktion Heute vor 28 Jahren: Sendeverbot für „Relax“ von Frankie Goes To Hollywood

Schaut Euch die Liveversion von „Welcome To The Pleasuredome“ hier an:

Frankie Goes To Hollywood hatten zwischen 1983 und 1987 einige internationale Hits, darunter die Songs „Relax“, „Two Tribes“ und „The Power Of Love“. Die Popband löste sich im Jahr 1987 wegen Streitereien innerhalb der Gruppe auf. Im Jahr 2003 kamen die Mitglieder für einen Auftritt bei „VH1’s Bands Reunited“ wieder zusammen. Nachdem sie im darauffolgenden Jahr mit einem neuen Sänger namens Ryan Molloy bei einem Wohltätigkeitskonzert auftraten und kurz darauf ein Rechtsstreit wegen des Bandnamens entbrannte, traten sie bis zum Jahr 2007 unter dem Namen Forbidden Hollywood auf.