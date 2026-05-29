Trumps Freedom-250-Konzert sorgt für Chaos im Lineup

Eine Ankündigung des Lineups für die „Great American State Fair“ auf der National Mall in Washington D.C. als Teil von Freedom 250 hat am Mittwoch für erhebliche Verwirrung unter den Beteiligten gesorgt. Morris Day, Frontmann von The Time, erklärte umgehend, dass ein Auftritt seines Funk-Ensembles „für mich ein Nein“ sei – und andere folgten seinem Beispiel.

Das ursprüngliche Lineup für das Event – organisiert von Keith Krach, einem Beauftragten von Präsident Trump – umfasste Martina McBride, Flo Rida, Vanilla Ice, Young MC, C+C Music Factory, Milli Vanilli, the Commodores und Bret Michaels. Es dauerte nicht lange, bis Day sich in einem Social-Media-Post von der Veranstaltung distanzierte und die Buchung als „Gerücht“ bezeichnete.

Young MC, 59, gab noch am späten Mittwochabend bekannt, dass er bei dem Event keinen Finger rühren werde. „ICH HABE MEINE AGENTEN INFORMIERT, DASS ICH BEIM FREEDOM-250-EVENT NICHT AUFTRETEN WERDE“, schrieb er auf Facebook. „Die Künstler wurden zu keiner Zeit über eine politische Beteiligung an der Veranstaltung informiert.“

Young MCs Erklärung

Gegenüber „VIBE“ sagte Young MC am Donnerstag: „Ich hatte keine Ahnung, dass es als Trump-nahes Event gilt – das war neu für mich. Mein Standpunkt war: Sagt mir, was die Veranstaltung ist, worum es geht, wer ihr seid, und gebt mir dann die Wahl, ob ich mitmachen will oder nicht. Diese Wahl wurde mir nie gelassen. Man hat mir eine Sache gesagt, und dann war es ein Köder-und-Wechsel-Spiel. Alle Kommentare, die ich von den Künstlern gesehen habe, die abgesagt haben, zeigen: Sie dachten, es sei eine normale Show in D.C.“

Mitglieder von C+C Music Factory hingegen haben erklärt, sich auf den Auftritt zu freuen. Freedom Williams, der Rapper auf „Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“ und den anderen Hits der Gruppe, filmte sich selbst – möglicherweise auf der Toilette – und erklärte, er wolle dabei sein. „Ich scheiß auf Trump“, sagte er. „Ich scheiß auf Trump. Ich scheiß auf Trumps Familie. Ich kenn den N—a nicht. Ich komme aus New York. Ich kenne die Art von Anarchie, die er verbreitet. Aber an dem Tag, an dem ich euch Motherfuckern erlaube, mir zu sagen, was ich zu tun habe, sterbe ich.“ Anschließend erklärte er, er würde eher für Dschingis Khan, Hitler und „den gottverdammten Iwan den Schrecklichen stimmen, bevor ich euch N—as sagen lasse, was ich zu tun habe.“

Robert Clivillés, eines der namensgebenden Cs der Music Factory, stellte jedoch in einem Instagram-Post klar, dass er Williams‘ Tirade nicht unterstützen könne. In einem weiteren Post schrieb Clivillés, es handle sich um „Freedom Williams, der C&C Music Factory allein falsch darstellt“ – ein Hinweis darauf, dass Williams den Gruppennamen ohne Erlaubnis verwendet. „Bitte äußert euch auf seiner persönlichen Seite und wisst, dass dies keine Teilnahme von C&C Music Factory ist.“ Darüber hinaus betonte er, die Music Factory „beteilige sich nicht an einer bestimmten politischen Partei und ergreife auch keine Partei für sie.“

Vanilla Ice ist dabei

Vanilla Ices Manager TQ Management teilte ROLLING STONE mit, dass der Rapper sich auf das Konzert freue. „Vanilla Ice hat einen Vertrag und wird am Freitag, dem 26. Juni, auf der Great American Fair auf der National Mall auftreten“, so der Sprecher. „Er ist stolz darauf, Amerikas 250. Jahrestag mitfeiern zu dürfen! Alle sind willkommen zu kommen und den Geburtstag der USA sowie unsere Freiheit zu feiern!“

Die Pressevertreter von Bret Michaels, Flo Rida, Martina McBride, Milli Vanilli und the Commodores reagierten auf Anfragen von ROLLING STONE zunächst nicht.

Trumps Beauftragter Krach umriss seine Ziele für Freedom 250 in einer Erklärung auf seiner Website. „Ich bin Präsident Trump dankbar für die Gelegenheit, seine Vision für Freedom 250 umzusetzen“, schrieb er. „Im Kern ist Freedom 250 eine nationale Bewegung – sie bringt Bundesstaaten, Unternehmen, Organisationen und Bürger zusammen, um unsere Geschichte zu ehren, unsere gottgegebenen Freiheiten zu hüten und dabei zu helfen, ein goldenes Zeitalter der Möglichkeiten für die nächsten 250 Jahre aufzubauen.“