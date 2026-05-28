Trump im freien Fall – aber schaffen es die Demokraten, Wähler wirklich zurückzugewinnen?

Obduktionen sind von Natur aus unordentlich – aber jeder Gerichtsmediziner würde seine Zulassung verlieren, wenn er so viel Blut an den Wänden hinterließe wie der Wahlbericht des DNC zur Wahl 2024.

Der Prozess war von Anfang an chaotisch: ein Bericht, der in Auftrag gegeben, unfertig liegengelassen und von der Parteiführung unter Verschluss gehalten wurde – bis CNN-Reporter Edward-Isaac Dovere ihn publik machte und er plötzlich, übersät mit roten Anmerkungen, in die Welt entlassen wurde. Diese Anmerkungen distanzierten sich mal vom schludrigen Produkt, mal entschuldigten sie sich dafür. Diese Mischung aus Abwehrhaltung und reflexartigem Kleinbeigeben ist eine perfekte Zusammenfassung der Probleme, mit denen die Demokratische Partei kämpft.

Das ist eine beschämende Schlamperei, denn es gibt einen echten Bedarf an einer datengestützten Analyse dessen, was 2024 schiefgelaufen ist. Die Demokraten müssen sich der unbequemen Tatsache stellen, dass die Partei eine Wahl gegen einen enthemmten Straftäter verloren hat – und zwei Jahre später ist ihre Zustimmungsrate immer noch niedriger als die von Donald Trump. Das, obwohl der Präsident selbst im freien Fall ist: steigende Lebenshaltungskosten, beispiellose Korruption, ein chaotischer Regierungsapparat, ein unbeliebter Krieg im Ausland und tägliche Angriffe auf die Verfassung.

Der Schaden sitzt tief

Der Imageschaden der Demokraten ist gravierend und muss angegangen werden. Doch der Impuls zur Verleugnung ist stark – zum Teil, weil eine ehrliche Bestandsaufnahme irgendwo irgendjemanden verletzen könnte, und zum Teil, weil die Demokraten bei den Midterms vom Pendelschwung der Politik zu profitieren scheinen.

Diese erwarteten Gewinne werden der Republik die nötigen Checks and Balances verschaffen, um Trumps Deformation der amerikanischen Demokratie zu überstehen. Aber sie werden nicht ausreichen, um das Fieber in unserer polarisierten Politik zu brechen.

Besonders angesichts der Aushöhlung des Voting Rights Act im Süden und demografischer Verschiebungen von blauen in rote Bundesstaaten müssen die Demokraten ihr großes Zelt neu aufbauen und Wechselwähler in Swing States zurückgewinnen, die sie über Jahrzehnte verloren haben. Und das ist noch nicht alles: Sie brauchen auch eine neue Generation von Demokraten aus ländlichen Regionen und roten Bundesstaaten. Dafür müssen sie die selbstgerechten ideologischen Reinheitstests ablegen, die Online-Debatten dominieren, und sich wieder dem Geschäft der Überzeugungsarbeit jenseits der eigenen Basis widmen.

Josh Steins Lektion

In einem der wenigen brauchbaren Abschnitte des halbgaren Wahlberichts analysiert der anonyme Autor das Ticket-Splitting im entscheidenden Swing State North Carolina, wo der heutige Gouverneur Josh Stein Kamala Harris‘ Ergebnis um solide 8,5 Prozentpunkte übertraf.

Natürlich half dabei, dass der republikanische Gegenkandidat Mark Robinson sich selbst als „Black Nazi“ mit einer Vorliebe für Online-Pornografie bezeichnet hatte, die seiner Zuneigung zu Trump in nichts nachstand. Doch der Bericht argumentiert, Steins Stärke habe darin gelegen, sich „weniger auf abstrakte Themen und Identitätspolitik zu konzentrieren und stattdessen bei den Themen mit den Wählern in Kontakt zu treten, die ihnen nach eigener Aussage am wichtigsten sind: die Wirtschaft, Katastrophenhilfe und die Frage der Wohnbezahlbarkeit“.

Dieser Satz verdient eine genauere Betrachtung – es ist die einzige Stelle im Bericht, an der der Begriff „Identitätspolitik“ fällt. Das ist einmal mehr, als der Bericht Gaza oder Joe Bidens Alter erwähnt.

Die harten Zahlen

Blue Rose Research hat bislang einige der ehrlichsten und unbequemsten Analysen der demokratischen Probleme veröffentlicht (und sollte den Auftrag bekommen, diesen Bericht neu zu schreiben). Eine ihrer vernichtendsten statistischen Erkenntnisse – erläutert in einem lesenswerten Gespräch zwischen Blue-Rose-Analyst David Shorr und „New York Times“-Kolumnist Ezra Klein – ist die Tatsache, dass die Demokraten bei jungen Wählern und in Communitys of Color an Boden verloren haben. Hispanische Moderate schwenkten zwischen 2016 und 2024 um 23 Punkte von den Demokraten weg. Moderate asiatisch-amerikanische Wähler wandten sich im selben Zeitraum zu elf Prozent ab. Obwohl Trump Massenabschiebungen ankündigte, gewann er tatsächlich die Stimmen eingebürgerter Einwanderer. Eine Fixierung auf Identitätspolitik verfehlt ihr erklärtes Ziel. Wie mir ein führender Demokrat aus dem Obama-Weißen Haus einmal sagte: „Wir sprechen Wähler als Mitglieder von Gruppen an – aber Menschen wählen nicht als Gruppe, sie wählen als Individuen.“

Wie der Bericht erklärt, „leiden Millionen Amerikaner unter mangelndem Zugang zu Gesundheitsversorgung, dem Verlust von Industriearbeitsplätzen und einer maroden Infrastruktur – und lassen sich trotzdem immer wieder dazu überreden, gegen ihre eigenen Interessen zu stimmen, weil sie sich im Amerika der Demokratischen Partei nicht wiedererkennen“.

Solange die Demokraten nicht die harten Wahrheiten angehen, warum sich so viele Menschen in ihrem Amerikabild nicht wiederfinden, werden sie weiter scheitern.

Falsche Prioritäten

Diese Entfremdung wird durch ein grundlegendes Problem verschärft: Die Demokraten punkten am stärksten bei Themen, die den Wählern nach eigener Aussage am wenigsten wichtig sind – LGBTQ-Politik, Klimawandel, Abtreibung, Kinderbetreuung und Studienschulden. Die Republikaner hingegen gelten als stark bei Lebenshaltungskosten, Inflation, Kriminalität, Steuern, nationaler Sicherheit und Grenzschutz.

All diese Themen sind wichtig – aber im Leben der Menschen gibt es eine Bedürfnishierarchie. Und die Republikaner haben das bessere Image, wenn es darum geht, die Grundlagen zu regeln, die den Alltag der meisten Amerikaner bestimmen – mit Ausnahme der Gesundheitsversorgung. Die Lehre für die Demokraten lautet: Wer die großen Dinge nicht hinbekommt, dem nützen die kleinen nichts.

Der nächste demokratische Kongress und der nächste demokratische Präsident werden einen gnadenlosen Fokus darauf brauchen, Dinge tatsächlich durchzusetzen – zu beweisen, dass der Staat wieder für arbeitende Menschen funktionieren kann und Ergebnisse liefert, die sie in ihrem eigenen Leben spüren.

Das Berater-Kartell aufbrechen

Dafür zu sorgen, dass Menschen Ergebnisse wahrnehmen, ist nicht nur ein Kommunikationsproblem – aber es erfordert, das industrielle Berater-Kartell zu zerschlagen. Auf Seite 40 verweist der Bericht auf die Absurdität des Fundraising-Hamsterrads, das Spendengelder in Werbekäufe bei Rundfunk und Kabelfernsehen pumpt: „Im heutigen Medienökosystem besitzen die Republikaner, während die Demokraten mieten“, heißt es dort. „Demokraten zahlen für saisonalen Zugang zu Netzwerken, Sendern, Plattformen und Zeitungen, die Republikanern oder rechten Akteuren gehören, um dort Werbung zu schalten und mit Wählern zu kommunizieren. … Im Grunde finanzieren die Demokraten rechte Medien dabei, mehr Immobilien zu erwerben und ihre Fähigkeit auszubauen, parteiische Perspektiven zu verbreiten.“

Das stimmt. Die Demokraten müssen eine eigene, langfristige Infrastruktur für Einfluss aufbauen, statt reflexartig auf breit gestreute Kabelfernsehspots und Postwurfsendungen zu setzen. Weit effektiver wäre es, überzeugende Wähler dort zu identifizieren und gezielt anzusprechen, wo sie leben – auf ihren Smartphones, auf YouTube und in sozialen Netzwerken –, um die richtigen Menschen mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit zu erreichen. Stattdessen herrscht bis heute das analoge Prinzip „sprühen und beten“, weil Berater zehn Prozent des Einkaufsvolumens kassieren. Das ist ein Bereich, der reif für eine Disruption ist.

Um die Mitte Amerikas zurückzugewinnen, müssen die Demokraten den Wiederaufbau der Mittelschicht und der politischen Mitte in den Mittelpunkt stellen. Sie müssen Stärke ausstrahlen, Patriotismus für sich reklamieren und Identitätspolitik zugunsten von Bezahlbarkeit und Wirtschaft hinter sich lassen. Anstatt einen kaputten Status quo zu verteidigen, müssen die Demokraten die Partei des Wandels und der Reform werden – den Staat modernisieren, damit hart arbeitende Amerikaner vorankommen, und das Versprechen einlösen, das Nationalinteresse über alle Sonderinteressen zu stellen.