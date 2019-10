Foto: AFP/Getty Images, JOEL SAGET. All rights reserved.

Wer hat TikTok gegründet?

TikTok gehörte im Jahr 2018 zu den sich am schnellsten verbreitenden mobilen Apps der Welt: Die Kurzvideo-Plattform verzeichnete im Februar 2019 insgesamt über eine Milliarde User. Der Musical.ly-Nachfolger ist vom Studio ByteDance entwickelt worden und ermöglicht seinen Nutzern eine spielerische Auseinandersetzung mit Musikvideos per Lippensynchronisation – in Deutschland bekannte Gesichter sind Lena und Lisa.

Wie funktioniert T ikTok ?

Bei TikTok handelt es sich um ein soziales Netzwerk, ähnlich wie Instagram, doch anstatt von Bildern werden kurze, selbstgedrehte Videos mit Musik untermalt und hochgeladen. Um deinen eigenen Clip zu produzieren, wählst du zunächst eine Audiodatei aus, das kann entweder ein Ausschnitt aus einem Song oder einer bekannten Filmszene sein. Die eigenen Körperbewegungen synchronisieren sich dann mit dem jeweiligen Lied – immer auf zehn Sekunden limitiert.

Wie profitieren MusikerInnen von T ikTok ?

Die App ist kostenlos, doch wie bei allen anderen sozialen Netzwerken können User durch Sponsoring Geld verdienen. Außerdem gibt es eine Live-Funktion, bei der Fans ihren Tiktok-Stars Geld spenden können – ein Prinzip, das auch der Streaming-Plattform Twitch zum Durchbruch verhalf.