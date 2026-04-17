G. Love verlor 440.000 Dollar in Bitcoin an Betrüger

Was das Live-Nation-Urteil für Fans bedeutet und wie es weitergeht

Garrett Dutton, besser bekannt als G. Love, hat nach eigenen Angaben seine Bitcoin-Ersparnisse an einen Betrüger verloren. „Ich hatte heute einen wirklich harten Tag – ich habe meinen Rentenfonds durch einen Hack/Betrug verloren, als ich mein Ledger auf meinen neuen Computer umgestellt habe und dabei versehentlich eine schädliche Ledger-App aus dem Apple Store heruntergeladen habe“, schrieb er am Wochenende in sozialen Medien. „All meine BTC weg in einem Augenblick.“ Den Post ließ er mit einer deutlichen Botschaft an alle Zweifler folgen: „Fuck all yall haters that called me a liar“, schrieb er.

Der Betrag, den Dutton verloren hat, ist erschreckend: 5,9 Bitcoin – „alles, was ich hatte“, wie er schrieb. Er habe fast ein Jahrzehnt lang gespart. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung entsprach das einem Gegenwert von rund 443.000 Dollar. „Ausgeraubt zu werden ist kein Spaß“, schrieb er.

„Ich bin seit 2017 im Krypto-Zirkus dabei“, schrieb er. „Heute haben sie mich kalt erwischt. Es war meine eigene verdammte Schuld, nicht sorgfältiger gewesen zu sein. Aber lasst es eine Warnung sein. Es gibt so viele Betrügereien.“

Behörden eingeschaltet

In Nachrichten, die am Dienstag ausgetauscht wurden, teilte Dutton KuCoin – einer Krypto-Plattform, über die die Diebe das Geld angeblich gewaschen haben – mit, dass er die Behörden über den Diebstahl informiert habe. KuCoin antwortete Dutton in den sozialen Medien: „Wir haben vorübergehende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und das verdächtige Konto für 7 Tage eingefroren.“ „Billboard“ berichtet, dass Apple die betrügerische Ledger-App aus seinem Dienst entfernt hat.

Ein Sprecher Duttons reagierte auf die Anfrage von ROLLING STONE zunächst nicht.

„Jeder arbeitet hart, um über die Runden zu kommen und das Beste für seine Familie zu tun“, schrieb er in einer weiteren Nachricht, „und ich glaube, es kann alles in einem einzigen Moment weg sein, sobald man nur eine Sekunde die Deckung fallen lässt. Das ist ein hartes Stück Weg.“

Hits der Neunziger

G. Love and Special Sauce, die Band, die er seit 1992 anführt, feierte in den Neunzigern und frühen 2000ern mit Songs wie „Stepping Stones“, „Rodeo Clowns“ und „Astronaut“ eine Reihe von Hits. Das bislang letzte Album der Gruppe, „Ode to L.R.“, erschien im vergangenen Jahr.