Sänger D4vd wegen Mordes an Celeste Rivas verhaftet

D4vd wurde wegen Mordverdachts festgenommen, nachdem die Polizei in Los Angeles am 8. September 2025 die stark verweste Leiche der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez im Kofferraum seines beschlagnahmten Teslas gefunden hatte.

„Ermittler der Abteilung für Raub und Mord des Los Angeles Police Department haben David Burke, einen 21-jährigen Einwohner von Los Angeles, wegen des Mordes an Celeste Rivas festgenommen. Burke sitzt ohne Kaution in Haft“, teilte die Polizei am Donnerstag, dem 16. April, in einem Beitrag in den sozialen Medien mit. „Der Fall wird dem Büro des Staatsanwalts am Montag zur Prüfung einer Anklageerhebung vorgelegt.“

Diese Entwicklung folgt auf monatelange strikte Informationssperre der Behörden, die sogar eine gerichtliche Verfügung erwirkten, die das Leichenschauhaus des Los Angeles County daran hinderte, die Ergebnisse der Autopsie von Rivas zu veröffentlichen. Das Büro des Leichenbeschauers widersprach der Sicherheitssperre öffentlich und erklärte, sie verhindere, dass die Behörde „unserer Gemeinschaft mit vollständiger Transparenz dienen“ könne.

Leiche im Kofferraum

Der damals 20-jährige Musiker, bürgerlicher Name David Anthony Burke, befand sich auf einer Tournee quer durch die USA, als sein verbeulter Tesla Model Y von 2023 am 5. September 2025 aus dem noblen Bird-Streets-Viertel in den Hollywood Hills abgeschleppt wurde. Der Abschleppbetrieb rief die Polizei, weil das beschlagnahmte Fahrzeug laut einem von ROLLING STONE eingesehenen Durchsuchungsbefehl „einen üblen Geruch verströmte und Fliegen anzog“.

Als die Ermittler den Kofferraum öffneten, fanden sie die sterblichen Überreste von Celeste Rivas in einem schwarzen Müllsack. Die 15-Jährige wurde später von Freunden und Familie als vermisstes Mädchen aus Lake Elsinore identifiziert, einer Stadt rund 120 Kilometer südöstlich von Los Angeles. Online-Flyer zeigen, dass ihre Familie sie im Februar 2024 und erneut zwei Monate später, im April 2024, als vermisst gemeldet hatte.

Der Leichnam war so „stark verwest“, dass das Büro des Leichenbeschauers des Los Angeles County keine Augenfarbe feststellen konnte und das Gewicht des Opfers mit 32 Kilogramm angab. „Sie scheint vor ihrer Auffindung über einen längeren Zeitraum verstorben im Fahrzeug gelegen zu haben“, hieß es in einem Online-Bericht des Leichenbeschauers. Die Todesursache wurde zum damaligen Zeitpunkt als „ausstehend“ eingestuft.

Tattoo als Verbindung

Celestas Mutter soll gegenüber TMZ erklärt haben, ihre Tochter habe vor ihrem Tod jemanden namens „David“ gedatet. Fotos, die von Personen online geteilt wurden, die Burkes Karriere verfolgt haben, zeigen ihn offenbar mit einem Mädchen, das Celeste auffallend ähnelt. Burkes Anwalt reagierte trotz mehrfacher Anfragen nicht auf eine Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE. Eine weitere merkwürdige Einzelheit: Celeste trug laut Leichenbeschauer ein Tattoo auf dem rechten Zeigefinger mit der Aufschrift „Shhh…“. Ein Getty-Images-Foto zeigte Burke mit einem ähnlichen Tattoo.

Die Familie Rivas lehnte es ab, mit Reportern zu sprechen, die sich am 17. September vor ihrem Haus versammelt hatten. Eine Freundin, die das Haus besuchte, beschrieb Celeste als liebenswürdig und „fleißig“ und erzählte, das Mädchen habe früher die Lakeland Village School zusammen mit ihrem eigenen Kind besucht. „Es ist so traurig“, sagt die Freundin, Rubi Alonso, gegenüber ROLLING STONE. „Sie war sehr schön.“

Quellen aus dem Viertel, in dem der Tesla zuletzt geparkt war, berichteten ROLLING STONE, das Fahrzeug sei in den vergangenen Monaten an verschiedenen Stellen gesichtet worden. Die Limousine stand mindestens drei Wochen lang an ihrem letzten Standort auf der Bluebird Avenue, davor sei sie ein paar Blocks weiter südlich geparkt gewesen – und das bereits seit Ende Mai, so die Quellen. „Es wechselte den Standort“, sagte eine Quelle. „Das ist erschreckend.“

Tour lief weiter

Als die Leiche erstmals entdeckt wurde, bestätigte eine Quelle aus Strafverfolgungskreisen, dass der Tesla auf Burke an einer Adresse in Hempstead, Texas, zugelassen war. Burke wurde über die Ermittlungen in Kenntnis gesetzt, und ein Sprecher erklärte damals, er „kooperiere“ mit den Behörden. Er setzte seine Tourneeauftritte unterbrechungslos fort – bis seine Show am 17. September in Seattle abgesagt wurde, nachdem das vermisste Mädchen zweifelsfrei identifiziert worden war. Bei einem Konzert in Minneapolis am 9. September warf Burke Labubu-Figuren ins Publikum.

Obwohl Burke bis zur Identifizierung des Opfers scheinbar unbeeindruckt wirkte, zogen sich die Modemarken Crocs und Hollister von einer Kampagne zurück, in der der Musiker eine Kollaboration der beiden Unternehmen beworben hatte. „Wir sind uns dieser sich entwickelnden Geschichte bewusst. Angesichts der aktuellen Situation haben wir Kampagneninhalte mit D4vd entfernt, während die Ermittlungen andauern“, erklärten die Marken in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber „Footwear News“.

Burke wurde in New York geboren, wuchs aber in Texas auf und erlebte in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Aufstieg. 2022 gelang ihm der Durchbruch mit den Hits „Romantic Homicide“ und „Here With Me“, die auf TikTok viral gingen und auf Spotify mittlerweile über eine Milliarde Streams verzeichnen. Im Mai 2023 veröffentlichte er seine Debüt-EP „Petals to Thorns“.

Kali Uchis distanziert sich

Burkes erstes Studioalbum „Withered“ erschien im April 2025 bei Interscope. Es stieg auf Platz 13 der Billboard 200 ein und enthält die Single „Crashing“ mit Kali Uchis. Nachdem Rivas als das im Kofferraum des Teslas gefundene Mädchen identifiziert worden war, stellte Uchis auf Instagram klar, sie sei nicht mit Burke „befreundet“ gewesen, und bemühte sich darum, ihren gemeinsamen Song während der laufenden Ermittlungen von den Streaming-Plattformen zu entfernen.