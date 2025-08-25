Gamescom 2025: Die Highlights der Messe

Für passionierte Gamer ist sie das gelobte Land: die Gamescom in Köln. Alljährlich verwandelt sich die Stadt in einen pulsierenden Schmelztiegel der Spielkultur und gewährt teils Monate oder Jahre vor Veröffentlichung Einblicke in kommende Titel. Vom 20. bis zum 24. August strömen insgesamt 357.000 Besucher auf das Messegelände. Ein Überblick über die vorgestellten Highlights von 2025.

Ein Blick über die weitläufigen Hallen genügt, um zu erkennen: Gaming ist längst kein Randphänomen mehr, sondern Herzstück der Unterhaltungsindustrie. Die Zahlen sprechen für sich: Rund 200 Mrd. US-Dollar Umsatz erwirtschaften Videospiele allein im vergangenen Jahr – fast doppelt so viel wie der Filmsektor. Entsprechend groß ist das Aufgebot an Entwicklern, die ihre vielversprechendsten Projekte in Szene setzen.

Genreübergreifend gibt es viel zu entdecken – von etablierten Blockbustern bis hin zu mutigen Neuentwicklungen, die Spieler in unbekannte Welten entführen. Mit „Call Of Duty: Black Ops 7“ geht der traditionsreiche First-Person-Shooter in eine neue, actiongeladene Runde. Ein Trailer präsentiert den neuen PvE-Modus „Endgame“ sowie die Möglichkeit, die Kampagne gemeinsam mit bis zu vier Spielern zu erleben.

Horror-Klassiker und düstere Welten

Zu „Resident Evil Requiem“ offenbart Capcom Gameplay-Material, das bereits erahnen lässt, welche Albträume die Spieler erwarten. „Silent Hill F“ kehrt unterdessen zu den Wurzeln des psychologischen Horrors zurück: ein von Japan geprägtes Setting, klassische Erkundungs- und Rätsel-Elemente sowie gezielt eingesetzte Soundeffekte erzeugen eine beklemmende Atmosphäre, die nostalgische Gänsehaut garantiert.

Die Indie-Szene zeigt auf der Gamescom 2025 einmal mehr ihre kreative Bandbreite und Innovationskraft. Besucher können unter anderem „Hollow Knight: Silksong“ antesten – eines der am meisten erwarteten Indie-Spiele der letzten Jahre, das eine spektakuläre Reise voller gefährlicher Gegner, versteckter Geheimnisse und akrobatischer Herausforderungen verspricht.

Ebenso faszinierend: „Call Of The Elder Gods“ entführt in eine düstere Lovecraft-Welt voller mysteriöser Mächte, während „Kiyo – Bunny Tyranny“ als Jump’n’Run-Abenteuer mit charmantem Humor punktet und die Spieler in die Rolle einer rebellischen Katze versetzt, die sich einer kapitalistischen Hasenbande entgegenstellt.

Indie-Power und deutsche Klassiker

Weitere Titel wie „Grind Survivors“, „DarkSwitch“ oder „Arcane Eats“ überraschen mit kreativen Spielmechaniken und originellen Konzepten und zeigen, dass Innovation oft abseits der Blockbuster stattfindet.

Besonders auf dem deutschen Markt erfolgreiche Titel erhalten eine auffällige Präsentation. „Gothic Remake“ – die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers, bereits im Vorjahr vorgestellt – zeigt in einer Kampf-Demo eindrucksvoll, wie die betagte Vorlage an moderne Spielgewohnheiten angepasst wird, ohne ihre raue, mittelalterliche Seele zu verlieren. Ubisoft versetzt die Aufbaustrategiereihe „Anno“ mit „Anno Pax Romana“ ins Römische Reich und wagt damit den Sprung in eine bislang noch nicht vom Franchise beleuchtete historische Epoche.

Serienfans tauchen direkt im Anschluss in bekannte und neue Welten ein: Requisiten aus Streaming-Hits wie „Stranger Things“, „Wednesday“ und „One Piece“ – vom dämonischen Demogorgon bis zum legendären Piratenschiff Flying Lamb – ziehen die Blicke auf sich und lassen die Hallen wie eine Bühne der Popkultur erscheinen. Schon in den Startlöchern steht die nächste Serienproduktion: „Fallout“ erhält am 17. Dezember eine zweite Staffel und verspricht postapokalyptische Abenteuer in bekannter Tiefe.

Auch die musikalische Unterhaltung prägt das Messeerlebnis. Neben einer orchestralen Darbietung von Musik aus dem Rollenspiel-Hit „The Witcher 3: Wild Hunt“ bringen die schwedischen Power-Metal-Veteranen Sabaton die Hallen mit ihren Kriegshymnen zum Beben. Passend dazu wird mit dem Update 2.0 der bisher größte Inhaltsnachschub für den Taktik-Shooter „World Of Tanks“ verkündet, der unter anderem neue Fahrzeuge und Karten ins Spiel bringt.

Popkultur und musikalische Highlights

Ob Blockbuster oder Indie-Perle – die Gamescom 2025 beweist einmal mehr, dass die Vielfalt und Kreativität der Gaming-Welt keine Grenzen kennt und für jeden Besucher neue Abenteuer bereithält.