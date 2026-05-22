Die Ebola-Krise wird schlimmer. Sind Trumps Kürzungen schuld?

Der Ausbruch begann in einem kleinen Dorf nahe der Grenze zum Südsudan. Das Dorf war, wie viele in der Demokratischen Republik Kongo, ein Bergbauort – Wanderarbeiter kamen und gingen, zogen durch die Provinz Ituri auf der Suche nach Arbeit, während andere vor den Kämpfen zwischen der kongolesischen Armee und Rebellengruppen aus dem benachbarten Ruanda flohen. Einige der erkrankten Bergleute reisten in andere Dörfer weiter, während das Ebolavirus langsam in ihren Körpern heranreifte. Die östlichen Provinzen des Kongo grenzen an vier Länder – Südsudan, Ruanda, Uganda und Burundi –, und die Grenzen zwischen ihnen sind durchlässig: Menschen bewegen sich weitgehend unkontrolliert hin und her. Als das Virus – eine Ebola-Variante, gegen die es weder Heilmittel noch Impfstoff gibt – schließlich entdeckt wurde, war es zu spät.

Bislang wurden über 600 Fälle und mindestens 139 Todesfälle gemeldet. Experten vor Ort in der DRC berichten ROLLING STONE, dass sich die Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit weit über die gemeldeten Zahlen hinaus verbreitet hat – und dass dieser Ausbruch zu einem der größten der jüngeren Geschichte werden könnte, möglicherweise vergleichbar mit der verheerenden westafrikanischen Epidemie, die 2014 über 11.000 Menschen das Leben kostete. Auch wenn eine Ausbreitung in die USA unwahrscheinlich ist: Die Politik unserer Regierung ist unmittelbar mit dem Schicksal von Tausenden Menschen in der Region verknüpft.

Hilfsorganisationen nennen einen einfachen, vernichtenden Grund dafür, warum die Lage so eskalieren konnte: Donald Trumps Zerschlagung der U.S. Agency for International Development (USAID) – dem Dreh- und Angelpunkt des internationalen humanitären Systems – hat dafür gesorgt, dass niemand auf den Ausbruch vorbereitet war, als das Virus zuschlug.

Gesundheitssystem am Boden

„Die Gesundheitszentren im östlichen Kongo sind am Ende“, sagt Heather Reoch Kerr, Landesdirektorin des International Rescue Committee für die DRC, in einem WhatsApp-Gespräch aus Kinshasa. „Es fehlt schlicht an der nötigen Ausrüstung.“

Das Gesundheitssystem der DRC wird maßgeblich von Organisationen wie dem IRC, Ärzte ohne Grenzen, der Weltgesundheitsorganisation und Dutzenden weiterer NGOs getragen. Viele dieser Gruppen sind stark auf Mittel westlicher Länder angewiesen – allen voran der Vereinigten Staaten. Unter Trump ist diese Finanzierung nahezu vollständig versiegt. 2024, dem letzten Jahr der Präsidentschaft Joe Bidens, beliefen sich die US-amerikanischen Auslandshilfeverpflichtungen gegenüber dem Kongo auf rund 1,4 Milliarden Dollar. 2026, nach Trumps Demontage von USAID, war diese Zahl auf etwa 146 Millionen Dollar gesunken – ein Rückgang von fast 90 Prozent. (Der tatsächliche Betrag könnte noch niedriger liegen, je nachdem, wie man die Finanzierungsquellen berechnet. Die „Washington Post“ schätzt, dass dem Kongo womöglich nur 26 Millionen Dollar zugeteilt wurden.)

Diese Kürzungen auf Regierungstabellen aus Washingtons Konferenzräumen hatten unmittelbare, brutale Folgen für die Gemeinschaften, die von ihnen abhingen. Als der aktuelle Ausbruch begann, waren die Strukturen bereits geschwächt. Kerr erklärt, dass ein Teil des Problems darin bestand, dass die regionalen Gesundheitsnetzwerke erkrankte Patienten zunächst hauptsächlich auf Ebola Zaire testeten – die verbreitetste Virusvariante, die in der Vergangenheit für Ausbrüche im Kongo und für die Pandemie in Westafrika 2014 verantwortlich war. Diese Tests fielen negativ aus, und den lokalen Gesundheitskräften fehlten die Mittel für weitergehende Untersuchungen. Schließlich gelang es einem Mitarbeiter, eine Probe aus Goa – einer Stadt im östlichen Kongo unter der Kontrolle der ruandisch unterstützten Rebellengruppe M-23 – in die Hauptstadt Kinshasa zu bringen. Dort verfügten besser ausgestattete Labore über die Möglichkeit, umfangreichere Tests durchzuführen, und stellten fest: Es handelte sich nicht um Ebola Zaire, sondern um eine seltenere Variante namens Bundibugyo. Der Weg von Goa nach Kinshasa dauert allein mehr als eineinhalb Tage, da M-23 den dortigen Flughafen geschlossen hat. Bis die Krankheit korrekt identifiziert war, hatte sie sich laut Kerr möglicherweise bereits einen ganzen Monat lang durch die Region verbreitet.

Schutzausrüstung fehlte überall

Inzwischen erkrankten immer mehr Menschen ernsthaft. Wegen der USAID-Kürzungen fehlte vielen Gesundheitskräften in den abgelegenen Gemeinden der Region geeignete Schutzausrüstung. Da die Krankheit nicht rechtzeitig erkannt wurde, wurden verstorbene Patienten nach üblichen Praktiken beerdigt – nicht nach den streng geregelten Verfahren, die bei hochansteckenden Ebola-Fällen zwingend erforderlich sind. Das Virus verbreitete sich weiter und weiter. Fälle tauchten in Kampala auf. Dr. Mesfin Teklu Tessema, globaler Senior-Gesundheitsexperte beim IRC, zeigt sich sehr besorgt, dass das Virus tief in den Südsudan vorgedrungen ist – ein verarmtes, von Konflikten gezeichnetes Land, das an die Region grenzt, in der der Ausbruch begann. Doch er hat keine Möglichkeit, das zu überprüfen, da Überwachungs- und Meldenetzwerke dort noch schlechter funktionieren als im ländlichen Kongo.

Der Schlüssel zur Eindämmung von Ebola, erklärt Dr. Tessema, liegt darin, betroffene Gemeinschaften zu isolieren und konsequente Kontaktverfolgung infizierter Patienten zu betreiben. Die Inkubationszeit des Virus in einem äußerlich gesunden Menschen kann bis zu drei Wochen betragen – frühzeitige Erkennung ist daher entscheidend, um die Ausbreitung zu begrenzen. Nichts davon ist geschehen.

„Wir wissen schlicht nicht, wie viele Menschen exponiert wurden“, sagt Dr. Tessema. „Wir wissen nicht, wo sie sich befinden. Sie haben drei Wochen Zeit – sie könnten reisen, und wir wären nie in der Lage, sie zu finden.“

Keine Impfstoffe, keine Mittel

Anders als Ebola Zaire hat die Bundibugyo-Variante keinen wirksamen Impfstoff und kaum Behandlungsmöglichkeiten. Tessema berichtete, dass Tests mit Versionen bestehender Impfstoffe und dem antiviralen Medikament Remdesivir laufen – doch bis diese im Feld eingesetzt werden können, brauche es sowohl Zeit als auch Geld. Und währenddessen breitet sich das Virus weiter aus.

Inzwischen gibt es gemeldete Fälle in mehreren städtischen Gebieten, darunter die von Rebellen kontrollierte Stadt Goa und Ugandas Hauptstadt Kampala. Wenn Ebola Großstädte erreicht, kann es sich rasant unkontrolliert ausbreiten – wie beim westafrikanischen Ausbruch vor einem Jahrzehnt.

„Wir haben wirklich das Gefühl, dass das hier sehr groß werden wird“, sagt Kerr.

Die WHO erklärte den aktuellen Ausbruch sofort zum internationalen Gesundheitsnotfall – ein Schritt, der laut Tessema normalerweise mehrere Tage Beratung in einem Ausschuss erfordert. Stattdessen rief WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus den Notstand im Alleingang aus und berief einen Notfallausschuss ein – nicht zur Klassifizierung des Problems, sondern zur sofortigen Koordinierung einer Reaktion. Für Tessema unterstreicht das die Schwere der Lage.

Washingtons verspätete Reaktion

Die USA haben ihrerseits langsam eine Reaktion in Gang gesetzt. Das Außenministerium kündigte Anfang dieser Woche an, 23 Millionen Dollar Hilfe für die DRC bereitzustellen – über die Vereinten Nationen –, sowie bis zu 50 Kliniken zu finanzieren, wobei Letzteres Wochen in Anspruch nehmen dürfte.

Diese Hilfe ist willkommen, kommt aber mit ziemlicher Sicherheit zu wenig und zu spät. Die fragilen Gesundheitsnetzwerke, die den Großteil der abgelegenen ländlichen Gebiete des Kongo versorgen – wo Ebola-Ausbrüche oft ihren Ursprung nehmen –, brauchen kontinuierliche Finanzierung, um Personal zu halten und auszubilden, sagt Kerr. Standardmäßige Ebola-Eindämmungsmaßnahmen setzen eine hohe Beteiligung der Gemeinschaft voraus: Menschen, die sich gegenseitig zur Behandlung ermutigen, Protokolle einhalten und füreinander einspringen. Diese Strukturen brauchen ausgebildete und bezahlte Gesundheitskräfte – und als Trump seine Kürzungen vornahm, begannen sie zu erodieren. Bewaffnete Konflikte und Armut verstärkten diesen Zerfall noch, zwangen Gemeinschaften auseinander und machten es nahezu unmöglich, irgendeine institutionelle Struktur gegenüber sich schnell ausbreitenden Ausbrüchen aufrechtzuerhalten.

„All dieses Wissen scheint aus diesen Gemeinschaften verschwunden zu sein, was ich zutiefst deprimierend finde“, sagt Kerr. „Ohne Investitionen wird das schlicht nicht funktionieren.“

Was Musks Häcksler anrichtete

Jahrzehntelang war die US-amerikanische Finanzierung das, was diese Strukturen am Leben hielt. Sie war das, was den Menschen in den verletzlichsten Teilen der Welt überhaupt eine Chance auf Überleben gab, wenn Epidemien wie Ebola ausbrachen. „Wir haben das Wochenende damit verbracht, USAID durch einen Holzhäcksler zu jagen“, twitterte Elon Musk, der damals dem sogenannten Department of Government Efficiency vorstand, im Februar letzten Jahres – und klang dabei ausgesprochen vergnügt.

„Wir alle haben so viele Mitarbeiter und so viel Geld verloren“, sagt Kerr und meint damit ihre Organisation und die Dutzenden internationaler und lokaler Gruppen, die in der Region tätig sind. Diese Gruppen waren es, die letztlich in Elon Musks Häcksler gelandet sind – einem Gerät, das auf Befehl des Mannes in Gang gesetzt wurde, den wir gewählt haben, um dieses Land zu führen.