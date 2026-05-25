Wenn MAGA eine Sekte ist – was passiert, wenn sie zerbricht?

Trumps Anhänger zeigten ihrem Anführer gegenüber stets bedingungslose Loyalität. Seit einem Jahrzehnt hält MAGA zu seinem Mann – durch 34 Schuldsprüche in Strafverfahren, endlose hasserfüllte Rhetorik, den Tod unschuldiger Amerikaner und mögliche Kriegsverbrechen, während er die Verfassung offen mit Füßen tritt und unablässig lügt.

MAGAs fanatische Ergebenheit gegenüber dem Präsidenten hat einige Experten dazu veranlasst, die Bewegung als Sekte einzustufen. Daniella Mestyanek Young, Autorin von „The Culting of America“, ist eine von ihnen. „Es ist keine Übertreibung, wenn wir MAGA eine Sekte nennen“, sagt sie.

Genauer gesagt handelt es sich bei MAGA um einen Personenkult, erklärt Steven Hassan, PhD, Autor von „The Cult of Trump“ und Gründer des Freedom of Mind Resource Center – einer Beratungs- und Bildungsorganisation, die Menschen dabei hilft, destruktive Sekten und autoritäre Gruppen zu verlassen und sich davon zu erholen.

Was ist ein Personenkult?

Ein Personenkult ist die „gottgleiche Verherrlichung“ einer charismatischen Führungspersönlichkeit, die von ihren Anhängern als übermenschlich und unfehlbar wahrgenommen wird – wie etwa der von Jim Jones angeführte Peoples Temple, der 1978 im Massaker von Jonestown mit mehr als 900 Toten endete, oder die Children of God, eine christlich-apokalyptische Sekte, die David Berg 1968 gründete.

Auch politische Parteien können als Personenkulte funktionieren, sagt Mestyanek Young gegenüber ROLLING STONE. „Neben Adolf Hitler und den Nationalsozialisten gibt es klare Beispiele für politische Bewegungen: Josef Stalin in der Sowjetunion, Mao Zedong in China und das dynastische Herrschaftssystem in Nordkorea“, erklärt sie. Im vorliegenden Fall ist es die Hingabe des MAGA-Flügels der Republikanischen Partei an Trump – vor allem jener, die der QAnon-Verschwörungstheorie anhängen.

Neben der unverzichtbaren charismatischen Führungsfigur weist MAGA weitere typische Sektenmerkmale auf: Schwarz-Weiß-Denken und die Wahrnehmung von Politik als Kampf zwischen Gut und Böse. Wie andere Sekten hat MAGA eine eigene Version der Realität und Geschichte entwickelt – am deutlichsten in der Behauptung, die Wahl 2020 sei gestohlen worden. In diesem Sinne hat Trump seine Anhänger dazu gebracht, rationale Analyse und kritisches Denken abzulehnen und seine Interessen und Positionen bedingungslos zu unterstützen.

Die Wurzeln des Ressentiments

Trump sprach jene an, die den Glauben an die Regierung verloren hatten und nach etwas – oder jemandem – suchten, dem sie vertrauen konnten. Seine Kampagnenrhetorik, den „Sumpf trockenzulegen“ – also Amerika von korrupten Politikern, Lobbyisten und überflüssiger staatlicher Bürokratie zu befreien –, traf einen Nerv bei denen, die sich von den etablierten Parteien abgehängt und vergessen fühlten.

Doch es gibt Anzeichen dafür, dass Trumps Griff auf seine Anhänger zu bröckeln beginnt. Vor einigen Wochen, nachdem er damit gedroht hatte, eine Zivilisation auszulöschen, den Papst verbal attackierte und ein KI-generiertes Bild von sich als Jesus Christus postete – das er später als Darstellung seiner Person als Arzt bezeichnete –, wandten sich mehrere prominente MAGA-Unterstützer von ihm ab: darunter Marjorie Taylor Greene, Alex Jones, Tucker Carlson, Candace Owens und Megyn Kelly. Seitdem hat sich die Lage weiter zugespitzt.

Sinkende Zustimmungswerte deuten darauf hin, dass auch gewöhnliche MAGA-Mitglieder das sinkende Schiff verlassen – darunter einige von Trumps glühendsten konservativ-christlichen Unterstützern. Läutet das den Anfang vom Ende des MAGA-Kults ein? Was passiert als Nächstes? Und ist jetzt der richtige Moment, um Familienmitglieder und Freunde anzusprechen, die ihre Position möglicherweise überdenken?

Die Geburt von MAGA

Als die Tea Party im Jahr 2009, einen Monat nach der Amtseinführung von Präsident Barack Obama, gegründet wurde, war sie ein merkwürdiges Gemisch aus rechtspopulistischen und Freimarkt-Extremisten, sagt Lawrence Rosenthal, PhD, Leiter und leitender Forscher des Berkeley Center for Right-Wing Studies und Autor von „Empire of Resentment: Populism’s Toxic Embrace of Nationalism“. „Der ideologische Kernpunkt der Tea Party war auf Freimarkt-Fundamentalisten ausgerichtet, weshalb es eine erbitterte Organisation gegen die Ausweitung der Krankenversicherung gab, die als Obamacare bekannt wurde“, erklärt er gegenüber ROLLING STONE.

2015 verlagerte sich der Fokus der Tea Party auf die Einwanderungsfrage und die Angst, dass weiße Amerikaner durch Einwanderer systematisch verdrängt würden – bekannt als Replacement Theory. „In der Replacement Theory gibt es zwei Figuren“, sagt Rosenthal. „Zum einen die Einwanderer, die Trump oft als ‚Invasionstruppe‘ bezeichnet, und zum anderen die Elite, die verschwört, diese Einwandererbevölkerung nach Amerika zu bringen.“

Trump, der damals für das Präsidentenamt kandidierte, nutzte das Ressentiment der Republikaner gegenüber Einwanderern und all jenen, die nicht weiß waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits vier Jahre damit verbracht, fälschlicherweise zu behaupten, Obama sei nicht in den USA geboren – eine Verschwörungstheorie, die als Birtherism bekannt wurde.

MAGA als Sekte: Trumps wachsender Personenkult

„Es ist fast so, als würde man bei der Markteinführung eines neuen Produkts erst einen Testmarkt suchen – genau das hat Trump mit dem Birtherism gemacht“, sagt Rosenthal. „Er wurde zum prominentesten Sprachrohr des Birtherism, und das war sein erster Schritt in die nationale Politik.“

Trump nutzte auch den Umstand, dass viele weiße Amerikaner ihre Stellung in einem Land nicht mehr verstanden, das zweimal einen schwarzen Präsidenten gewählt hatte. Das Verdrängungsdenken mobilisierte rechte Populisten in einem beispiellosen Ausmaß und bediente dabei tief verwurzelte rassistische Traditionen im Land.

„Donald Trump trat an, um explizit zu machen, was 40 Jahre lang nur durch Andeutungen und Augenzwinkern als republikanische Botschaft transportiert worden war und rechte Populisten zur wichtigsten Wählerbasis der Partei gemacht hatte“, erklärt Rosenthal. „Trumps Wahlkampf 2016 vereinte diese Basis und den Großteil der übrigen Republikaner in einer Koalition, die auch weiße Nationalisten und Neonazis einschloss – Gruppen, die seit den 1930er-Jahren keine Rolle mehr in der nationalen Politik gespielt hatten.“

Nachdem Trump 2016 gewonnen hatte, wurde MAGA rasch weniger ideologisch und immer mehr auf seinen Anführer zugeschnitten – der sich, wie sich herausstellte, mit der Verehrung durchaus wohlfühlte.

Von Reality-TV zur Präsidentschaft

Trumps Personenkult begann, bevor er jemals politische Macht innehatte, sagt Hassan – er nahm in den 1970er- und 1980er-Jahren Gestalt an, als Trump Aufmerksamkeit erlangte, indem er den erfolgreichen Geschäftsmann mimte, während er Geld von seinem Vater annahm. „Die Leute taten, was er ihnen sagte, und sagten nie ‚schlechte Idee’“, erzählt Hassan gegenüber ROLLING STONE. „Sie lieferten ihm Ideen, damit er sich den Ruhm dafür einheimsen konnte.“ Trumps Reichweite wuchs Anfang der 2000er-Jahre noch weiter, als er als Reality-TV-Host in die Wohnzimmer der Amerikaner einzog. Als er 2015 seine Präsidentschaftskandidatur ankündigte, hatte Trump sich als einer der führenden Geschäftsmänner Amerikas etabliert – auch wenn seine Bilanz das nicht wirklich belegte.

Trumps Botschaft sprach auch religiöse Wähler an. Sein Ruf, „America Great Again“ zu machen, zog nicht nur weiße Evangelikale an, sondern auch viele Mitglieder anderer konservativer Religionsgemeinschaften wie Mormonen und Katholiken. „Trump taucht auf und zieht all diese Gruppen in seinen Personenkult“, sagt Mestyanek Young. „Er ging weit über die evangelikale Kirche hinaus.“

MAGA zog auch Menschen an, die zuvor aus abgeschotteten Religionsgemeinschaften ausgestiegen waren, erklärt Hassan. „Sie haben die Mormonen, die Zeugen Jehovas, die Moonies, Scientology verlassen, aber nie etwas über Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle gelernt“, sagt er. „Als also etwas Neues auftauchte, das vertraute Gefühle und Gewissheit ausstrahlte, griffen sie zu.“

QAnon als Verstärker

Trump gewann noch mehr Anhänger durch QAnon: eine rechtsextreme politische Verschwörungstheorie und Sekte, die 2017 auftauchte und behauptet, er sei der Einzige, der das Land vor einer satanischen, pädophilen Demokraten-Elite retten könne. Obwohl sie zunächst als Randerscheinung galt, gewannen 2020 Republikaner, die QAnon aktiv unterstützten – wie Greene –, Wahlen. Das zeigte, dass zumindest in einigen Teilen des Landes Menschen bereit waren, daran zu glauben.

Mestyanek Young erkannte erste Risse im MAGA-Kult, als Trump sich weigerte, FBI-Dokumente zur Untersuchung des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein freizugeben. „Menschen schließen sich einer Sekte wegen ihrer Mission an“, erklärt sie. „Und Trumps Mission lautete seit einem Jahrzehnt: ‚Wir werden den Sumpf trockenlegen. Wir werden die Obamas und Clintons vorführen. Wir werden Tausende kleiner weißer Kinder aus Käfigen befreien, in denen sie missbraucht wurden, und ich werde euch ein neues Amerika geben.‘ Und dann hat er diese Mission einfach gestrichen.“

Das ist etwas, das Mestyanek Young am eigenen Leib erlebt hat. Sie wurde in die christliche Sekte Children of God hineingeboren und entkam ihr im Alter von 15 Jahren. Die Gruppe propagierte Sex als Weg, Gott näherzukommen, und stand in den 1980er- und 1990er-Jahren wegen Kindesentführung und Kindesmissbrauch unter Ermittlung.

Der Riss im System

Ihre Mission bestand darin, auf Jesus vorbereitet zu sein, von dem sie glaubten, er könne jeden Tag zurückkehren. „Und so lebten 10.000 Menschen 50 Jahre lang in diesen kommunenartigen Gemeinschaften rund um den Globus und widmeten ihr gesamtes Leben diesem Ziel“, sagt Mestyanek Young. Alles änderte sich 2009, als es einen dramatischen Wandel in den Überzeugungen und der Struktur der Sekte gab, der als „The Reboot“ bekannt wurde. „Die neue Führung sagte sinngemäß: ‚Wisst ihr was? Jesus hat uns gesagt, dass er zu unseren Lebzeiten nicht mehr zurückkommt’“, erzählt sie. „Und das war es: Die Mission war gescheitert.“ Viele Mitglieder verloren daraufhin den Glauben und verließen die Sekte.

In Sekten entstehen solche Brüche, wenn es einen „Riss in der Gehirnwäsche“ gibt, sagt Mestyanek Young. Für Greene – eine lautstarke Unterstützerin von QAnon – war das Trumps Weigerung, die Epstein-Akten freizugeben. „Kurz danach begann sie, sich öffentlich gegen ihn auszusprechen“, sagt sie. „Ich habe wirklich das Gefühl, dass MAGA seitdem kontinuierlich ausgeblutet ist. Sie versuchen verzweifelt, eine neue Mission zu finden.“

Je mehr Menschen gehen, desto schneller zerfällt MAGA. „Ich höre von Menschen, die desillusioniert sind und die Bewegung verlassen“, sagt Hassan. „Menschen, die MAGA den Rücken kehren, schreiben mir online und beziehen sich auf mein Buch oder sagen, dass sie erkannt haben, dass es eine Sekte ist.“

Wenn der Kult bricht

Trumps Angriffe auf seine ehemaligen Verbündeten, die ihn nun kritisieren, schaden ihm zusätzlich, sagt Hassan. „Das bringt viele Menschen dazu, ihren Glauben daran aufzugeben, dass Trump der Retter ist und es verdient, Präsident zu sein“, erklärt er. „Die entscheidende Frage ist jetzt: Wenn Menschen den Glauben an Trump verlieren, können wir sie auch dazu bringen, das Vertrauen in ihre Senatoren und Kongressabgeordneten zu verlieren, die Trump blind unterstützen und ihm Gefolgschaft schwören? Genau diese Verbindung fehlt vielen, die die Republikanische Partei verlassen.“

Trump besitzt innerhalb der Republikanischen Partei nach wie vor immense Macht und unterstützt MAGA-Politiker in den Vorwahlen im Frühjahr, darunter den texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton, der für den Senat kandidiert. Letztlich werden die Midterm Elections im November zeigen, wie sich die von Trump unterstützten Kandidaten gegen demokratische Gegner schlagen – vor allem wenn er weiterhin Teile seiner eigenen Partei verprellt. Unterdessen versucht Trump, die Loyalität jener zu erkaufen, die an den Ereignissen vom 6. Januar beteiligt waren, sowie anderer „Opfer der Rechtsmissbrauch und Instrumentalisierung“ durch die Biden-Regierung – mit einem Slush Fund aus Steuergeldern in Höhe von fast 1,8 Milliarden Dollar.

Auch wenn Trump am Ende seine Basis verlieren sollte, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass er durch einen anderen Anführer ersetzt wird – zumindest nicht mit seiner Zustimmung. „Das ist typisch für Führungsfiguren wie Trump – sie bauen keinen Nachfolger auf“, sagt Rosenthal. „Wenn er weg ist, wird es ein freies Schussfeld geben. Er kann die Macht nicht weitergeben.“

Hinzu kommt, wie Mestyanek Young betont, dass Führungspersönlichkeiten in Personenkulten nicht austauschbar sind – seine Anhänger werden ihn auf jede erdenkliche Weise stützen. „In diesem konkreten Fall: Wenn Trump weg ist, wird J.D. Vance Präsident – und niemand liebt J.D. Vance“, sagt sie. „Man braucht eine Persönlichkeit, um einen Personenkult zu übernehmen.“

Die „Never-Lefters“

Es gibt jedoch noch immer genug MAGA-Anhänger, die fest daran glauben, dass Trump uns alle retten wird – und ihre Überzeugungen werden sich womöglich nie ändern. „Wir nennen sie ‚Never-Lefters’“, sagt Mestyanek Young. „Das sind Menschen, die in einer extremen Form des Glaubens verharren wollen, weil er ihnen etwas gibt. Sie werden immer etwas finden, worüber sie fanatisch sein können. Und genau das ist sehr beunruhigend.“

Unterdessen betonen sowohl Hassan als auch Mestyanek Young, dass jetzt der richtige Moment ist, auf MAGA-Familienmitglieder, Freunde und Kollegen zuzugehen – besonders wenn man den Eindruck hat, dass sie offen dafür sein könnten – und offene Fragen zu stellen. „Fragen Sie sie, warum sie Trump anfangs gemocht haben und was sie jetzt davon halten, denn Risse lassen das Licht besonders gut herein“, sagt Mestyanek Young.

Und genauso wichtig: ihnen zuhören. „Sektenangehörige finden selbst heraus, wie sie sich befreien, wenn sie Zugang zu Nichtmitgliedern haben, die ihnen mit Würde, Respekt und echtem Interesse begegnen“, sagt Hassan.