German Comic Con: Millie Bobby Brown & Joseph Quinn von „Stranger Things“ kommen auf Deutschland-Besuch

Zwei Stars von der Mystery-Serie „Stranger Things“, Millie Bobby Brown (Elfi) und Joseph Quinn (Eddie) kommen am 16. Juli 2022 nach Dortmund. Auf der German Comic Con könnt Ihr sie beim Family Day live erleben. Am Endes des Artikels findet Ihr ein Fact-Sheet mit allen Eckdaten zu der Veranstaltung. Hier gibt es Tickets für das Event.

Abwechslungsreiches Programm und viele Stars

Die Idee zur German Comic Con entstand vor sieben Jahren. Der Gründer Markus Borchert realisierte seine Vision von einem Event, das sich an den US-amerikanischen Comic-Messen in San Diego und New York orientieren sollte. Mittlerweile besuchen mehr als 100.000 Zuschauer*innen die Veranstaltungsreihe.

Neben zahlreichen Aktivitäten für Kinder erwarten Euch dieses Jahr einige Entertainment-Größen. Ein besonderer Leckerbissen ist der irische Schauspieler Jack Gleeson, der für seine Rolle des Joffrey Baratheon aus „Game of Thrones“ bekannt ist.

Darüber hinaus sind unter anderem der WWE-Wrestler und Schauspieler Scott Adkins („The Expendables 2“) und die Darstellerin Stephen Amell („Arrow“) am Start. Das Unterhaltungsprogramm erstreckt sich über eine Wrestling-Show, ein ganztägiges Bühnenprogramm bis hin zu Tanz-Acts sowie Q&As mit den Stars, Cosplay-Roundtables und vielem mehr.

Eckdaten zum Event