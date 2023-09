„Game of Thrones“-Star Jack Gleeson in „Sex Education“ nicht wiederzuerkennen

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Nachdem Jack Gleeson bei „Game of Thrones“ eine der wohl am meisten gehassten Charaktere der Serienwelt verkörperte, spielt er jetzt in der vierten Staffel der Netflix-Serie „Sex Education“ mal einen ganz anderen Part und ist kaum wiederzuerkennen.

Als Joffrey Baratheon war der Schauspieler von 2011 bis 2014 als herrschsüchtiger Ober-Tyrann im Fantasy-Epos „Game of Thrones“ zu sehen. Die Rolle sollte den Iren schließlich weltberühmt machen. Seit er jedoch in der vierten Staffel den Serientod starb, ist Gleeson fast gänzlich aus der Welt des Schauspiels verschwunden (mal abgesehen von kleinen Rollen in „Rebecca’s Boyfriend“ und „Out of Her Mind“). Statt große Film- oder Serienpart zu übernehmen, studierte er Theologie und Philosophie, besuchte keine öffentlichen Veranstaltungen und nutzt auch Social Media nicht für sich.

Doch nun ist er zurück im Serien-Game und ein Teil der vierten Staffel der Netflix-Serie „Sex Education“. Hier ist er als Dodgy Mo einmal in einem völlig neuen Look zu sehen. Er ist nämlich der beste Freund und Drogendealer von Maeve Wileys Bruder Sean – mit dunklen statt blonden Haaren und einem eindrucksvollen Schnurrbart statt glattrasierten Antlitz.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neben seiner Rolle in der britischen Highschool-Serie wird Jack Gleeson 2023 auch noch gemeinsam mit Liam Neeson in dem Thriller „In the Land of Saints and Sinners“ zu sehen sein, der bereits auf Film-Festivals seine Premiere feierte, aber noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für Deutschland hat. 2024 kann man ihn dann außerdem in der Neuverfilmung des Kinderbuch-Klassikers „Fünf Freunde“ erleben.