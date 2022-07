„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown spielt Hauptrolle in 200-Millionen-Dollar-Film

Die 18-jährige Schauspielerin Millie Bobby Brown ist endgültig in Hollywood angekommen. In der 200-Millionen-Dollar schweren Netflix-Produktion „The Electric State“ übernimmt sie die Hauptrolle. Regie führen die Russo-Brüder, die bereits mit den zwei letzten „Avengers“-Filmen reichlich Blockbuster-Erfahrung sammeln konnten.

Netflix zufolge ist die Geschichte in einer „retrofuturistischen Vergangenheit“ angesiedelt. Millie Bobby Browns Figur reist als Waise zusammen mit einem Roboter und einem „exzentrischen Streuner“ durch die USA mit einem Ziel: Sie möchte ihren Bruder finden. „The Electric State“ basiert auf dem gleichnamigen Graphic Novel von Simon Stalenhag aus dem Jahr 2018.

Millie Bobby Brown will star in The Electric State, a sci-fi movie directed by The @Russo_Brothers.

Set in a retro-futuristic past, it follows an orphaned teen (Brown) as she traverses the American West with a robot and an eccentric drifter in search of her younger brother. pic.twitter.com/A9mqvGowax

