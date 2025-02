Gewinnen: „Like A Complete Unknown“-Gitarre

Anfang der 1960er Jahre ist die Musikszene New Yorks so lebendig wie vielleicht niemals zuvor und danach. Es herrscht eine immense gesellschaftliche Aufbruchstimmung. Ein stiller 19-jähriger aus Minnesota kommt mit seiner Gitarre und seinem außergewöhnlichen Talent ins West Village. Er wird die Musikgeschichte in den darauffolgenden Jahrzehnten wie kein anderer entscheidend prägen. Die Rede ist natürlich von Bob Dylan und „Like A Complete Unknown“ (Kinostart: 27. Februar 2025).

Das Biopic von Regisseur James Mangold zeichnet Dylan (gespielt von „Dune“-Star Timothée Chalamet) zeichnet nach, wie sein Werdegang als Künstler auf Freundschaften und engen Beziehungen aufbaut. Er zeigt auch, wie sich Dylan – nach dem er zum Star der Folk-Bewegung wird – nicht von der Szene beeinflussen lassen will, um seinen ganz eigenen musikalischen Weg zu gehen. Er trifft eine komplizierte Entscheidung, die ein kulturelles Erdbeben auslöst .

