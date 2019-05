Die 36 klügsten Zitate von Bob Dylan

4 von 36

"Der Teufel ist überall, aber ich möchte euch lieber von Jesus erzählen. Weil ich mich da auskenne - auch wenn ich nicht weiß, ob ihr das hören wollt. Bruce Springsteen ist keiner von euch, er ist "born to run" und er läuft noch immer. Jackson Browne is running on empty, Gott sei seiner Seele gnädig. Bob Seger - was macht der gerade? He's running against the wind. Und die Eagles, die sind on the long run. Früher oder später werden all diese Jungs den Weg nach Hause finden, und es spielt keine Rolle, wer sie sind.. (1984)

Foto: IM. All rights reserved.